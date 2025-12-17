"Ông Bụt" 75 tuổi đi dép lê, mang túi giấy, vét hết 10 tỷ đồng tiền dưỡng già để làm từ thiện: các con nói "ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho”

"Ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho". Đó là lời mà các con đã nói với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khi ông quyết định dốc toàn bộ quỹ hưu trí của mình cho người nghèo.

Ở tuổi 75, đáng lẽ đang tận hưởng cuộc sống an nhàn, vị chủ tịch IPPG lại chọn một cách "dưỡng già" khác lạ: rong ruổi trong những chuyến đi từ thiện âm thầm, hạnh phúc khi thấy ví mình rỗng đi sau mỗi chuyến đi.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong đêm nhạc "Nghĩa tình phương Nam" do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9)

"Vua hàng hiệu" với đôi dép lê và túi tiền mặt

Theo Người Lao động, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về việc tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn IPPG - người có quốc tịch Việt Nam và Mỹ, hiện cư trú tại TP.HCM. Đây là danh hiệu vinh dự cao quý dành cho cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có lẽ, nhiều người hình dung về ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một doanh nhân với những thành tích kinh doanh đồ sộ, người đã mở đường bay thương mại đầu tiên cho Việt Nam và đưa 80 thương hiệu xa xỉ nhất thế giới về nước. Nhưng với hàng trăm bệnh nhi ở Viện Nhi đồng 2, hay những người dân vùng lũ, "anh hùng" của họ lại có một hình ảnh khác hẳn.﻿

Không phải tỷ phú hay doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, họ chỉ biết ông là "Ông Tiên giữa đời thường" - một ông lão 75 tuổi, đi dép lê, lẳng lặng dúi vào tay họ những phong bao tiền mặt rồi vội quay đi lau nước mắt.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện giản dị khi đi từ thiện cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu. (Nguồn: Cà Phê Đường Phố)

Không ít lần người ta không nhận ra ông Johnathan Hạnh Nguyễn khi xuất hiện tại các bệnh viện hay địa điểm từ thiện. Hình ảnh vị tỷ phú mặc bộ đồ bình dân, đi dép lê, không có trợ lý hay ekip theo hầu đã trở thành "thương hiệu" riêng của ông trong các hoạt động thiện nguyện. Tại khoa Ung Bướu Bệnh viện Nhi đồng 2 vào dịp Tết Trung thu năm 2025 vừa qua, ông lặng lẽ đi qua từng giường bệnh, trao quà cho hơn 200 bệnh nhi với số tiền từ 1 đến 50 triệu đồng tùy hoàn cảnh.

Một người nhà bệnh nhân chia sẻ: "Qua một số giường, chú vừa chào các chiến binh nhí vừa nói: 'Ông yêu cầu phải nhanh khỏi bệnh, phải nhanh khỏe đấy nhé!'. Sau đó, không kịp để ai hỏi thăm và biết mình là ai, chú chấm vội giọt nước mắt, rồi chào các bạn nhỏ và ra về" .

"Ông Bụt" Johnathan Hạnh Nguyễn đi dép lê, tặng quà cho các bệnh nhi, người nghèo. (Nguồn: Bối Bối và mẹ Thao)

Điều đặc biệt là ông luôn chọn trao tiền mặt thay vì chuyển khoản. Trong một lần ủng hộ đồng bào bão lũ, ông mang theo 1 tỷ đồng tiền mặt trong túi giấy và nói vui: "Chính tôi đếm nên yên tâm là không thiếu 1 tờ nào hết" . Đây không chỉ là phong cách cá nhân mà còn thể hiện tư duy quản trị rủi ro - đảm bảo tiền đến tận tay người cần, không thất thoát qua trung gian.

Dốc hết quỹ hưu trí 10 tỷ đồng giúp người

Ở tuổi 75, với bệnh tim nặng và đã đặt 3 stent, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn kiên trì tự mình đi từ thiện. Điều đáng nói hơn là ông đã dốc hết quỹ hưu trí cá nhân khoảng 10 tỷ đồng dành cho năm 2024 vào các hoạt động cứu trợ. Khi số tiền này cạn, vợ ông - bà Lê Hồng Thủy Tiên - đã ứng trước thêm 10 tỷ đồng cho năm 2025, nhưng chỉ sau 6 tháng, con số này cũng nhanh chóng vơi đi.

Một số thành viên trong gia đình ông

Sự ủng hộ từ gia đình không chỉ dừng ở việc "ứng trước" tiền. Các con ông - Henry, Louis, Phillip và Tiên Nguyễn - không những không ngăn cản mà còn khuyến khích cha làm từ thiện. Ông kể lại: "Các con tôi nói: 'Ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì, ba đóng hết đi, có gì tụi con lo cho". Thậm chí trong đám cưới của con gái Tiên Nguyễn vào tháng 11/2025, ông đã trích 6 tỷ đồng từ tiền mừng cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

Chỉ riêng trong một tuần cuối tháng 11/2025, gia đình ông đã đóng góp tổng cộng 10 tỷ đồng cho chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025" và "Chung một tấm lòng" nhằm hỗ trợ người dân miền Trung.

Cách "dưỡng già" đặc biệt của tỷ phú hàng hiệu

Theo báo Thanh tra, từ năm 2008 đến tháng 9/2024, dưới sự chỉ đạo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Tập đoàn IPPG đã tài trợ 382 tỷ đồng cho các chương trình giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, nhà ở cho giáo viên vùng sâu vùng xa. Riêng tại TP.HCM trong 4 năm (2020-2024), IPPG đã hỗ trợ hơn 120 tỷ đồng cho công tác phòng chống Covid-19 và các hoạt động xã hội của thành phố.

Ngoài ra, ông còn lập Trung tâm Khuyến khích Sáng tạo tại Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Đà Lạt để nuôi dưỡng tài năng trẻ. Ông cũng đóng góp hàng chục tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.

Những đóng góp này không chỉ được ghi nhận ở cấp địa phương mà còn nhận được sự vinh danh quốc tế. Năm 2024, ông được Tạp chí The Moodie Davitt Report (Anh) vinh danh là "Nhân vật của năm 2024" nhờ đóng góp cho lĩnh vực hàng không, du lịch và bán lẻ xa xỉ phẩm tại Việt Nam. Tập đoàn IPPG và cá nhân ông đã được trao tặng hơn 350 Giấy khen, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huân chương từ Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng chia sẻ: "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp" . Với ông, việc làm từ thiện không phải để đánh bóng tên tuổi - vì ông đã quá nổi tiếng với danh xưng "Vua hàng hiệu" - mà xuất phát từ nhu cầu tự thân của tâm hồn. Ông xem việc các con tự giác làm từ thiện âm thầm là niềm hạnh phúc lớn nhất, coi đó là sự kế thừa di sản tinh thần quan trọng hơn cả việc chuyển giao quyền lực kinh doanh.

Dù sức khỏe có hạn chế, ông vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng như một cách "dưỡng già" ý nghĩa. Bà Thủy Tiên - vợ ông - từng nói đùa rằng ông ăn uống không bao nhiêu nên hãy cắt bớt tiền đi chơi để giúp người nghèo. Đó chính là sự thấu hiểu và đồng hành tuyệt vời của người bạn đời.