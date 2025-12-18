Điều Cường Đô La muốn giấu

Cái tên Cường Đô La (Nguyễn Quốc Cường) vốn đã rất quen thuộc với nhiều người. Nhắc tới Cường Đô La là gắn liền với hình “đại gia phố núi” đình đám, sở hữu bộ sưu tập xe tiền tỷ cùng hội bạn thân toàn người nổi tiếng, doanh nhân,... Song cũng chính bởi những sự “gắn mác” như vậy mà Cường Đô La từng muốn giấu kín sự giàu có, không muốn phô trương, khoe mẽ gây chú ý.

Trong nhiều bài chia sẻ trước đây, Cường Đô La khiến công chúng bất ngờ khi anh là một người trầm tính, kín tiếng. Cuộc sống cũng không hề hào nhoáng như mọi người vẫn nghĩ.

Theo đó khi còn nhỏ, gia đình khi ấy chưa có điều kiện, Cường Đô La thường tự ở nhà để ba mẹ đi làm vất vả. Cũng chính vì vậy mà chứng kiến hành trình lập nghiệp của ba mẹ khiến Cường Đô La sớm có ý thức tự lập, không ỷ lại gia đình mà luôn thích tự bươn chải, kiếm sống. Anh cũng hiểu rằng, để có được cơ ngơi sau này, ba mẹ cũng đã có một hành trình rất dài và đầy gian khó.

Cường Đô La từng tiết lộ khi sang Úc du học, ba mẹ chỉ chu cấp học phí, các chi phí khác anh đều phải tự kiếm. Đặc biệt là để phục vụ cho đam mê, sở thích cá nhân như xe hơi, Cường Đô La đã từng làm nhiều công việc để có thu nhập.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn được biết đến là Cường Đô La

“Hành trình khởi nghiệp của tôi bắt đầu từ những ngày du học ở Úc. Sống ở nhà của người bản địa, tôi thân với một nhóm bạn từ Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan có cùng đam mê xe và kinh doanh. Để theo đuổi sở thích cá nhân, chúng tôi làm đủ nghề: Bán thẻ điện thoại, nhập phụ kiện điện thoại từ Trung Quốc…”, Cường Đô La chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh cũng cho biết rằng thời gian vừa đi học vừa khởi nghiệp tại Úc cũng là lúc khiến anh thấy giá trị của đồng tiền chính đáng, kiếm từ chính sức lao động của mình.

Khi trở về Việt Nam, anh làm việc cho gia đình trong ngành gỗ tại Gia Lai, tìm đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, Canada và hưởng hoa hồng. Dần dần, anh chuyển hướng từ nội thất sang phân bón rồi bất động sản. Dù là thiếu gia, con trai của Chủ tịch nhưng Cường Đô La không được ưu ái vị trí cao hay lương lớn mà làm việc và cố gắng như những người khác.

Về chiếc siêu xe Lamborghini đầu tiên mua được, Cường Đô La cho hay đó hoàn toàn do mồ hôi, công sức mà bản thân tự làm nên. Thế nhưng khi chiếc xe được đưa về Việt Nam bỗng trở thành tâm điểm khiến nhiều người hiểu lầm nam thiếu gia tiêu xài hoang phí.

“Mẹ tôi trách tôi một trận. Sau đó, tôi phải mang xe đi giấu. Mọi thứ tôi đạt được là từ tự thân nhưng gia đình không ủng hộ tiêu xài phô trương. Đam mê và sở thích là động lực, nhưng phải đi đôi với nỗ lực kiếm tiền chính đáng”, Cường Đô La kể.

Anh có niềm đam mê lớn với siêu xe, từng tự đi làm nhiều công việc để mua chiếc siêu xe đầu tiên

Do đó, nam doanh nhân chưa bao giờ xem mình là thiếu gia hay đại gia. Đặc biệt là cái tên “Cường Đô La”, anh cho biết cũng là vì mọi người tự đặt, gọi nhiều thành quen chứ bản thân chưa từng nhận mình là “Cường Đô La”, chỉ chăm chỉ làm việc bình thường như bao người khác.

Cũng vì muốn “giấu thân phận”, Cường Đô La càng khao khát tự chứng minh năng lực, sự tự lập của mình. Sau khoảng hơn 15 năm làm việc tại Quốc Cường Gia Lai, anh lựa chọn rời đi để khởi nghiệp, thành lập C-Holdings. Anh cho biết, việc rời tập đoàn là vì sự khác biệt thế hệ và cái tôi quá lớn của những người thành công như mẹ đã tạo ra những khoảng cách nhấn định về quan điểm.

Cường Đô La không muốn mọi người nghĩ bản thân khoe khoang gia thế, luôn tự lập và có những bước đi riêng

Ở tuổi 42, Cường Đô La ngày càng kín tiếng và trầm lắng hơn trước. Thậm chí khoảng giữa năm 2024, anh bất ngờ “ở ẩn” MXH khoảng 2 tháng. Sau đó khi trở lại, nam doanh nhân khẳng định: “Hôm nay, ở tại nơi này, tôi mong muốn nói rõ với mọi người rằng, tôi đang đứng đây, vẫn rất ổn, sức khoẻ và tài chính đều đang ổn định".

Dẫu vậy, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Cường Đô La chính là ngoài doanh nhân trên thương trường, anh còn là một người chồng, người cha tình cảm, ấm áp. Cuộc sống hôn nhân của anh và Đàm Thu Trang vẫn cực viên mãn, hạnh phúc sau hơn 5 năm về chung nhà.

Dù bận rộn công việc, Cường Đô La vẫn luôn có những khoảng thời gian riêng dành cho gia đình. Anh phục vợ chăm sóc các con, đưa đi học, đi chơi,... Về phía Đàm Thu Trang, từ khi kết hôn, cô cũng chuyển sang công việc kinh doanh nhà hàng và thời trang, không còn hoạt động showbiz. Cô dành hầu hết thời gian để làm nội trợ, chăm sóc gia đình nhỏ.

Cường Đô La có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ - Đàm Thu Trang

Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian để chăm sóc tổ ấm

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV