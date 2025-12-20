Có là đại gia như Cường Đô La hay CEO như Lâm Thanh Kim thì cũng bị ái nữ mang ra làm búp bê, tô son điểm phấn như thường!

Trong thế giới showbiz và doanh nhân Việt, có những người đàn ông bước ra thương trường là khí chất ngút trời, tiền vào như nước, quyết định một cái là cả trăm tỷ xoay chiều. Thế nhưng khi về nhà, lại trở thành ông bố hết mực thương yêu và chiều theo mọi sở thích của các con.

Và hai ông bố bỉm sữa đình đám - một đại gia phố núi Cường Đô La, một CEO trẻ tuổi Lâm Thanh Kim, chính thức trở thành… búp bê cho ái nữ thỏa sức tô son điểm phấn. Những hình ảnh đáng yêu, hài hước mà chỉ có các ông bố có con gái mới được trải nghiệm qua.

Ba Cường Đô La được con gái rượu Suchin tô son điểm phấn như búp bê. (Nguồn: @solinavungtaucholdings).

Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chơi đùa cùng các con của Cường Đô La khiến ai xem cũng phải dụi mắt nhìn lại mấy lần mới nhận ra. Trên gương mặt rắn rỏi ngày thường của đại gia phố núi là lớp trang điểm được thực hiện vô cùng "có tâm": môi son hồng hào căng bóng, má ửng hồng như vừa đánh phấn kỹ càng, mái tóc điệu đà chẳng kém... Tất cả đều là "kiệt tác" của ái nữ Suchin - cô công chúa nhỏ, con gái rượu của Cường Đô La.

Đây chẳng phải lần đầu mà bố Cường trở thành búp bê của các bé, lần trước anh còn ngôi im để hai chị em Suchin và Sutin dán đầy sticker lên mặt. Đúng là dù trên thương trường có đanh thép thế nào thì về nhà vẫn sẵn sàng làm búp bê cho các con thoải sức chơi đùa mà thôi.

Cùng "cảnh ngộ" vời Cường Đô La là CEO Lâm Thành Kim. Cô công chúa nhỏ Rosa của anh cũng đã đến tuổi biết làm điệu, và y như rằng cô bé lấy anh làm "thí nghiệm".

Bé Rosa hăng say vẽ móng tay cho ba Kim.

Không cần son môi hay phấn má cầu kỳ, công chúa nhỏ Rosa chọn một "mặt trận" khác để thể hiện khả năng sáng tạo, đó là… bộ móng tay của ba. Sơn móng đủ màu, đủ kiểu, mỗi ngón một phong cách, nhìn vào là biết ngay tác giả là một nghệ sĩ nhí đầy cảm hứng.

Hình ảnh CEO nghiêm túc ngày nào giờ đây ngoan ngoãn chìa tay cho con gái sơn móng, gương mặt vừa bất lực vừa chiều chuộng, khiến người xem chỉ biết cười mà thấy ấm áp lạ thường.

Rõ ràng, dù là doanh nhân thành đạt hay người đàn ông quyền lực đến đâu, khi đã làm bố thì cũng khó thoát khỏi "kiếp nạn" bị con gái mang ra làm búp bê. Và chính những khoảnh khắc rất đời, rất thật ấy lại khiến hình ảnh của họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, bởi sau tất cả, họ vẫn chỉ là những ông bố sẵn sàng hy sinh hình tượng để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của con gái rượu mà thôi.