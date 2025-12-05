Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop

05-12-2025 - 10:55 AM | Lifestyle

Đến bóng lưng của Jang Wonyoung cũng khiến người ta khó rời mắt.

Sau khi chính thức trở thành đại sứ của BVLGARI, mỗi lần Jang Wonyoung xuất hiện tại các sự kiện của “nhà Rắn” đều lập tức chiếm sóng truyền thông. Sở hữu gương mặt xinh như búp bê, đường nét hài hòa cùng đôi mắt trong veo đặc trưng, nữ idol luôn khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ đẹp được ví như “siêu thực”. Chiều cao nổi bật và body thon gọn càng giúp công chúa Kpop ghi điểm với thần thái sang chảnh, cuốn hút. Mới đây, chỉ một khoảnh khắc xoay lưng của Jang Wonyoung tại event cũng khó có điểm nào để chê.

Khoảnh khắc khoe lưng đẹp cùng hành động xoay người, show trọn visual ăn điểm tuyệt đối của Jang Wonyoung đang được lan truyền trên MXH. (Nguồn: X)

Công chúa Kpop gây thương nhớ với tấm lưng nuột nà, trắng mịn dưới vô số ánh đèn flash. Bờ vai mảnh mai cùng khung xương thanh thoát đã giúp khoảnh khắc này thật sự hút mắt. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh, dáng đi thẳng lưng đầy khí chất khiến Jang Wonyoung trông không khác gì nữ chính ngôn tình trong truyền thuyết.

Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 1.

Đến bóng lưng của Jang Wonyoung cũng hoàn hảo cỡ này.

Jang Wonyoung tới sự kiện với thiết kế đầm đen ôm sát, phần thân trên khoe trọn vai trần mảnh mai và vòng eo thon gọn, trong khi chân váy được tạo hình hoa hồng 3D khiến toàn bộ tạo hình trở nên ấn tượng mà vẫn mềm mại.

Nàng đại sứ kết hợp với layout makeup trong trẻo đặc trưng: da căng mịn, má ửng nhẹ và môi hồng tự nhiên. Cuối cùng là bộ trang sức tinh tế, đủ để tạo điểm nhấn, hoàn thiện tạo hình một cách sang trọng cho Jang Wonyoung.

Jang Wonyoung khoe visual nét căng cùng đôi chân dài miên man tại event của BVLGARI. (Nguồn: wonyoungdollz)

Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 2.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 3.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 4.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 5.

Mẫu váy ngắn giúp nàng đại sứ tôn lên triệt để vóc dáng.

Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 6.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 7.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 8.
Cú xoay "ăn tiền" của công chúa Kpop- Ảnh 9.

Cận cảnh visual xinh như búp bê của mỹ nhân đình đám Kpop. Layout makeup tông hồng ngọt ngào cùng kiểu tóc xoăn bồng bềnh vẫn luôn là yếu tố giúp nhan sắc Jang Wonyoung thêm bùng nổ.

3 mỹ nhân gây nhầm lẫn vì giống công chúa Kpop: Triệu Lộ Tư chưa bằng "trùm cuối"

Theo Linh An

Thanh niên Việt

công chúa Kpop

