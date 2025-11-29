Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin

29-11-2025 - 16:55 PM | Lifestyle

60 tuổi trẻ đẹp như 40, body vẫn “đốt mắt” khi diện bikini, nữ nghệ sĩ nổi đình đám này khiến nhiều người phải trầm trồ.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ. Từ nhỏ, cô theo học piano, thanh nhạc, khiêu vũ và hội họa – nền tảng giúp cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại bén duyên với nghề dẫn chương trình và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 1.
Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 2.
Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 3.

MC Kỳ Duyên ở tuổi 60.

Sự duyên dáng, thông minh, hài hước và khả năng nắm bắt tâm lý khán giả giúp cô trở thành một trong những MC được yêu thích nhất nhiều thập kỷ qua. Trong suốt sự nghiệp, Kỳ Duyên gắn bó với hàng loạt chương trình lớn tại hải ngoại và Việt Nam tạo dấu ấn đậm nét với kiểu dẫn tự nhiên và lối ứng xử tinh tế.

Đời tư của nữ MC nổi tiếng trải qua không ít thăng trầm. Cô kết hôn lần đầu với một bác sĩ. Sau khi hôn nhân tan vỡ, Kỳ Duyên kết hôn lần thứ hai với MC – luật sư Trịnh Hội. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài khoảng bốn năm.

Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 4.

Kỳ Duyên vừa cầu hôn lại chồng cũ.

Nhiều năm sau, cô từng có mối quan hệ với doanh nhân trẻ hơn tám tuổi nhưng rồi cũng chia tay. Đến tuổi trung niên, nữ MC gây chú ý khi bất ngờ tái hợp với Trịnh Hội – người chồng cũ từng chung sống một thời. Cả hai xuất hiện thân thiết trong nhiều chuyến du lịch và chính Kỳ Duyên mới đây thừa nhận cô đã chủ động cầu hôn lại anh tại một hòn đảo ở Thái Lan. Câu chuyện này thu hút sự quan tâm lớn vì hiếm có nghệ sĩ nào sẵn sàng công khai việc cầu hôn sau hơn 20 năm chia tay.

Không chỉ đời tư, nhan sắc và phong cách sống của Kỳ Duyên cũng khiến công chúng ngưỡng mộ. Ở tuổi U60, cô vẫn giữ được thân hình thon gọn, gợi cảm cùng gương mặt trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Nhiều bức ảnh bikini hay thời trang đời thường của cô hiện tại vẫn “gây sốt” vì vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin.

Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 5.
Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 6.
Nữ nghệ sĩ nổi đình đám vừa cầu hôn lại chồng cũ: 60 tuổi trẻ đẹp như 40, body nóng bỏng đến khó tin- Ảnh 7.

Kỳ Duyên sở hữu thân hình săn chắc, nuột nà tuổi 60.

Theo chia sẻ, nữ MC duy trì lối sống lành mạnh với ăn chay, tập thể dục, yoga, thiền và giữ tâm lý thoải mái. Cô trung thành với quan điểm: vẻ đẹp thực sự đến từ sức khỏe và tinh thần tích cực. Có lẽ vì thế mà ở tuổi 60 nhưng Kỳ Duyên được nhận xét trẻ đẹp như mới 40 tuổi, đặc biệt là body căng tràn không mỡ thừa khiến nhiều người phải trầm trồ.

Chuyện tình cảm đầy bất ngờ, nhan sắc “trẻ mãi không già” và hành trình theo đuổi nghệ thuật lâu dài khiến Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Ở tuổi 60, cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng về sự độc lập, bản lĩnh và khả năng yêu thương lần nữa – dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.

Nữ nghệ sĩ 35 tuổi vừa chăm chồng bệnh nặng vừa xây biệt thự, trả 77 triệu tiền điện vì mắc một sai lầm

Theo Gia Linh

Thanh niên Việt

