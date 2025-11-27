Cùng làm cô dâu nhưng Tiên Nguyễn được nhà tỷ phú "phá lệ" làm 1 điều mà Hà Tăng, Linh Rin bị cấm

Trong tháng 12/2025 tới đây, cư dân mạng sẽ tiếp tục "hóng" hôn lễ hoành tráng của giới nhà giàu. Sau nhiều năm kín bưng trong chuyện tình cảm, Tiên Nguyễn "đánh úp" thông báo kết hôn với chồng ngoại quốc. Theo thông tin được hé lộ trong thiệp mời, hôn lễ của cả hai chỉ tỏ chức một hôn lễ duy nhất diễn ra vào ngày 7/12, tại TP.HCM. Đám cưới này dự kiến sẽ quy tụ rất nhiều sao Vbiz, các thành viên của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ngoài mức độ xa hoa và dàn khách mời khủng, điều khiến công chúng chú ý hơn cả chính là một chi tiết "phá lệ" chưa từng xảy ra trong các đám cưới của gia đình hào môn này. Trong thiệp mời, Tiên Nguyễn đưa ra những yêu cầu cơ bản như khách mời diện trang phục dạ hội, xác nhận tham dự và mang theo thiệp có mã QR code để check-in.

Tuy nhiên, khác với truyền thống nhiều năm qua của gia đình nhà tỷ phú, thiệp cưới không hề có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc hạn chế chụp ảnh, quay phim hay đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Những ngày qua, khách mời cũng thoải mái chia sẻ thiệp mời và những thông tin liên quan đến siêu hôn lễ này.

Thiệp cưới của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc được hé lộ, cả hai tổ chức tại TP.HCM vào ngày 7/12 tới

Khách mời yêu cầu diện trang phục lịch sự, dạ tiệc và mang theo mã QR code khi đến dự

Tiên Nguyễn được "phá lệ", thoải mái hơn khi chia sẻ về đám cưới so với những anh chị trong gia đình

Đây là điểm đối lập rõ rệt so với hôn lễ của Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vào năm 2012. Đám cưới này được xem là một trong những sự kiện bí mật và nghiêm ngặt nhất showbiz Việt. Cả hai cử hành hôn lễ ở Philippines và TP.HCM. Buổi tiệc đãi khách được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng bậc nhất, tiếp đãi khoảng 1000 khách mời tham dự. Quan khách không chỉ quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí mà còn có sự góp mặt của loạt nhân vật quyền lực và danh tiếng. Cũng chính vì thế mà những hình ảnh và thông tin trong đám cưới của Hà Tăng và Louis Nguyễn được bảo mật tối đa.

An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt vì gia đình chồng lẫn Hà Tăng không muốn những thông tin, hình ảnh về đám cưới và khách mời bị lộ ra ngoài. Thậm chí, để bảo mật kỹ hơn, tất cả khách mời không được dùng bất cứ phương tiện gì để chụp ảnh, kể cả điện thoại. Những hình ảnh về đám cưới của Hà Tăng rất "nhỏ giọt". Phải đến khi nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Hà Tăng và Louis Nguyễn mới chia sẻ về ngày trọng đại của mình. Nhờ vậy mà công chúng mới biết thêm chi tiết đặc biệt khi Hà Tăng về làm dâu danh gia vọng tộc.

Đám cưới của Hà Tăng bảo mật tối đa hình ảnh, thông tin

Vài năm sau lễ cưới, Hà Tăng mới tự "xả kho" khoảnh khắc làm cô dâu

Đến năm 2023, đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn tiếp tục giữ nguyên tinh thần kín đáo. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Philippines, giữ kín mọi thông tin về hôn lễ đến sát ngày mới chia sẻ. Đáng nói, trong thiệp mời, cặp đôi còn viết thêm tấm thiệp ghi gõ: "Chúng tôi vui lòng yêu cầu không post ảnh trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội cho đến khi chúng tôi đăng bức ảnh đầu tiên của mình với vai trò cô dâu chú rể. Cảm ơn".

Thời điểm đó, những khách mời sao Việt như Hà Tăng, Hạnh Sino, Chi Pu... đến Philippines tham dự nhưng vẫn kín bưng, không lộ ảnh cô dâu chú rể. Đến khi Linh Rin và Phillip Nguyễn có động thái đầu tiên, dàn khách mời mới bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên.

Linh Rin từng viết thẳng trong thiệp yêu cầu khách mời giữ kín thông tin, chia sẻ sau khi cả hai đã công bố

Sau khi hôn lễ đã diễn ra thành công, cả hai mới đích thân công bố hình ảnh