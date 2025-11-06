"Công chúa Bắc Kinh" khiến 1,4 tỷ dân Trung say đắm

Nữ diễn viên Chu Châu, sinh năm 1984 tại Bắc Kinh, xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông nội cô là thiếu tướng quân đội, còn cha là doanh nhân tầm cỡ, hiện giữ chức chủ tịch một tập đoàn lớn tại thủ đô. Sở hữu bối cảnh gia đình siêu đỉnh cùng nhan sắc thanh lịch, thần thái quý phái, IQ EQ cao và năng lực diễn xuất ấn tượng, Chu Châu được công chúng ưu ái gọi là "công chúa Bắc Kinh". Cô là hình mẫu khiến cả phái nữ lẫn phái nam đều ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, mỹ nhân 8X có cuộc sống viên mãn bên chồng con trong căn biệt thự sang trọng giữa lòng thủ đô, nơi cô thoả sức tận hưởng những thú vui xa hoa và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Được biết, căn biệt thự của Chu Châu nằm tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Là người yêu nghệ thuật và có gu thẩm mỹ tinh tế, cô chăm chút từng chi tiết trong ngôi nhà - từ nội thất, màu sắc đến không gian trưng bày tranh ảnh, tất cả đều toát lên phong cách cá nhân và sự tinh tế của một người phụ nữ yêu cái đẹp.

Ngắm nhìn từng chi tiết trong căn biệt thự xa hoa, ai cũng phải trầm trồ trước sự tinh tế và sang trọng toát ra từ mọi góc nhỏ.

Phòng khách

Phòng khách trong biệt thự của Chu Châu gây ấn tượng bởi không gian rộng thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thư thái và yên bình. Khác với hình dung về sự xa hoa thường thấy, nội thất ở đây không hề phô trương mà toát lên vẻ tinh tế và sang trọng kín đáo. Mỗi món đồ đều có giá trị riêng, phần lớn là đồ cổ quý hiếm, được Chu Châu sưu tầm kỹ lưỡng. Chiếc bàn gỗ chạm khắc thủ công theo phong cách Trung Hoa được kết hợp khéo léo với sofa châu Âu, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét cổ điển truyền thống và tinh thần hiện đại thanh lịch.

Phòng khách trong căn biệt thự

Từng góc nhỏ đều toát lên hơi thở nghệ thuật

Khu vực ăn uống

Giữ nguyên phong cách trung cổ chủ đạo, Chu Châu đặt một bàn ăn lớn bằng kính ngay vị trí trung tâm - vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian ăn uống thêm thoáng đãng. Toàn bộ vật dụng trên bàn, từ chén đĩa đến đồ trang trí đều được chọn lựa kỹ lưỡng theo tinh thần tối giản. Phía sau bàn ăn, một bức tranh khổ lớn được bố trí khéo léo, vừa giúp bức tường bớt đơn điệu, vừa như mở ra một khung cảnh khác khiến người nhìn muốn dừng lại chiêm ngưỡng. Hệ thống đèn LED nhiều màu tạo nên hiệu ứng ánh sáng linh hoạt, giúp căn phòng luôn mới mẻ và đầy cảm hứng.

Khu vực ăn uống trong biệt thự của Chu Châu

Hệ thống đèn LED tạo nên hiệu ứng ánh sáng linh hoạt

Phòng ngủ

Phòng ngủ của Chu Châu được thiết kế như một góc trú ẩn đầy bình yên. Chỉ qua vài khung hình, có thể thấy cô lựa chọn tông vàng ấm làm chủ đạo, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu. Bàn trang điểm nhỏ gọn, không cầu kỳ nhưng tinh tế. Thay vì phô trương vật dụng đắt tiền, Chu Châu lại dành không gian cho những tác phẩm nghệ thuật, sách ảnh và các mô hình art toys yêu thích - những chi tiết nhỏ nhưng khiến căn phòng trở nên sống động và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phòng ngủ của Chu Châu đồng thời cũng là không gian dành cho các tác phẩm nghệ thuật

Khu vực bàn trang điểm nhỏ gọn

Phòng trẻ em

Chu Châu thiết kế tông trắng sáng sủa cho phòng của con, mang đến cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng. Bức tranh treo tường với gam màu tươi vui góp phần tạo nên không khí hồn nhiên, tràn đầy sức sống. Dù Chu Châu không hé lộ toàn bộ căn phòng nhưng chỉ qua vài chi tiết nhỏ - với cách bài trí gọn gàng, ánh sáng ấm áp hay điểm nhấn trang trí dịu mắt - cũng đủ để cảm nhận được tình yêu, sự chăm chút và hạnh phúc viên mãn của gia đình cô.

Một vài góc không gian trong nhà

Là người có niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc, Chu Châu khéo léo đưa dấu ấn thẩm mỹ của mình vào từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Ở bất kỳ không gian nào cũng có thể bắt gặp những bức tranh được cô sưu tầm - từ tranh đơn sắc tối giản đến những tác phẩm đa sắc sống động, tất cả đều mang giá trị nghệ thuật cao. Không chỉ để trang trí, mỗi bức tranh còn như một câu chuyện riêng, phản chiếu gu thẩm mỹ tinh tế và tâm hồn yêu nghệ thuật của nữ diễn viên.

Tổng hợp