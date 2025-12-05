Ngỡ ngàng trước diện mạo bố ruột bé Xuân Mai ở tuổi ngoài 60

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ hình ảnh ca sĩ Tuấn Cảnh khi anh tới nhà cô chơi. Khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi thấy diện mạo của Tuấn Cảnh ở tuổi ngoài 60.



Tuấn Cảnh

Trái với vẻ nghiêm túc, bình dị, ăn mặc giản đơn thường ngày, Tuấn Cảnh trong đoạn clip Thúy Nga chia sẻ lại make up đậm, cột tóc màu sắc, mặc kimono, giống như đang hóa trang vào một nhân vật hài hước nào đó, khiến ai cũng tò mò.

Mọi người đều ngỡ ngàng vì không ngờ Tuấn Cảnh lại "chịu chơi" đến thế, sẵn sàng thay đổi hoàn toàn diện mạo độc đáo, mới lạ. Nam ca sĩ còn hát hò và hài hước nói: "Tôi phải làm mọi việc nhanh chóng để còn đi sang Nhật. Tôi đang mặc bộ kimono để đi Tokyo. Tôi sắp sang Nhật nên phải mặc bộ này trước".

Danh hài Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, hôm nay tôi làm tóc, makeup, hóa trang cho anh Tuấn Cảnh mà cười quá trời. Tôi không ngờ anh Tuấn Cảnh cũng không bình thường như vậy. Từ lúc anh Tuấn Cảnh gặp tôi tới giờ, tôi coi anh ấy như con búp bê đồ chơi, làm đủ trò.

Thực ra chỉ vài hôm nữa là anh Tuấn Cảnh lại đi bán hàng trở lại, giờ đang nghỉ xả hơi nên tranh thủ thôi".

Tuấn Cảnh khẳng định: "Tôi có bao giờ bình thường đâu. Nhìn tôi giống cương thi quá".

Ca sĩ Tuấn Cảnh sinh năm 1964 tại Hà Nội, từng theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Đầu thập niên 1990, anh được yêu thích với các bài hát mang âm hưởng dân ca, thường chạy show nhiều tỉnh từ Nam tới Bắc.

Cuối thập niên 1990, Tuấn Cảnh trở thành ông bầu của con gái là bé Xuân Mai đình đám một thời.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với mẹ của Xuân Mai, gần 20 năm qua, Tuấn Cảnh sống kín tiếng tại nước ngoài. Gần đây, anh nhận được sự quan tâm từ khán giả khi xuất hiện trong chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga. Cựu ca sĩ chia sẻ về hành trình lập nghiệp ở Mỹ, hé lộ thêm về gia đình mới bên người vợ sau này.

Được biết, Tuấn Cảnh vừa sang nhượng lại tiệm phở gà cho một người khác vì quá bận rộn, mệt mỏi với công việc kinh doanh. Sau đó, anh đi Hawaii chơi một thời gian và đang khá rảnh rỗi nên thường tới thăm, giao lưu bạn bè. Nam ca sĩ thường xuyên qua nhà Thúy Nga chơi, ca hát, quay tiểu phẩm.