Bố ruột bé Xuân Mai lên tiếng việc làm giàu, kiếm tiền từ con gái

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Mai Thiên Vân đã hé lộ mối quan hệ của mình và ca sĩ Tuấn Cảnh, bố ruột bé Xuân Mai cách đây hơn 20 năm.



Theo nữ ca sĩ, Tuấn Cảnh là người đầu tiên mời cô quay MV và hát chung từ khi mới đi hát, chưa nổi tiếng.

Mai Thiên Vân và Tuấn Cảnh

Cô nói: "Có một điều khiến tôi vô cùng cảm kích anh Tuấn Cảnh. Anh ấy là người đầu tiên chịu hát chung với tôi. Hồi đó, tôi chỉ đi hát nhà thờ và các chương trình hội đoàn, ít có cơ hội tham gia các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.

Anh Tuấn Cảnh trong giới quen rất nhiều nghệ sĩ, không hiểu sao anh ấy lại biết tôi và mời tôi đi hát chung dù tôi không hề có tiếng tăm gì. Tôi mang ơn anh Tuấn Cảnh và quý anh ở chỗ đó. Anh Tuấn Cảnh còn mời tôi quay một số MV nữa.

Anh Tuấn Cảnh nói mời tôi hát vì thích giọng hát của tôi chứ không phải vì tiếng tăm gì. Nhiều ca sĩ khác nổi tiếng như anh ấy không mời.

Thực sự thì hồi đó tôi còn nghèo, không đủ tiền để làm MV. Tôi đi hát chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống, đi học. Anh Tuấn Cảnh biết được mới bỏ tiền hết, mời tôi ra tận Phú Quốc quay MV, rồi phát hành băng đĩa. Tôi vui lắm.

Nhờ được hát cùng anh Tuấn Cảnh nên các bầu show mới biết tới tôi để mời đi hát chuyên nghiệp, còn trước đó tôi chủ yếu hát hội đoàn. Lúc đó phải là ca sĩ tiếng tăm mới được vào các sân khấu lớn như Trống Đồng, 126.

Sau đó, tôi được mời đi hát chung với anh Đình Văn. Anh Đình Văn thì nổi đình đám rồi. Tôi vui lắm khi là ca sĩ trẻ mà được hát chung với các anh chị nổi tiếng.

Em quý anh Tuấn Cảnh ở chỗ anh ấy mê nghệ thuật tới mức sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để làm nghệ thuật, sống hết lòng với đam mê. Có bao nhiêu tiền là anh Tuấn Cảnh bỏ ra hết".

Ca sĩ Tuấn Cảnh nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi đi hát từ xưa rồi mới lui về hậu trường 10 năm để lăng xê bé Xuân Mai. Sau khi bé Xuân Mai nổi tiếng thì tôi đi hát lại nhưng hát chơi chơi cho vui thôi.

Tới lúc đó tôi mới gặp được Mai Thiên Vân và thích giọng hát của cô ấy nên mời quay MV cùng. Tôi nhớ lúc tôi hát cùng Mai Thiên Vân là Xuân Mai cũng 8 tuổi rồi.

Ai cũng tưởng tôi làm cho Xuân Mai thì kiếm nhiều tiền lắm nhưng không hề. Tôi bán 1 thì bên băng đĩa lậu bán 10. Tôi còn phải tự bù lỗ thêm để có tiền làm MV cho Xuân Mai. Làm một MV mất nhiều tiền lắm. Ai cũng đồn tôi giàu nhưng tôi không giàu.

Tôi phải làm cái này cái kia, xoay sở bù chỗ nọ đắp chỗ kia".