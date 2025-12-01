Tài sản riêng giá trị của Thuỷ Tiên

Ca sĩ Thuỷ Tiên vừa gây chú ý khi xuất hiện trên trang cá nhân của một nhà thiết kế Đỗ Long. Thuỷ Tiên tiết lộ sẽ là khách mời góp mặt trong show thời trang của nhà thiết kế thân thiết. Giọng ca sinh năm 1985 cho biết cô phải điều chỉnh lịch trình tu tập và du lịch ở nước ngoài để kịp trở về Việt Nam. Nữ ca sĩ được nhận xét có nhiều thay đổi về ngoại hình sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, không xuất hiện trước công chúng hay cập nhật mạng xã hội.

Sự xuất hiện trở lại của Thuỷ Tiên gây xôn xao

Một số khán giả gợi nhắc đến việc Thuỷ Tiên đã lâu không đi hát hay phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Những sự kiện gần đây nhất nữ ca sĩ xuất hiện đều là show thời trang hoặc lễ trao giải. Kênh Youtube hơn 700.000 người theo dõi để đăng tải các sản phẩm âm nhạc và video cuộc sống thường nhật của Thuỷ Tiên đã ngừng cập nhật từ năm 2024.

Gần đây nhất Thuỷ Tiên chỉ xuất hiện tại một số show diễn của nghệ sĩ, NTK thân thiết

Trong suốt sự nghiệp, Thuỷ Tiên tạo dấu ấn trong cả vai trò ca - nhạc sĩ và diễn viên. Người đẹp sở hữu nhiều bản hit, bộ phim làm nên tên tuổi, cũng là “tài sản riêng” giá trị của cô.

Thủy Tiên bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Cô từng học thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM, gia nhập làng giải trí vào năm 2005 khi mới 20 tuổi. Năm 2008, nữ ca sĩ nổi tiếng nhờ 2 ca khúc nhạc phim Giấc mơ tuyết trắng và Tuyết nhiệt đới, liên tục nằm top bảng xếp hạng âm nhạc thời điểm đó. Nhờ vậy, Thuỷ Tiên nhận được giải Ca sĩ trẻ triển vọng tại Lễ trao giải Làn sóng xanh và Bài hát được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng.

Vụt sáng thành sao, Thuỷ Tiên tiếp tục gây tiếng vang khi tham gia sản xuất nhạc phim cho bộ phim Đẹp Từng Centimet và Ngôi nhà hạnh phúc. Hầu hết các sáng tác cho phim của cô như Hát vang rằng em yêu anh, Một giờ sáng, Chợt là nỗi đau, Ngôi nhà hạnh phúc… đều nhanh chóng thành hit đình đám, giúp cô được khán giá ưu ái đặt biệt danh “Nữ hoàng nhạc phim”.

Album Em đã quên phát hành đầu năm 2011 đánh dấu sự thành công vượt bậc của Thủy Tiên với nhiều ca khúc hit nhận được phản hồi tốt từ khán giả, đưa nữ ca sĩ thăng hạng trở thành gương mặt đình đám trong giới giải trí. Nhờ những sáng tác nổi bật, Thuỷ Tiên nhận được giải thưởng Nhạc sĩ được yêu thích của Làn sóng xanh trong 3 năm liên tiếp. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định phong cách âm nhạc đa dạng khi ra mắt cả các ca khúc pop ballad lẫn nhạc dance pop sôi động như Vẫn mãi yêu anh, Kiss me, Muộn màng, Mãi thuộc về anh,...

Thuỷ Tiên có sự nghiệp thành công với nhiều bản hit đình đám

Năm 2015, Noo Phước Thịnh và Thuỷ Tiên ra mắt phim ca nhạc chung mang tên Chuyện Tình Maldives gây tiếng vang. Những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ như Dành cả thanh xuân để yêu ai đó, Nói em nghe mãi mãi là bao xa… cũng thu hút hàng chục triệu view. Dù vậy, các ca khúc Ngải tình, Sao anh không ăn phát hành năm 2020 của Thuỷ Tiên lại không còn duy trì được sức hút. Sau Ngải Tình, Thuỷ Tiên chỉ đăng tải một số bài hát cover, cũng là thời điểm nữ ca sĩ “ở ẩn” sau lùm xùm đời tư.

Không chỉ sở hữu gia tài âm nhạc đáng ngưỡng mộ, Thuỷ Tiên còn có vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Đẹp từng centimet, Nụ hôn Thần Chết… Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1985 cũng từng giành giải Á quân của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, tham gia sản xuất phim điện ảnh.

Thuỷ Tiên vừa tham gia đóng phim và sáng tác nhạc cho nhiều bộ phim đình đám

