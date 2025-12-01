Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ

Tối 30/11/2025, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nghĩa tình phương Nam 2025 đã diễn ra tại Công viên bờ sông, phường An Khánh, TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm THVN tại TP.HCM phối hợp với Đảng ủy – UBND phường An Khánh và phòng trà Không Tên tổ chức, nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đêm nhạc quy tụ gần 24 nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Quang Dũng, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Văn Mai Hương, nhóm MTV, Jimmii Nguyễn, Jack Long cùng nhiều ca sĩ khác. Các tiết mục trải dài từ trữ tình sâu lắng đến những màn trình diễn trẻ trung, tươi vui, mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp sẻ chia hướng về miền Trung. Mỗi nghệ sĩ khi xuất hiện đều gửi kèm lời chúc, lời nhắn gửi đầy cảm xúc, mong muốn góp phần nhỏ bé cùng cộng đồng san sẻ khó khăn.

Xen giữa các tiết mục, chương trình trình chiếu những hình ảnh xúc động: đoàn xe cứu trợ vượt hàng trăm cây số trong mưa gió, những chuyến tàu đêm chở nhu yếu phẩm vượt lũ đến từng địa phương, hay các nghệ sĩ lặng lẽ góp sức, góp tiếng hát để lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Những hình ảnh ấy giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người dân miền Trung và ý nghĩa của việc chung tay hỗ trợ kịp thời.

Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 25 tỷ 10 triệu đồng từ các cá nhân, đơn vị và khán giả tham dự. Trong đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - đã ủng hộ 6 tỷ đồng. Ông cho biết, đây là số tiền được trích từ tiền mừng cưới của con gái Thảo Tiên và bạn trai Justin Cohen vào ngày 7/12 sắp tới.

“Cảm xúc của tôi lúc này thật sự khó diễn tả. Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng của mình - cũng như của rất nhiều người Việt Nam, đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ.

Chương trình Nghĩa tình Phương Nam của VTV9 thật sự rất xúc động và đầy ý nghĩa. Sau khi bàn bạc với Chủ tịch, được Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt, chúng tôi quyết định trích một phần từ ngân sách lễ cưới của con gái Thảo Tiên và Justin Cohen, diễn ra ngày 7/12, để ủng hộ cho đồng bào.

Hôm nay, tôi xin gửi đến Ban tổ chức số tiền 6 tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thành phố và các mạnh thường quân, để kịp thời hỗ trợ bà con miền Trung trong lúc khó khăn nhất”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Trước đó vào chiều 28/11, tại một sự kiện thiện nguyện khác, cả gia đình nhà "Vua hàng hiệu" cũng cùng nhau quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng để hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Trong đó, Tiên Nguyễn và vị hôn phu ủng hộ 2 tỷ đồng trích từ kinh phí dự kiến tổ chức lễ cưới sắp tới.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), để phục vụ công tác cứu trợ, tái thiết nhà cửa và hỗ trợ sinh kế cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại sau lũ.

Với thông điệp nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 khép lại bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Trong bối cảnh hậu lũ lụt, những đóng góp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm hy vọng cho người dân vùng lũ, đồng thời lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trên khắp cả nước.

(Tổng hợp)