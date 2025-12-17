Vợ kém 15 tuổi của NS Công Lý thừa nhận đã thay đổi

Nghệ sĩ Công Lý là gương mặt kỳ cựu, được đông đảo khán giả yêu mến trên màn ảnh nhỏ. Bị đột quỵ vào năm 2021 đã khiến sức khỏe của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Bà xã Ngọc Hà là người đồng hành, động viên "cô Đẩu" trong suốt 4 năm chữa trị bệnh.

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Công Lý tới với khán giả. Mới đây, Ngọc Hà đăng tải bài viết dài thừa nhận bản thân đã thay đổi về tính cách, không còn nóng tính và muốn tranh luận đúng sai: "Ngày xưa, mình rất hay “sồn sồn” trước những điều mình cho là không đúng.

Mình sẵn sàng nhấc máy, truy cho ra ngô ra khoai, quyết làm rõ mọi chuyện đến tận cùng. Còn bây giờ, khi đã lớn tuổi hơn, mình nhận ra bản thân không còn đủ hơi sức để tranh luận đúng – sai nữa. Bởi trong lúc nóng giận, con người ta rất dễ buông ra những lời nói, hành động mà sau này nhìn lại chỉ thấy toàn là sai lầm. Vậy nên mình sẽ im lặng. Dù tổn thương, mình cũng im lặng.

Khoảng một năm trở lại đây, mình cũng bắt đầu lười ra khỏi nhà. Có khi cả tháng trời mình không bước chân ra khỏi cổng làng. Mình ở nhà nhiều hơn, vì mình muốn dành năng lượng tích cực để làm những điều vui vẻ cho cuộc sống, để sống vui hơn, khỏe hơn".

Ngọc Hà - bà xã của Công Lý có bài đăng dài chia sẻ về bản thân. Cô thừa nhận đã không còn tính nóng nảy của trước kia. Ảnh: FBNV

Sau những thăng trầm, bà xã kém 15 tuổi của NS Công Lý nhận ra điều ngu ngốc chính là chạy theo để làm hài lòng người khác. Cô cho hay: "Mình không còn trẻ như tuổi đôi mươi, cuộc sống cũng chẳng phải lúc nào cũng đủ đầy, trọn vẹn.

Vì thế, mình chỉ mong được sống những tháng ngày vui vẻ, ý nghĩa. Được tự do, thoải mái làm điều mình thích, đến nơi mình muốn đến, gặp người mình yêu thương, mua cho mình những món đồ mình muốn. Có vài người bạn thân để sẻ chia trong cuộc sống, vậy là đủ.

Ai đối xử tốt với mình, mình sẽ sống tốt hơn với họ. Trong cuộc đời này, mình không sợ người khác sống sai với mình, chỉ sợ bản thân sống có lỗi. Khi mình không có lỗi, mình đủ tự tin để thẳng thắn nhìn thẳng mà ngẩng cao đầu".

Cô nhận ra điều ngu ngốc chính là chạy theo để làm hài lòng người khác. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn đầu năm 2021 sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: FBNV

Tháng 8/ 2025, Ngọc Hà từng vướng nghi vấn có tin vui. Nguyên do vì cô đăng tải hình ảnh mặc váy cưới và viết dòng trạng thái mong muốn thực hiện 1 ước mơ trong tháng tới. Cư dân mạng liền nghi vấn cho rằng cặp đôi có tin vui.

Chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ để làm rõ thông tin này, Ngọc Hà lên tiếng phủ nhận. Cô cũng nói rõ: "Hiện tại tôi chưa có em bé, nếu có tin vui tôi sẽ thông báo đến mọi người ạ".

Ngọc Hà là người sát cánh, chăm sóc ông xã suốt quá trình chữa bệnh. Ảnh: FBNV

Ngọc Hà và NSND Công Lý nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2021. Chỉ khoảng nửa năm sau khi tổ chức đám cưới, nam nghệ sĩ bất ngờ gặp biến cố sức khỏe khi bị đột quỵ. Từ đó đến nay, Ngọc Hà luôn sát cánh, tận tình chăm sóc và tiếp thêm tinh thần cho chồng trong hành trình phục hồi. Sự đồng hành bền bỉ của cô cũng trở thành điểm tựa giúp NSND Công Lý lấy lại sự tự tin, từng bước quay trở lại với nghệ thuật. Gần đây, sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có sự chuyển biến tích cực.