Thái Công lại vướng phải ồn ào túi hiệu tiền tỷ

Chuyện đập hộp túi hiệu, những món đồ tiền tỷ vốn không còn xa lạ trên kênh của Thái Công. Song, mới đây NTK này lại vướng phải ồn ào túi hiệu tiền tỷ.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ồn ào về chiếc túi tiền tỷ này của Thái Công, netizen tranh cãi đâu mới là hàng thật.

Cụ thể, nhiều cư dân mạng "đào lại" clip khoe chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware, có giá khoảng 1,7 tỷ đồng và so sánh với một chiếc túi tương tự của một người nổi tiếng trên mạng xã hội khác. Điều đáng chú ý là cả hai đều là những gương mặt nổi tiếng với độ giàu có, xa xỉ, song chiếc túi mà hai người này sở hữu đang được cho là cùng một loại nhưng vẻ bề ngoài khác nhau. Cụ thể, logo Hermes ở Thái Công khác với logo thương hiệu ở chiếc túi kia, và đường may cũng có nhiều điểm không trùng khớp.

Song, nhiều người cũng chưa thể kết luận ai dùng hàng fake, ai mua hàng auth, mà chỉ mới đang tranh cãi, bàn tán. Hơn nữa, Hermes cũng có rất nhiều loại túi có vẻ ngoài nhìn hơi giống nhau, phải để ý kỹ từ kiểu dáng, và một vài chi tiết trên túi mới rõ. Song, cũng vì là người nổi tiếng, gắn liền với sự giàu có, xa xỉ nên càng gây chú ý thêm.

Clip Thái Công khoe mua chiếc túi hiệu này ngay tại cửa hàng.

Đây cũng là lần hiếm hoi mà màn đập hộp, giới thiệu các món đồ tiền tỷ của Thái Công bị đặt lên bàn cân so sánh về chất lượng. Trước đó, thứ được nhiều người quan tâm hơn cả chính là giá tiền quá đắt đỏ.

Cách đây không lâu, Thái Công từng ồn ào với túi - nhưng là túi mang thương hiệu của bản thân. Cụ thể là vào đầu năm 2024, Thái Công bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi tung ra sản phẩm túi tote bag mang slogan ''Kiến Thức, Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm'', giá bán 99.000 đồng/chiếc. Khi mẫu túi này được bày bán tại showroom số 66-68 Hai Bà Trưng, TP.HCM, với dòng chữ ký riêng của NTK Thái Công và hình ảnh đông đảo người xếp hàng mua.

Túi xách ''Kiến Thức, Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm'' được Thái Công bán với giá 99k.

Song, điều này từng gây ra nhiều ồn ào, nhiều người nhận xét mức giá quá cao so với chất liệu. Và việc Thái Công vốn nổi tiếng với hình ảnh xa xỉ khiến màn bán túi giá rẻ này bị xem là "pha lạ" và tạo ra nhiều luồng ý kiến,...

Trên mạng xã hội, NTK này thường xuyên chia sẻ hình ảnh đập hộp các món đồ xa xỉ, từ nội thất hạng sang, đến vali, túi hiệu đều có đủ. Dòng được NTK này yêu thích vẫn là Hermes, Louis Vuitton,...

Thái Công có không ít clip khoe mua túi hiệu trước đó.

Trong một clip trên trang TikTok cá nhân, khi đang xách trên tay chiếc túi Birkin của Hermes mua ở store và bên cạnh là một chiếc túi có giá bình thường hơn và nói: "Nhưng nếu các bạn không có tài chính thì xách chiếc túi này cũng oki rồi, chứ đừng mua túi xách Hermes giả. Các bạn mua túi xách này (túi giá bình thường) không ai nói bạn nghèo mà người ta còn nói bạn còn có gu nữa".

NTK Thái Công (tên tiếng Việt là Quách Thái Công, sinh năm 1972) có mối quan hệ với một số nhân vật trong giới thượng lưu và người nổi tiếng trên MXH, trong làng giải trí. NTK này vẫn tiếp tục làm nội dung và chia sẻ về cuộc sống thượng lưu trên MXH, ngoài việc mua sắm các món đồ xa xỉ thì Thái Công cũng từng viral với việc mở gian hàng xa xỉ trên TikTok Shop. Đầu năm 2024, Thái Công tổ chức livestream, làm video và gắn giỏ hàng với những món đồ đắt đỏ như bình hoa có giá hàng trăm triệu đồng, cục nến thơm có giá 10 - 20 triệu đồng, bộ ấm tách pha trà loanh quanh 60 - 70 triệu đồng,...

Một số chia sẻ gần đây của Thái Công là kết hợp cùng hoạ sĩ Bùi Tiến Tuấn ra mắt Triển lãm Lụa là tại Thái Công Art Gallery, đi du lịch sang chảnh, mua đồ hiệu, giới thiệu quán cafe ngay trung tâm TP.HCM,...



