Gia đình Công Lý trải lòng: Bốn năm kiên định điều trị, trân trọng mọi lời hỏi han từ khán giả

Gần bốn năm kể từ biến cố sức khỏe của NSND Công Lý, gia đình nghệ sĩ chia sẻ rằng họ vẫn đều đặn nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ khán giả trong và ngoài nước. Mỗi ngày, rất nhiều người gửi lời hỏi thăm, bày tỏ sự lo lắng, thậm chí giới thiệu các địa chỉ, phương pháp “có thể chữa bệnh” hoặc khuyên gia đình đưa nghệ sĩ đến những nơi mà họ tin tưởng. Ở thời điểm bệnh mới khởi phát, có ngày số lượng tin nhắn và cuộc gọi lên đến hàng trăm, khiến gia đình vừa cảm động vừa áp lực vì không thể đáp lại từng người.

Dẫu vậy, với gia đình NSND Công Lý, tình cảm đó là minh chứng cho vị trí đặc biệt mà nghệ sĩ đã xây dựng trong lòng công chúng suốt nhiều năm cống hiến. Sự quan tâm đôi khi dồn dập, nhưng lại là nguồn động viên lớn để cả nhà vững tâm bước qua giai đoạn khó khăn nhất.

Gia đình khẳng định họ luôn tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị được xây dựng bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn. Mọi quá trình chăm sóc, từ dùng thuốc đúng chỉ định, theo dõi sức khỏe định kỳ, chế độ dinh dưỡng cho đến những buổi vật lý trị liệu đều đặn đều diễn ra trong khuôn khổ y khoa khoa học và an toàn nhất. Đại diện gia đình nhấn mạnh rằng đây là hướng đi phù hợp nhất với tình trạng của NSND Công Lý ở thời điểm hiện tại. Họ ghi nhận và biết ơn mọi thiện ý, song vẫn giữ quan điểm đồng hành cùng các bác sĩ, những người hiểu rõ nhất về tiến triển hồi phục của nghệ sĩ.

Điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua chính là sự đồng hành bền bỉ của bà xã Ngọc Hà. Từ ngày chồng gặp biến cố, cô gần như gác lại mọi kế hoạch cá nhân để dành trọn thời gian ở bên nghệ sĩ: cùng theo dõi từng bước tiến triển, canh giờ uống thuốc, đưa đi vật lý trị liệu, và giữ cho anh tinh thần thoải mái nhất. Ngọc Hà từng nhiều lần chia sẻ rằng điều duy nhất cô mong muốn là người bạn đời được bình phục, còn mọi khó khăn, cô đều có thể gánh thay. Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân, cô nêu rõ quan điểm trước những lời khuyên thiếu kiểm chứng, đồng thời khẳng định gia đình chỉ đặt niềm tin vào đội ngũ bác sĩ.

Về phía Công Lý, dù hạn chế xuất hiện, nghệ sĩ vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan và giao tiếp với người hâm mộ ở mức có thể. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh đều gây xúc động vì ánh mắt hiền hậu và sự mạnh mẽ trong quá trình hồi phục. Sự hỗ trợ lặng lẽ của người vợ trẻ và sự thấu hiểu từ khán giả chính là hai nguồn lực tinh thần quan trọng giúp anh vượt qua thử thách.

Hiện sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã luôn dõi theo, động viên và dành tình cảm cho nghệ sĩ trong suốt thời gian qua. Hành trình hồi phục có thể còn dài, nhưng với sự kiên định của gia đình, sự chăm sóc tận tụy của Ngọc Hà và vòng tay ấm áp từ công chúng, NSND Công Lý đang từng ngày tiến gần hơn tới trạng thái khỏe mạnh nhất.