Túi Hermès mất giá, người giàu đã chùn tay?

Trong nhiều năm, Hermès Birkin luôn được xem là biểu tượng tối thượng của giới thượng lưu - không chỉ là một chiếc túi xách mà còn là thước đo địa vị, quyền lực và khả năng tài chính. Từng có thời điểm, Birkin được coi như “vàng mềm”, vừa dùng để khẳng định đẳng cấp, vừa là kênh đầu tư sinh lời ổn định. Tuy nhiên, bức tranh thị trường xa xỉ đang dần đổi màu khi giá túi Birkin trên thị trường thứ cấp ghi nhận mức giảm mạnh, cho thấy ngay cả những món đồ xa xỉ nhất cũng không nằm ngoài quy luật điều chỉnh.

Đầu tháng vừa qua, một chiếc Birkin từng gắn liền với tên tuổi Jane Birkin đã được Sotheby’s gõ búa ở mức 2,9 triệu USD, cao vượt xa dự đoán ban đầu. Trước đó, phiên bản Birkin “nguyên bản” của nữ nghệ sĩ quá cố này thậm chí còn xác lập kỷ lục với mức giá lên tới 10 triệu USD. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những con số gây choáng này chủ yếu đến từ yếu tố biểu tượng và giá trị lịch sử, khó có thể xem là thước đo cho toàn bộ thị trường.

(Nguồn ảnh: Vogue Scandinavia)

Theo báo cáo của Bernstein, khi tách các phiên bản mang dấu ấn Jane Birkin ra khỏi bức tranh chung, giá đấu giá của dòng Birkin và Kelly thực tế đã hạ nhiệt so với giai đoạn cao điểm trong thời kỳ đại dịch. Điều đó đồng nghĩa với việc những mẫu túi phổ thông không còn duy trì đà tăng mạnh như trước, dù sức hấp dẫn của Hermès trên thị trường xa xỉ vẫn chưa mấy suy giảm.

Mất giá ở thị trường thứ cấp

Theo nhiều nền tảng mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng, giá giao dịch của các mẫu Birkin phổ biến đang giảm đáng kể. Những phiên bản từng được săn đón như Birkin 25 hay Birkin 30 bằng da Togo, Epsom không còn giữ được mức chênh lệch cao so với giá bán lẻ chính hãng. Thậm chí, có mẫu chỉ còn được giao dịch ngang hoặc nhỉnh hơn retail không đáng kể – điều hiếm thấy vài năm trước.

Báo cáo theo dõi của Bernstein ghi nhận “phí bán lại” trung bình của các mẫu Birkin và Kelly đã giảm mạnh, từ mức 2,2 lần giá gốc vào năm 2022 xuống còn khoảng 1,4 lần tính đến tháng 11. Điều này cho thấy biên lợi nhuận trong hoạt động mua – bán lại túi Hermès đang bị thu hẹp nhanh chóng.

(Nguồn ảnh: Harper's Bazaar UK)

Đáng chú ý, mẫu Birkin Togo 30 hiện chỉ được giao dịch quanh mức ngang bằng giá retail ban đầu, giảm sâu so với mức 1,7 lần năm 2022 và 1,9 lần vào năm 2018. Diễn biến này được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã rời xa giai đoạn tăng trưởng nóng kéo dài.

Vì sao Birkin mất giá?

Nguyên nhân của xu hướng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang khiến ngay cả tầng lớp giàu có cũng trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu. Lạm phát kéo dài, thị trường tài chính biến động và tâm lý phòng thủ khiến việc rót tiền vào các món đồ xa xỉ không còn là ưu tiên hàng đầu. Khi “nhà giàu chùn tay”, những mặt hàng từng được mua vì yếu tố đầu tư cũng lập tức chịu tác động.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của thị trường resale (mua bán lại) cũng góp phần làm thay đổi cán cân cung – cầu. Ngày càng nhiều chủ sở hữu túi Birkin quyết định bán lại để thu hồi vốn hoặc xoay vòng tài chính, khiến nguồn cung trên thị trường thứ cấp tăng lên rõ rệt. Khi độ hiếm không còn tuyệt đối như trước, giá trị đầu tư của Birkin cũng dần bị đặt dấu hỏi.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng xa xỉ của thế hệ khách hàng mới. Thay vì tập trung vào những biểu tượng “kinh điển” mang tính phô trương, nhóm khách hàng trẻ giàu có ngày nay quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm, tính cá nhân hóa và những giá trị vô hình. Điều này khiến sức hút của các mẫu túi mang tính biểu tượng lâu đời như Birkin không còn áp đảo tuyệt đối.

(Nguồn ảnh: Marie Claire)

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng việc giá Birkin giảm không đồng nghĩa với việc món đồ này “mất giá”. Dù thị trường đấu giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt, phần lớn các mẫu Birkin và Kelly trên thực tế vẫn được giao dịch với mức giá cao hơn retail, cho thấy cán cân cung – cầu chưa bị đảo chiều. Sự sụt giảm hiện tại được xem là quá trình điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thay vì dấu hiệu suy thoái dài hạn.

Không những thế, Hermès tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trên thị trường túi xách xa xỉ năm 2025, với nhiều thiết kế vẫn bán vượt giá gốc (theo Rebag). Dù đà tăng của Birkin đã chững lại trong hai năm gần đây và không còn theo kịp các đợt điều chỉnh giá bán lẻ, giá trị bán lại của dòng túi này vẫn cao gần gấp đôi so với năm 2015 – một mức tăng hiếm có trong ngành xa xỉ.

(Nguồn ảnh: Marie Claire)

Ngay cả khi giá được điều chỉnh, mức độ khao khát mà người tiêu dùng dành cho Hermès vẫn gần như không suy giảm, củng cố vị thế thương hiệu hàng đầu. Nói cách khác, Birkin có thể giảm nhiệt về mặt giá cả, nhưng vẫn vững vàng trên ngai vàng biểu tượng, khi thị trường bước vào giai đoạn ổn định và trưởng thành hơn.

Theo CNBC (Arttimes)