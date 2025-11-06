Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoà Minzy chặn Văn Toàn

06-11-2025 - 16:34 PM | Lifestyle

Hoà Minzy công khai chặn Văn Toàn.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ Hoà Minzy. Văn Toàn là một trong những cầu thủ đầu tiên mà Hoà Minzy quen biết sau khi thành công tại Học viên ngôi sao. Sau gần 11 năm, không chỉ giữ tình bạn khăng khít cả hai còn được dân tình đẩy thuyền thành một cặp. Mọi tương tác của cặp đôi trên mạng xã hội đều thu thút dân tình. 

Như mới đây, Hoà Minzy tâm sự đang có mong muốn xây một ngôi nhà của riêng mình. Tuy nhiên bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ khẳng định đã chặn Văn Toàn khỏi bài viết. Sở dĩ, nữ ca sĩ đang nợ chàng cầu thủ sinh năm 1996 một số tiền từ trước đó nên cô nàng phải "chặn" để Văn Toàn không đọc được bài viết cô có tiền xây nhà. 

Câu nói hài hước này lập tức khiến fan "dậy sóng", bởi ai cũng biết Hòa Minzy và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Hai người thường xuyên trêu đùa, "cà khịa" nhau trên mạng xã hội, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Hoà Minzy chặn Văn Toàn- Ảnh 1.

Văn Toàn và Hoà Minzy có tình bạn 11 năm

Hoà Minzy chặn Văn Toàn- Ảnh 2.

Dù chỉ là một dòng bình luận ngắn, nhưng cách nói dí dỏm, tự nhiên của Hòa Minzy lại cho thấy tính cách vui vẻ và gần gũi quen thuộc của nữ ca sĩ. Dân tình cho rằng "phải chặn ngay Văn Toàn không chứ anh thấy chị Hoà có tiền xây nhà là đòi nợ ngay". 

Trước đó, trong một lần livestream bán hàng, Văn Toàn bất ngờ tiết lộ rằng anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện một dự án MV ca nhạc. Thời gian qua cả hai thường xuyên trêu đùa "đòi nợ" nhau trên mạng, thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn. Mới nhất, khi cô nàng thông báo sẽ lấy chồng, Văn Toàn thẳng thắn vào tận trang cá nhân để nhắc "trả tiền rồi hãy cưới". Câu chuyện nợ nần giữa hai người, thay vì khiến khán giả khó chịu, cả hai đã tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ trên mạng, nửa thật nửa đùa vẫn khiến dân tình hào hứng dõi theo.

Hoà Minzy bị tai nạn, bé Bo phản ứng gây bất ngờ

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại diện duy nhất của Việt Nam bất ngờ được tạp chí Mỹ xếp hạng top 8 hòn đảo đẹp nhất khu vực

Đại diện duy nhất của Việt Nam bất ngờ được tạp chí Mỹ xếp hạng top 8 hòn đảo đẹp nhất khu vực Nổi bật

Con gái xây nhà 1,5 tỷ đồng cho cha mẹ dưỡng già ở quê: Không xa hoa, hào nhoáng nhưng thoải mái, ấm cúng hơn biệt thự nơi thành phố

Con gái xây nhà 1,5 tỷ đồng cho cha mẹ dưỡng già ở quê: Không xa hoa, hào nhoáng nhưng thoải mái, ấm cúng hơn biệt thự nơi thành phố Nổi bật

Chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra 7 thiết kế tuyệt vời này

Chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra 7 thiết kế tuyệt vời này

16:06 , 06/11/2025
Chị Đẹp trong nhóm nhạc tuổi thơ lên xe hoa thật rồi, còn cầm hoa cưới đắt nhất thế giới

Chị Đẹp trong nhóm nhạc tuổi thơ lên xe hoa thật rồi, còn cầm hoa cưới đắt nhất thế giới

15:40 , 06/11/2025
Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này

15:16 , 06/11/2025
Câu nói của Phương Oanh khiến cả nước vỗ tay

Câu nói của Phương Oanh khiến cả nước vỗ tay

15:15 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên