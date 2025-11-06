Hé lộ khu nghỉ dưỡng "ruột" của Tăng Thanh Hà, nơi con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn một năm ghé vài lần

Vừa bước qua tuổi 39, Tăng Thanh Hà vẫn là một trong những cái tên được công chúng nhắc đến thường xuyên với vẻ ngoài mặn mà sang trọng như danh xưng ngọc nữ showbiz Việt. Cô nàng còn là một trong những nghệ sĩ rất thích đi du lịch và có một nơi mà Tăng Thanh Hà mỗi năm phải ghé một vài lần, chắc hẳn ai theo dõi cô đã lâu đều biết đến nơi này.

Tăng Thanh Hà thường xuyên ở tại Lat Valley Village mỗi khi đến Đà Lạt

Đó chính là Lat Valley Village tại Đà Lạt, mỗi năm Tăng Thanh Hà đều ghé thăm một vài lần cùng người thân hay bạn bè. Mới đây, nữ nghệ sĩ cũng vừa đăng tải bộ ảnh tại khu nghỉ dưỡng này ngay giữa tháng 10.

Điều gì khiến cho Tăng Thanh Hà mê mẩn nơi này đến như thế? Chắc hẳn là do vị trí địa lý ngay nằm giữa rừng thông và một thảo nguyên lớn, thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương hợp gu du lịch luôn tìm những nơi xa phố thị, đắm mình vào khung cảnh gần gũi của thiên nhiên.

Nơi đây nằm giữa thung lũng nên không khí rất bình yên

Lat Valley Village là khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 40 phút đi xe, được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu có những villa biệt lập giúp khách lưu trú tận hưởng trọn vẹn sự yên tĩnh của núi rừng. Theo trang chính thức của Lat Valley Village, khu nghỉ dưỡng này có các hạng phòng gồm: nhà vàng nhỏ, nhà vàng lớn và villa, tổng cộng có 15 căn.

Nhiều khách du lịch đã từng lưu trú tại Lat Valley Village cho biết rằng, không khí nơi này rất bình yên, các ngôi nhà đều có thiết kế bằng gỗ bên trong mỗi phòng lại trang trí với không gian vô cùng ấm cúng. Đó chính là một trong những yếu tố khiến cho khu nghỉ dưỡng này rất được lòng khách lưu trú.

Khung cảnh tuyệt đẹp của Lat Valley Village

Ẩm thực nơi đây cũng là một trong những điều khiến nhiều khách lưu trú nhớ nhung vì nguyên liệu của các món ăn đa số đều được trồng tại khu nghỉ dưỡng và toàn là những món đặc sản độc đáo của Đà Lạt. Không những thế, Lat Valley Village còn có những hoạt động giải trí vô cùng thú vị như tour leo núi, câu cá và tham quan vườn rau của khu nghỉ dưỡng.

Trong lần ghé thăm vào tháng 9/2020 cùng bố mẹ, "ngọc nữ" hạnh phúc chia sẻ: "Vừa đặt chân tới đã có suy nghĩ sẽ quay lại! Mỗi lần đi lại yêu nơi này nhiều hơn". Không chỉ Tăng Thanh Hà yêu thích nơi này, ngay cả những khách lưu trú khác cũng dành lời khen có cánh cho Lat Valley Village đã từng có trải nghiệm tại đây như: “Không gian ở Lat Valley Village rất yên bình, mộc mạc nhưng lại rất ấm áp. Những căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thung lũng rừng thông xanh mát mang lại cảm giác gần gũi và thư giãn lạ thường”, “Lần đầu đặt chân lên Lat Valley mình có cảm giác như đang được trở lại Thụy Sĩ với những ngôi nhà dọc trên triền đồi và một màu xanh rì của cỏ cây, rừng núi!”.

Một số hạng phòng của Lat Valley Village

Được biết, một đêm nghỉ dưỡng tại đây chỉ từ hơn 1 triệu đồng cho hạng phòng nhà gỗ 1 giường đơn và hơn 7 triệu đồng cho hạng villa, mức giá tuỳ thuộc vào thời điểm đặt phòng. Có thể nói, Lat Valley Village là khu nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai muốn hoà mình cùng thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào nơi phố thị khi chất lượng nơi đây đã được Tăng Thanh Hà “bảo chứng”.