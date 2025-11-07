Thái Công trước khi khóa bình luận

NTK Thái Công (tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là người thiết kế nội thất gốc Việt, sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Đức, theo đuổi phong cách sang trọng, xa xỉ. Thái Công điều hành Thái Công Interior Design, một thương hiệu chuyên thiết kế và cung cấp nội thất cao cấp. Ngoài ra, Thái Công cùng Huy Yves (Huy Phan) là cặp đôi nổi tiếng trên MXH, sở hữu tài khoản nhiều người theo dõi.

Trong quá trình hoạt động và chia sẻ trên MXH, Thái Công từng vướng nhiều ồn ào, gây tranh cãi vì các phát ngôn cũng như của mình. Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, NTK không ngại bày tỏ quan điểm.

NTK Thái Công (Ảnh: FBNV)

Hồi cuối tháng 5/2025 - thời điểm bị một bộ phận netizen bịa chuyện và công kích về mối quan hệ với một người nổi tiếng khác - NTK Thái Công đã chia sẻ quan điểm về tâm lý ganh tỵ và thù ghét trên mạng xã hội.

Theo NTK này, nhiều người đang sống trong áp lực kinh tế, công việc và cảm xúc, nên dễ nảy sinh đố kỵ khi thấy người khác thành công hoặc được yêu mến. Họ hả hê khi người khác gặp thất bại, vì điều đó giúp họ cảm thấy “đỡ thua kém” hơn.

Cùng với đó, những người không có khả năng tạo ra cái đẹp hay thành công thường công kích, nghi ngờ và bóp méo sự thật. Khi đám đông cùng hùa vào, họ càng mất kiểm soát và quên trách nhiệm cho lời nói của mình.

Trích chia sẻ của NTK Thái Công:

“Tôi cũng thông cảm vì sao có rất nhiều người tị hiềm và lưu manh trên mạng xã hội. Tôi không ngạc nhiên khi thấy có những người lên mạng để công kích, xuyên tạc, bịa chuyện, hay bám vào một chi tiết nhỏ rồi cố tình thổi bùng lên thành một scandal. Đáng nói hơn, có những người không hề quen biết tôi, chưa từng gặp tôi - nhưng sẵn sàng viết ra những lời cay độc nhất, thậm chí xúc phạm cá nhân. Nhưng tôi không giận, tôi không buồn. Ngược lại, tôi thật lòng thông cảm. Tôi hiểu vì sao mạng xã hội lại trở thành nơi dễ bộc lộ tâm lý ganh tỵ, thù ghét và sự lưu manh giả danh chính nghĩa. Vì hiện nay rất nhiều người đang sống trong những khó khăn vô hình - từ kinh tế chật vật, công việc bấp bênh, gia đình căng thẳng, đến cảm giác hụt hẫng với chính cuộc đời mình. Và khi nhìn thấy ai đó thành công, được yêu mến, sống cuộc đời mình không thể có - họ dễ bị đẩy vào tâm lý đố kỵ. Họ muốn kéo người khác xuống để cảm thấy mình ‘đỡ thua kém’ hơn một chút. Thậm chí, khi thấy người khác thất bại, gặp khó khăn hay bị công kích, họ lại cảm thấy hả hê. Họ không cần biết đúng hay sai, chỉ cần thấy người kia "gặp chuyện" là đã thấy vừa lòng. Đây là phản ứng xuất phát từ sự thiếu bình an bên trong, và rất tiếc, điều đó đang trở nên phổ biến trên mạng xã hội hiện nay. Có người không có khả năng tạo ra cái đẹp, nên họ công kích cái đẹp. Không có năng lực thành công, nên họ nghi ngờ sự thành công. Không có trải nghiệm chân thực, nên họ dựng chuyện theo trí tưởng tượng méo mó. Và khi đám đông cùng nhau hùa vào, họ càng cảm thấy mình được ‘tiếp sức’, mà không cần phải chịu trách nhiệm cho những gì mình viết ra trên mạng xã hội. Tôi không trách những người đó. Vì tôi biết, trong sâu thẳm, họ cũng chỉ đang phản ánh chính sự thiếu thốn trong nội tâm mình. [...] Nhưng nếu cứ để mặc cho những cảm xúc tiêu cực đó dẫn dắt, chúng ta không chỉ hủy hoại người khác - mà còn tự làm tổn thương chính mình. [...]

Hiện tại bài đăng này đã không còn trên tài khoản Facebook tick xanh của NTK Thái Công. Cùng với đó, các bài đăng khác cũng đã được khóa bình luận, song chưa rõ hành động này được NTK thực hiện từ thời điểm nào.

Trên các nền tảng MXH khác như YouTube, Instagram và TikTok, NTK Thái Công vẫn đăng bài đều đặn trong thời gian gần đây.

Thái Công vẫn thường xuyên chia sẻ trên MXH nhưng đã khoá bình luận các bài đăng (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)