Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ với xu hướng du lịch Tết 2026

18-12-2025 - 00:22 AM | Lifestyle

Các điểm đến nội địa dịp Tết 2026 lại là lựa chọn ưu tiên của du khách Việt.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố kết quả khảo sát về nhu cầu tìm kiếm các điểm đến du lịch dịp Tết 2026.

Dựa trên lượng tìm kiếm của du khách tại Việt Nam trong giai đoạn tháng 10 và tháng 11-2025 cho các ngày nhận phòng từ 14 đến 22-2-2026, Agoda ghi nhận mức độ quan tâm dành cho du lịch trong nước và quốc tế dịp Tết 2026 đều tăng so với mùa Tết năm trước.

Đặc biệt, du lịch nội địa đóng góp chủ đạo cho đà tăng trưởng mùa Tết này, với mức tăng gần 22%. Trong khi đó, nhu cầu du lịch nước ngoài chỉ tăng nhẹ, đạt 7%.

Theo đại diện Agoda, thông tin này cũng phản ánh kết quả từ Báo cáo Xu hướng du lịch 2026 của Agoda, theo đó 50% người Việt tham gia khảo sát dự định lên kế hoạch du lịch trong nước vào năm nay. Với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày liên tiếp cùng thói quen sử dụng phép năm để tăng thêm thời gian nghỉ, đây là cơ hội lý tưởng cho các gia đình Việt Nam tái kết nối, thư giãn và khám phá các điểm đến trên cả nước, thay vì bận tâm đến các thủ tục phức tạp khi du lịch quốc tế.

Trong các điểm đến, Đà Lạt tiếp tục giữ vị trí điểm đến nội địa được quan tâm nhất mùa Tết Nguyên đán 2026, với lượng tìm kiếm tăng 44%. Vượt qua Nha Trang, Phú Quốc giữ vị trí 2 với mức tăng 41%; tiếp theo là Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu và TP HCM…

Diễn biến trên khá bất ngờ so với xu hướng những năm trước, khi nhu cầu đi tour nước ngoài dịp Tết của khách Việt lấn át tour nội địa.

Kết quả bất ngờ về xu hướng du lịch Tết 2026 của khách Việt - Ảnh 1.

Đà Lạt giữ vị trí điểm đến nội địa được quan tâm nhất mùa Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Trường Nguyên

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, cho biết thị trường Tết 2026 đã "nóng" từ đầu tháng 11 và nay đang ở giai đoạn cao điểm. Điểm khác biệt lớn nhất năm nay là khách có xu hướng chuyển sang kỳ nghỉ dài ngày hơn. Các tour thiết kế riêng cho nhóm khách gia đình nhỏ tăng đột biến. Khách chấp nhận trả chi phí cao hơn để có xe riêng, hướng dẫn viên riêng và lịch trình linh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ.

"Giá tour Tết duy trì mức tăng khoảng 5-15% so với giá bình thường, tuỳ tuyến, đa phần từ tác động của dịch vụ vé máy bay và nhà hàng, khách sạn thời điểm Tết" – bà Bảo Thu nói.

Công ty Du lịch BenThanh Tourist cũng cho hay xu hướng tour Tết năm nay, miền Bắc và miền Trung - đặc biệt Đà Nẵng và Hội An - tiếp tục là những điểm đến được du khách ưu tiên. Hiện các đoàn tour miền Bắc đã đạt hơn 50% số chỗ. Các tuyến nội địa khác ghi nhận tốc độ đăng ký chậm hơn, phù hợp với thói quen đặt tour sát ngày khởi hành của khách Việt.

Kết quả bất ngờ về xu hướng du lịch Tết 2026 của khách Việt - Ảnh 2.

Một công ty du lịch giới thiệu sản phẩm tour mới tới du khách

Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý

Theo Thái Phương

Người lao động

Từ Khóa:
Tết, du lịch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo mới nhất từ Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng

Thông báo mới nhất từ Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng Nổi bật

Tour du lịch "đắt nhất Việt Nam" mỗi năm chỉ đón 1000 khách, đã kín chỗ cho tới tận thời gian này

Tour du lịch "đắt nhất Việt Nam" mỗi năm chỉ đón 1000 khách, đã kín chỗ cho tới tận thời gian này Nổi bật

Túi Hermès mất giá, người giàu đã chùn tay?

Túi Hermès mất giá, người giàu đã chùn tay?

23:59 , 17/12/2025
Phóng to bức ảnh chụp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, cả MXH hốt hoảng vì 1 chi tiết đáng sợ

Phóng to bức ảnh chụp Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, cả MXH hốt hoảng vì 1 chi tiết đáng sợ

23:40 , 17/12/2025
Nữ ca sĩ cưới chồng kém 4 tuổi, 8 năm không con cái vẫn hạnh phúc, U40 trẻ đẹp như 20

Nữ ca sĩ cưới chồng kém 4 tuổi, 8 năm không con cái vẫn hạnh phúc, U40 trẻ đẹp như 20

22:32 , 17/12/2025
Vợ kém 15 tuổi của NS Công Lý thừa nhận đã thay đổi

Vợ kém 15 tuổi của NS Công Lý thừa nhận đã thay đổi

21:30 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên