Nữ nghệ sĩ muốn 70 tuổi công khai bạn trai: Cưới 7 ngày thì ly hôn, từng yêu trai trẻ kém gần 20 tuổi

Kết hôn 7 ngày rồi ly hôn, yêu đàn em kém 18 tuổi

Cát Phượng tên thật là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970 tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Sự nghiệp của cô khởi sắc từ thập niên 1990. Bên cạnh hoạt động sân khấu với vai trò diễn viên kịch và giảng dạy, Cát Phượng còn ghi dấu ấn trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như: Đất phương Nam, Võ lâm truyền kỳ, Thời vi tính, Ròm, Hạnh phúc của mẹ, Phòng trọ ma bầu…

Ngoài sự nghiệp, Cát Phượng cũng gây chú ý bởi đời tư. Cô từng gây chú ý bởi cuộc hôn nhân chóng vánh, chỉ vỏn vẹn 7 ngày với Thái Hòa.

Tờ Phụ nữ số - chuyên trang của báo Phụ nữ Thủ đô viết, Cát Phượng và Thái Hòa chênh lệch nhau 4 tuổi. Cặp đôi hẹn hò 4 năm trước khi tiến tới hôn nhân và có 1 cậu con trai chung tên thân mật ở nhà là Bom.

Cát Phượng trẻ trung ở tuổi 55.

Tuy nhiên, chỉ sau đám cưới 7 ngày, cặp đôi thông báo ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất showbiz Việt. Sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi vẫn sống chung nhà nhưng khác phòng. Năm 2006, họ bán nhà, mới chính thức mỗi người một nơi.

Sau này, Cát Phượng có hơn chục năm yêu Kiều Minh Tuấn, kém cô 18 tuổi. Tờ Dân Trí viết, thời điểm mới ly hôn với Thái Hòa, Cát Phượng tham dự buổi lễ tốt nghiệp của trường Sân khấu và ấn tượng với tài năng diễn xuất của Kiều Minh Tuấn. Nữ nghệ sĩ đã mời đàn em về diễn hài chung. Từ đó, họ dần nảy sinh tình cảm.

Khi nhận ra tình cảm của mình, Kiều Minh Tuấn đã mạnh dạn bày tỏ với Cát Phượng, nhưng nữ nghệ sĩ từ chối. Bởi cặp đôi chênh lệch khá nhiều về tuổi tác, Cát Phượng lại từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cậu con trai riêng.

Tuy nhiên, dưới sự kiên trì của Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cuối cùng cũng đồng ý. Họ âm thầm bên nhau 8 năm, đến năm 2017 khi Kiều Minh Tuấn thành danh ở phim Em chưa 18, họ mới chính thức công khai mối quan hệ.

Tuy nhiên, vào đúng ngày 14/2/2021, Kiều Minh Tuấn lên tiếng đề nghị chia tay và cô chấp nhận. Trước đó, cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn rạn nứt, nhưng cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều im lặng.

Nữ nghệ sĩ và con trai.

Mong công khai và làm đám cưới với bạn trai ở tuổi 70

Hiện tại, Cát Phượng cho biết, cuộc sống của cô rất vui vẻ bên con trai đang học đại học năm cuối. Mỗi tuần nữ nghệ sĩ đều diễn sân khấu 2 suất, đi dạy, thu nhập tương đối ổn định.

Ngoài ra, Cát Phượng còn bán hàng online và vẫn đi phim khi nhận được lời mời nên cuộc sống không nặng nề về kinh tế.

Về chuyện tình cảm riêng tư, nữ nghệ sĩ hiện tại đã có bạn trai và đang hạnh phúc trong mối quan hệ này. Mối tình của cô được con trai nhiệt tình ủng hộ.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Bom nói, chú này con thấy OK, mẹ cứ tìm hiểu chú đi. Sau này con lớn con cũng có cuộc sống của con nên con cũng muốn mẹ có người bên cạnh. Bom nói vậy.

Bom đồng ý thì tôi đồng ý thôi. Phụ nữ mà, làm gì cũng nghĩ tới con. Mình sống cho con. Đã gẫy đổ rồi, khi muốn đặt tình cảm vào ai đó thì mình sẽ hỏi con mình.

Mỗi lần livestream tôi đều nói: “Nếu 70 tuổi, tôi còn sống mà người đàn ông tôi đang yêu vẫn còn bên cạnh tôi, đồng nghĩa là ông ấy yêu tôi thật thì tôi sẽ làm đám cưới.

Năm 70 tuổi là 3 trong 1, mừng thọ, sinh nhật và chính thức công khai ông ấy. Tôi không mặc áo cưới rườm rà mà mặc đồ bà ba và cầm bông thôi. Còn giờ thì chưa. Ông ấy cũng bảo, sao 70 tuổi vậy em, sao lâu vậy? Tôi bảo thì anh chờ được thì anh chờ” (cười).