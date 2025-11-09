Loạt nhận xét thẳng đến mất lòng của Thái Công về đồ hiệu: Khách của tôi là rồng phụng, có gà nào xách Hermès 100.000$?

Chỉ mới vài năm nổi tiếng, nam NTK đình đám đã bỏ túi cho mình kha khá phát ngôn "gây sốc", trong đó viral nhất là câu cửa miệng với ba từ khóa: kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ngoài ra, những chia sẻ của Thái Công sau đây cũng là một phần của bộ sưu tập phát biểu thẳng thắn đến mất lòng, khó nghe nhưng cũng vô cùng uyên thâm.

"Người ta nói Thái Công đang lùa gà, có gà nào xách túi Hermès 100K đô la?"

Trước Thái Công ở Việt Nam chưa từng có tiền lệ về một nhà sáng tạo nội dung kiến trúc - nội thất có thể mở ra cho công chúng thế giới quan của tầng lớp siêu giàu. Những vị khách đẳng cấp xuất hiện trong các dự án của Thái Công là các phú bà/doanh nhân dát đồ hiệu từ trên xuống dưới, cầm trên tay túi Hermès từ đắt đến hiếm. Vì lẽ đó khi bị nghi ngờ "phông bạt", làm content để "lùa gà", Thái Công ngay lập tức phản pháo bằng dẫn chứng cụ thể là chiếc Birkin của một vị khách nữ quen thuộc, anh nói:

"Các bạn nói tôi lùa gà đúng không? Có gà nào xách túi Hermès hơn 100.000 đô la, bỏ cả triệu đô xây nhà cho mình. Khách hàng của tôi là rồng phụng mới đúng. Họ sang trọng và thông minh mới có thể tạo ra của cải lớn như vậy."

Thái Công dẫn chứng cho câu nói bằng hình ảnh chiếc Hermès Birkin 30 Matte Chocolate Niloticus Crocodile Bag của một vị khách quen.



"Tôi có tiền tôi muốn mua gì cũng được là tư duy lạc hậu và coi thường người khác"

"Với Thái Công lối tư duy: tôi có tiền tôi muốn mua gì cũng được, là tư duy lạc hậu, lỗi thời, có tính khinh bỉ và coi thường người khác, đôi lúc trở nên thô lỗ. Nên nhớ một món đồ đắt tiền không thể giúp bạn lập tức sang trọng khi còn thiếu sự tinh tế và chưa cảm được văn hoá của giới thượng lưu..."

Thông điệp này được Thái Công thường xuyên nhắc đi nhắc lại mỗi khi có ai đó không hài lòng vì việc anh nói về văn hoá ghi danh - chờ mua ở các thương hiệu xa xỉ. Để dẫn chứng cho lời nói của mình, nam NTK lấy ví dụ trực tiếp từ chuyện mình là một trong số ít người Việt được Patek Philippe mời mua mẫu đồng hồ ăn khách: Nautilus.

Thái Công cũng nhấn mạnh việc những ai có thể sở hữu món đồ này từ trong chính hãng, ngoài đồng nghĩa minh chứng cho độ giàu có, còn nhận thêm sự bảo đảm về uy tín của bản thân.

Tháo Công và những khung hình khi đến tham quan, mua sắm ở Patek Philippe qua lời mời của chính hãng.

Với nội dung tương tự, Thái Công cũng sở hữu một video lấy chiếc đồng hồ chính hãng từ Vacheron Constantin mà mình có, làm ví dụ cho tầm quan trọng của profile người mua trong mắt các thương hiệu xa xỉ lừng danh. Vacheron Constantin ở đây là một trong ba cái tên nằm trong "Holy Trinity" của đồng hồ Thụy Sĩ bên cạnh Audemars Piguet và Patek Philippe.

Thái Công nói đi nói lại về chuyện không thể mang tiền vào thẳng các thương hiệu sừng sỏ để đòi mua, người không biết điều này đồng nghĩa với chưa đủ kiến thức và trải nghiệm.

Một lần khác, trong khi mở hộp 2 chiếc Birkin size 40, Thái Công nhân tiện thuyết giảng sâu cay khi có bình luận cho rằng: Nếu có tiền mua cả cái hãng còn được, nói gì đến một cái túi. Nam NTK "mắng" thẳng thừng chủ nhân của những bình luận kiểu này: không chỉ nghèo về tiền bạc mà còn nghèo sự hiểu biết. Đi liền với đó, Thái Công cũng lấy ngay ví dụ trực tiếp từ thương vụ bí mật thâu tóm Hermès nhưng không thành của chủ tịch tập đoàn LVMH - Bernard Arnault từ năm 2010.

Thái Công thẳng thắn đáp trả bình luận cũ bằng cách ra đời những video mới, gây choáng bằng sức nặng hình ảnh lẫn câu từ.

"Tôi đến Tom Ford để mua thời trang chứ không phải quần áo"

Vô số lần thể hiện mình là một fan cứng của Tom Ford, ngay tại store của thương hiệu này Thái Công đã không ít lần sản xuất ra những video nói về trình độ. Theo đó, khi đứng trước những chiếc jacket may sẵn có giá hơn 6000$ của Tom Ford, Thái Công nhắc nhở người xem nên biết đầu tư kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để phân biệt những món đồ tưởng chừng đại trà. Cũng với Tom Ford, anh nói thêm: bản thân đến đây để mua lấy thời trang, những sáng tạo của NTK thời trang tài hoa cùng tên, chứ không đơn giản là quần áo.

"Chưa bao giờ tìm hiểu về đồ hiệu thì đừng bình luận phê phán"

Ralph Lauren cũng là một thương hiệu được Thái Công yêu thích. Trong một lần shopping tại cửa hàng này, nam NTK đánh đố người xem bằng cách so sánh hai chiếc jacket tưởng chừng giống nhau nhưng lại có mức giá chênh lệch kha khá. Lý do là bởi chúng nằm trong 2 dòng sản phẩm riêng biệt của Ralph Lauren, mà điều đó có thể nhận diện được nếu người xem tinh mắt nhìn vào màu tag.

Ralph Lauren Purple Label (nhãn tím) là dòng sản phẩm cao cấp và đắt nhất của thương hiệu Ralph Lauren, ra mắt năm 1994. Các sản phẩm "nhãn tím" nổi tiếng với chất liệu cao cấp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và thiết kế sang trọng.

Một lần nữa "kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm" được Thái Công lấy làm chuẩn để chỉ ra lý do có người có và có người không phân biệt được những sản phẩm này. NTK nhấn mạnh: những ai nếu chưa từng tìm hiểu về đồ hiệu thì đừng bình luận phê phán những gì mình không biết.

Ảnh: Thái Công TV



