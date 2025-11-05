Nhận cái kết đắng vì 2 lần đổ vỡ, ngoài 50 tuổi nữ nghệ sĩ mới có cuộc sống an yên

Lê Giang sinh năm 1972 trong một gia đình bình dân có 3 anh em. Cha làm tài xế, mẹ làm nghề uốn tóc. Cùng cậu ruột - nghệ sĩ Thành Phú, Lê Giang được học hát và đảm nhận toàn vai đào con của đoàn Thanh Nga.

14 tuổi, cha qua đời, mẹ con Lê Giang được cho ở tạm trong căn phòng trống của đoàn hát. Sống trong hoàn cảnh đó nên nữ nghệ sĩ bị ám ảnh bởi cái nghèo.

18 tuổi, Lê Giang dọn về chung sống với một danh hài nổi tiếng thời điểm đó, dù biết ông đã có vợ. Do không thể mang thai, người vợ đầu chấp thuận sự có mặt của Lê Giang.

Lê Giang.

Ở cuộc hôn nhân này, Lê Giang sinh được 2 người con là Duy Phước và Lê Lộc – hiện đều là những ca sĩ, nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Dù vậy thì cuộc hôn nhân không được thừa nhận này cũng sớm kết thúc khi các con còn nhỏ. Lê Giang ra đi với hai bàn tay trắng, để lại các con cho chồng cũ nuôi.

10 năm sau chia tay người chồng đầu tiên, Lê Giang đi bước nữa với một người đàn ông Việt kiều và có thêm con trai tên Luke Nguyễn. Một thời gian dài, Lê Giang rời xa sân khấu và định cư tại Australia. Để mưu sinh, chị từng làm nhiều công việc khác nhau như làm nail, nông trại...

Dù bỏ cả sự nghiệp để mong có một mái ấm yên ổn thì cuộc hôn nhân thứ 2 của chị cũng không trọn vẹn. Hôn nhân đổ vỡ, năm 2015, Lê Giang về nước hoạt động nghệ thuật. Từ đó đến nay, Lê Giang tập trung cho nghề diễn và có nhiều thành tựu.

Lê Giang để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả qua nhiều dự án phim điện ảnh như: Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ, Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Chị chị em em 2 , Làm giàu với ma ...

Ngoài những tác phẩm điện ảnh, Lê Giang còn tham gia nhiều phim truyền hình, web drama khác: Cưới chồng cho vợ, Oan gia bùm chéo, Ngôi nhà teen ám, Gia đình hết sẩy, Đại kê chạy đi, Nhà có quá trời phòng, Chuyện xóm tui, Hẻm cụt…

Lê Giang cùng mẹ và các con.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, chân thật và hầu hết các phim Lê Giang tham gia đều đạt doanh thu "khủng" nên nữ nghệ sĩ ngày càng đắt show và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước.

Năm 2021, Lê Giang đoạt huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc với vở "Nắng chiều". Trước đó, chị từng đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp với vở "Dòng sông đầm lầy". Vai thứ chính của chị trong "Nhà bà Nữ" cũng nhận giải Cánh Diều Bạc.

Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, hiện tại Lê Giang cho biết, chị rất hài lòng về bản thân cũng như cuộc sống hiện tại. Có thời điểm, Lê Giang nói vẫn mơ về một mái ấm trọn vẹn, muốn lên xe hoa một lần nữa với người không làm trong giới showbiz, có công ăn việc làm, tâm đầu ý hợp.

Song gần đây, chị chia sẻ rằng "không còn muốn lấy chồng". Cuộc sống bận rộn, vui vẻ, lại thêm con trai út ngăn cản nên chị cũng không thoải mái đi bước nữa.

Đặc biệt, ở tuổi ngoài 50, nữ nghệ sĩ còn mua được cho các con mỗi người một căn nhà. Lê Giang tâm sự, nhờ kinh doanh spa và livestream bán hàng nên kinh tế của chị khá ổn định. Chị vẫn là trụ cột của gia đình.

Nữ nghệ sĩ nói: "Hiện tại, tôi đã mua cho Duy Phước và Lê Lộc mỗi đứa một căn nhà, để các con ổn định cuộc sống. Là người làm mẹ và may mắn kiếm tiền tốt hơn các con, tôi sẵn lòng chăm lo cho chúng. Tôi không bận lòng vì chuyện này, ngược lại còn thấy vui. Tôi mong các con nổi tiếng, có nhiều công việc để cải thiện kinh tế".