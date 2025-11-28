Tiên Nguyễn và hôn phu lần đầu công khai lộ diện, trích 2 tỷ tiền tổ chức siêu hôn lễ làm 1 điều không thể chê!
Trước khi tổ chức ngày trọng đại, hành động của vợ chồng Tiên Nguyễn ghi điểm trong mắt công chúng.
Chỉ còn ít ngày nữa, siêu đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Giữa thời điểm được chú ý đặc biệt, Tiên Nguyễn và vị hôn phu bất ngờ xuất hiện trong một hoạt động nhân ái đầy ý nghĩa.
Cụ thể, vào chiều 28/11, Tiên Nguyễn và ông xã Justin lần đầu công khai sánh đôi sau khi thông báo sắp cưới. Hoạt động này còn có sự góp mặt của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên.
Cả gia đình nhà tỷ phú cùng nhau quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng, mục đích hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Trong đó, Tiên Nguyễn và vị hôn phu ủng hộ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đóng góp thêm 2 tỷ đồng.
Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc lần đầu xuất hiện, chi 2 tỷ từ tiền tổ chức lễ cưới để làm từ thiện
Tại buổi trao tiền, Tiên Nguyễn chia sẻ mong muốn hỗ trợ kịp thời cho bà con chịu thiệt hại sau thiên tai. Cô cho biết 2 tỷ đồng này được trích ra từ tiền cả hai chuẩn bị để tổ chức lễ cưới sắp tới. Hành động của Tiên Nguyễn và vị hôn phu được đánh giá là vô cùng ý nghĩa, thiết thực. Nếu như nhiều cặp đôi bận rộn dành toàn bộ thời gian cho công tác chuẩn bị, thì Tiên Nguyễn chọn bắt đầu hành trình hôn nhân bằng việc lan tỏa sự sẻ chia.
Trước đó, vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn không tổ chức lễ cưới ở TP.HCM do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Thay vào đó, cả hai trích 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn và công nhân thất nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.
Đám cưới của Tiên Nguyễn dự kiến tổ chức vào ngày 7/12, quy tụ giới doanh nhân, nghệ sĩ và những nhân vật thuộc giới nhà già. Dù quy mô được dự đoán "khủng" không thua kém bất kỳ siêu đám cưới nào của nhà tỷ phú, nhưng đến hiện tại, gia đình vẫn giữ kín mọi thông tin chi tiết.
