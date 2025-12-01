Bố ruột nói thẳng lý do đưa bé Xuân Mai" sang Mỹ, không để đi hát nữa

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Mai Thiên Vân đã tiết lộ về bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh.



Tuấn Cảnh và bé Xuân Mai

Cô nói: "Tôi quý anh Tuấn Cảnh ở chỗ anh ấy mê nghệ thuật tới mức sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền để làm nghệ thuật, sống hết lòng với đam mê. Có bao nhiêu tiền là anh Tuấn Cảnh bỏ ra hết.

Thời đó anh Tuấn Cảnh lăng xê cho bé Xuân Mai thành công rồi mới quay lại đi hát và mời tôi hát chung. Anh ấy còn ra tận quận 6 mở phòng trà, quán bar riêng, đầu tư nhiều tiền vô cùng.

Tôi tới phòng trà đó của anh Tuấn Cảnh mà choáng ngợp vì anh ấy đầu tư quá tốn tiền, hoành tráng. Anh Tuấn Cảnh mở cả một phòng trà như vậy chỉ để phục vụ đam mê nghệ thuật của anh ấy, mời biết bao nghệ sĩ nổi tiếng tới hát cho vui, mời cả tôi, anh Ngọc Sơn…

Tôi nhìn thấy phòng trà mà xót cho anh Tuấn Cảnh vì thấy tốn kém quá. Tôi không biết anh ấy có lời lãi được đồng nào không mà bỏ ra quá nhiều tiền, chỉ để thỏa đam mê.

Tôi còn đồng cảm một cái nữa là bà xã cũ của anh Tuấn Cảnh rất chiều anh ấy. Anh ấy muốn làm thì chị ấy cũng chiều theo luôn".

Tuấn Cảnh nghe vậy liền lên tiếng: "Người ta bảo đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn nhưng vợ chồng tôi tát biển Đông chưa cạn được".

Về việc cho Xuân Mai sang Mỹ giữa lúc đang nổi tiếng đỉnh cao, Tuấn Cảnh chia sẻ: "Lúc đó Xuân Mai lớn rồi, tôi phải cho nó trở lại Mỹ để học. Có một điều ít ai biết là bé Xuân Mai sinh ra ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam, mang quốc tịch Mỹ.

Khi đưa bé Xuân Mai về Việt Nam, vợ chồng tôi cũng cho con học trường quốc tế. Tới khi bé Xuân Mai lớn rồi, chúng tôi phải đưa con trở lại Mỹ để còn đảm bảo việc học tập, không thể cứ đi hát mãi như thế mà quên đi học được".

Ca sĩ Tuấn Cảnh, bố ruột của "thần đồng âm nhạc" bé Xuân Mai, từng là một giọng ca nổi tiếng ở Việt Nam vào thập niên 1990. Anh được khán giả yêu mến qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca và trữ tình quê hương sâu lắng. Năm 2004, sau khi ly hôn với mẹ của Xuân Mai, nghệ sĩ guitar Thu Thu, anh đã đi bước nữa. Sau đó, anh sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh của người vợ thứ hai, bắt đầu cuộc sống xa quê hương. Tại Mỹ, anh rời xa ánh đèn sân khấu, phải làm đủ nghề để mưu sinh như làm nail, mở tiệm phở.

Tuấn Cảnh cũng chính là người đã dìu dắt và định hướng cho con gái Xuân Mai trở thành hiện tượng âm nhạc nhí một thời. Mặc dù đã ly hôn, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên liên lạc với con gái. Xuân Mai vẫn hay gọi video và đưa các cháu ngoại về thăm anh vào các dịp lễ Tết.

Gần đây, anh xuất hiện trong các chương trình với đồng nghiệp, chia sẻ về cuộc sống bình dị hiện tại. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm, Tuấn Cảnh vẫn là một cái tên gắn liền với một thời kỳ âm nhạc và sự nổi tiếng của con gái.