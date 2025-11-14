Bố Xuân Mai thất nghiệp sau khi rao bán quán phở, nghe lý do mà không biết nên vui hay nên buồn

Xuân Mai bước chân vào lĩnh vực ca hát từ khi còn rất nhỏ nhờ lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Cha cô là ca - nhạc sĩ Tuấn Cảnh, mẹ cô là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Ban đầu, bố của Xuân Mai làm tiệm nail ở Hawaii, sau đó cùng vợ thứ 2 mở tiệm phở gà ở California.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã đăng tải clip mới trên kênh YouTube có hơn 550.000 người theo dõi. Trong clip, cô và ca sĩ Tuấn Cảnh có cuộc trò chuyện tại nhà riêng. Nam ca sĩ chia sẻ hiện đã thảnh thơi hơn sau khi đóng cửa quán phở: "Dạo này tôi phong độ lắm, không còn vất vả, không phải đứng chặt gà như mọi khi. Lâu lắm tôi mới gặp Thúy Nga. Thúy Nga vẫn xinh xắn như ngày nào. Thúy Nga được khán giả ủng hộ nhất luôn. Tôi đi đâu cũng thấy khán giả bảo toàn ngồi xem kênh Youtube của Thúy Nga".

Thúy Nga cho hay: "Bây giờ anh Tuấn Cảnh không còn bán phở gà, không phải chặt gà nữa. Tiệm phở gà anh ấy giao cho một người khác còn bản thân anh ấy không làm gì nữa, cứ rong ruổi, chu du khắp thiên hạ. Lâu lắm tôi mới gặp lại anh Tuấn Cảnh".

Diễn viên Thúy Nga đăng clip trò chuyện với Tuấn Cảnh - bố ca sĩ Xuân Mai

Hơn 1 năm trước, bố của ca sĩ Xuân Mai đã rao bán tiệm phở vì không thể quản lý

Trong clip, bố Xuân Mai còn trêu đùa hiện đang thất nghiệp và xin làm công việc giao hàng với Thúy Nga. Ca sĩ nói: "Thúy Nga dạo này có bán hàng không? Anh dạo này thất nghiệp, muốn đi bán hàng với Thúy Nga, đi ship hàng gửi đi nhé".

Tháng 4/2024, Thúy Nga từng chia sẻ Tuấn Cảnh rao bán tiệm phở vì quá đắt hàng, không thể quản lý hết. "Tôi chuẩn bị bán tiệm, nhưng vì đắt hàng quá không làm nổi, không kiểm soát hết được, chứ không phải vì bán ế quá mà phải bán tiệm. Nhìn tôi bây giờ xơ xác thế này là biết rồi", Tuấn Cảnh cho hay.

Trong clip, ca sĩ Tuấn Cảnh còn trêu đùa với Thúy Nga hiện đang thất nghiệp, xin làm công việc giao hàng

Xuân Mai từng được biết đến là một trong những thần đồng âm nhạc của Việt Nam, bắt đầu ca hát từ khi còn rất nhỏ. Năm 9 tuổi, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư. Đến năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi thông báo kết hôn với một Việt kiều Mỹ và đón con đầu lòng ở tuổi 21. Hiện tại, Xuân Mai và chồng đã có với nhau ba người con.

Khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã tổ chức liveshow riêng và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả - một thành tích hiếm có với nghệ sĩ nhí. Thời điểm đó, cô được xem là giọng ca đầy triển vọng của làng nhạc Việt. Năm 2009, Xuân Mai từng trở lại Việt Nam với mong muốn nối tiếp con đường nghệ thuật, tuy nhiên tên tuổi của cô không còn nhận được sự chú ý như trước. Không lâu sau đó, cô quay trở lại Mỹ và rút lui khỏi ánh đèn sân khấu.

Xuân Mai trở thành dấu ấn tuổi thơ của đông đảo thế hệ khán giả

Đến năm 9 tuổi, gia đình Xuân Mai đã chuyển sang Mỹ để cô có điều kiện học tập tốt hơn

Nhắc về ông xã, Xuân Mai từng chia sẻ: "Anh ấy có rất nhiều tính cách mà tôi yêu mến như thẳng thắn, trung thực và chịu khó. Điều tôi phục nhất là cách anh xử lý mọi tình huống khó khăn, rắc rối trong cuộc sống một cách rất nhẹ nhàng, điềm đạm".