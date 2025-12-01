Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ

01-12-2025 - 11:30 AM | Lifestyle

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ

Tại chương trình Nghĩa tình phương Nam 2025, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng góp 6 tỷ đồng để tiếp sức cho đồng bào miền Trung.

Tối 30/11/2025, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Nghĩa tình phương Nam 2025 đã diễn ra tại Công viên bờ sông, phường An Khánh, TP.HCM. Sự kiện do Trung tâm THVN tại TP.HCM phối hợp với Đảng ủy – UBND phường An Khánh và phòng trà Không Tên tổ chức, nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đêm nhạc quy tụ gần 24 nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Quang Dũng, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Văn Mai Hương, nhóm MTV, Jimmii Nguyễn, Jack Long cùng nhiều ca sĩ khác. Các tiết mục trải dài từ trữ tình sâu lắng đến những màn trình diễn trẻ trung, tươi vui, mang đến nguồn năng lượng tích cực và thông điệp sẻ chia hướng về miền Trung. Mỗi nghệ sĩ khi xuất hiện đều gửi kèm lời chúc, lời nhắn gửi đầy cảm xúc, mong muốn góp phần nhỏ bé cùng cộng đồng san sẻ khó khăn.

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 1.

Xen giữa các tiết mục, chương trình trình chiếu những hình ảnh xúc động: đoàn xe cứu trợ vượt hàng trăm cây số trong mưa gió, những chuyến tàu đêm chở nhu yếu phẩm vượt lũ đến từng địa phương, hay các nghệ sĩ lặng lẽ góp sức, góp tiếng hát để lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Những hình ảnh ấy giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người dân miền Trung và ý nghĩa của việc chung tay hỗ trợ kịp thời.

Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức cho biết đã tiếp nhận tổng cộng 25 tỷ 10 triệu đồng từ các cá nhân, đơn vị và khán giả tham dự. Trong đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - đã ủng hộ 6 tỷ đồng. Ông cho biết, đây là số tiền được trích từ tiền mừng cưới của con gái Thảo Tiên và bạn trai Justin Cohen vào ngày 7/12 sắp tới.

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 2.

“Cảm xúc của tôi lúc này thật sự khó diễn tả. Tôi chỉ muốn gửi trọn tấm lòng của mình - cũng như của rất nhiều người Việt Nam, đến đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ.

Chương trình Nghĩa tình Phương Nam của VTV9 thật sự rất xúc động và đầy ý nghĩa. Sau khi bàn bạc với Chủ tịch, được Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị phê duyệt, chúng tôi quyết định trích một phần từ ngân sách lễ cưới của con gái Thảo Tiên và Justin Cohen, diễn ra ngày 7/12, để ủng hộ cho đồng bào.

Hôm nay, tôi xin gửi đến Ban tổ chức số tiền 6 tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng thành phố và các mạnh thường quân, để kịp thời hỗ trợ bà con miền Trung trong lúc khó khăn nhất”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Trước đó vào chiều 28/11, tại một sự kiện thiện nguyện khác, cả gia đình nhà "Vua hàng hiệu" cũng cùng nhau quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng để hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Trong đó, Tiên Nguyễn và vị hôn phu ủng hộ 2 tỷ đồng trích từ kinh phí dự kiến tổ chức lễ cưới sắp tới.

Trích 6 tỷ đồng từ ngân sách lễ cưới của con gái, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang tiền hỗ trợ bà con vùng lũ- Ảnh 3.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt  thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), để phục vụ công tác cứu trợ, tái thiết nhà cửa và hỗ trợ sinh kế cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại sau lũ.

Với thông điệp nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, đêm nhạc Nghĩa tình phương Nam 2025 khép lại bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Trong bối cảnh hậu lũ lụt, những đóng góp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm hy vọng cho người dân vùng lũ, đồng thời lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” trên khắp cả nước.

(Tổng hợp)

Tiên Nguyễn và hôn phu lần đầu công khai lộ diện, trích 2 tỷ tiền tổ chức siêu hôn lễ làm 1 điều không thể chê!

Ánh Lê

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô?

“Kim chủ” của những cú viral: Khi ngân hàng cũng “thắp lửa” sân khấu, ai đang làm chủ cuộc chơi giải trí triệu đô? Nổi bật

Vợ đi Mỹ, chồng ở nhà làm 1 việc “động trời” với biệt thự 700m2 rồi mới báo gia đình: “Đã đến lúc tôi sống thật với chính mình”

Vợ đi Mỹ, chồng ở nhà làm 1 việc “động trời” với biệt thự 700m2 rồi mới báo gia đình: “Đã đến lúc tôi sống thật với chính mình” Nổi bật

Diện mạo hiện tại của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Diện mạo hiện tại của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

11:25 , 01/12/2025
10 ý tưởng thiết kế mặt tiền nhà phố vừa đẹp vừa thoáng sáng

10 ý tưởng thiết kế mặt tiền nhà phố vừa đẹp vừa thoáng sáng

11:16 , 01/12/2025
Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH

Tuyển thủ Việt Nam và MC Mù Tạt tung bộ ảnh đẹp như bước ra từ phim Hàn sau màn cầu hôn chấn động MXH

10:45 , 01/12/2025
Vợ chồng trẻ chi 2,3 tỉ mua căn 62m² cũ 20 năm: Lý do họ không chọn chung cư mới khiến nhiều người gật gù

Vợ chồng trẻ chi 2,3 tỉ mua căn 62m² cũ 20 năm: Lý do họ không chọn chung cư mới khiến nhiều người gật gù

10:36 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên