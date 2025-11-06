Hoà Minzy chặn Văn Toàn

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ Hoà Minzy. Văn Toàn là một trong những cầu thủ đầu tiên mà Hoà Minzy quen biết sau khi thành công tại Học viên ngôi sao. Sau gần 11 năm, không chỉ giữ tình bạn khăng khít cả hai còn được dân tình đẩy thuyền thành một cặp. Mọi tương tác của cặp đôi trên mạng xã hội đều thu thút dân tình.

Như mới đây, Hoà Minzy tâm sự đang có mong muốn xây một ngôi nhà của riêng mình. Tuy nhiên bên dưới bài đăng, nữ ca sĩ khẳng định đã chặn Văn Toàn khỏi bài viết. Sở dĩ, nữ ca sĩ đang nợ chàng cầu thủ sinh năm 1996 một số tiền từ trước đó nên cô nàng phải "chặn" để Văn Toàn không đọc được bài viết cô có tiền xây nhà.

Câu nói hài hước này lập tức khiến fan "dậy sóng", bởi ai cũng biết Hòa Minzy và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay. Hai người thường xuyên trêu đùa, "cà khịa" nhau trên mạng xã hội, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Văn Toàn và Hoà Minzy có tình bạn 11 năm

Dù chỉ là một dòng bình luận ngắn, nhưng cách nói dí dỏm, tự nhiên của Hòa Minzy lại cho thấy tính cách vui vẻ và gần gũi quen thuộc của nữ ca sĩ. Dân tình cho rằng "phải chặn ngay Văn Toàn không chứ anh thấy chị Hoà có tiền xây nhà là đòi nợ ngay".

Trước đó, trong một lần livestream bán hàng, Văn Toàn bất ngờ tiết lộ rằng anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để thực hiện một dự án MV ca nhạc. Thời gian qua cả hai thường xuyên trêu đùa "đòi nợ" nhau trên mạng, thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn. Mới nhất, khi cô nàng thông báo sẽ lấy chồng, Văn Toàn thẳng thắn vào tận trang cá nhân để nhắc "trả tiền rồi hãy cưới". Câu chuyện nợ nần giữa hai người, thay vì khiến khán giả khó chịu, cả hai đã tạo nên không khí thoải mái, vui vẻ trên mạng, nửa thật nửa đùa vẫn khiến dân tình hào hứng dõi theo.

