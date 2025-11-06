Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này

06-11-2025 - 15:16 PM | Lifestyle

Tiên Nguyễn dành sự ưu ái đặc biệt cho nơi nghỉ dưỡng này.

Không ồn ào khoe mẽ, không phô trương hàng hiệu, Tiên Nguyễn ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý vì nhan sắc nổi bật và cuộc sống cực chill của mình. Theo dõi trang cá nhân của Tiên Nguyễn có thể thấy cô nàng đúng chuẩn phong cách vừa làm việc vừa tận hưởng. Thông thường, Tiên Nguyễn sẽ kết hợp các chuyến đi vừa nghỉ dưỡng vừa đi công tác.

Trên một số bài đăng ở trang cá nhân của cô nàng có thể thấy Tiên Nguyễn cực kỳ yêu thích Đà Nẵng, mỗi khi tới đây cô nàng thường ghé qua InterContinental Danang Sun Peninsula Resort , nơi được mệnh danh là “thiên đường ẩn mình giữa núi rừng Sơn Trà” và là biểu tượng nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

Giữa thiên nhiên Đà Nẵng, nàng tiểu thư chọn sự xa hoa đầy thanh lịch

Trong một khung hình chia sẻ trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn diện đầm quây vàng rực rỡ, đứng trên ban công hướng biển với background là bờ cát uốn cong và rừng Sơn Trà hùng vĩ phía xa. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cô chỉ khẽ tựa tay vào lan can, để gió thổi tung mái tóc vẻ đẹp tinh giản mà vẫn toát lên thần thái “chính hiệu con gái nhà tỷ phú” .

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 1.

Hình ảnh ấy khiến công chúng nhớ lại lý do vì sao cái tên “Tiên Nguyễn” luôn gắn liền với cụm từ “du lịch chuẩn rich girl” : Mỗi nơi cô đặt chân đều biến thành một thước phim thời thượng  nơi sang trọng và thẩm mỹ hòa làm một.

InterContinental Danang – vương quốc nghỉ dưỡng giữa mây trời Sơn Trà

Không phải resort, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống . Được thiết kế bởi Bill Bensley , kiến trúc sư thiên tài đứng sau hàng loạt công trình huyền thoại châu Á, InterContinental Danang như một phiên bản “thiên đường nhiệt đới” thực thụ: vắt mình giữa núi và biển, mỗi tầng là một câu chuyện – Heaven, Sky, Earth và Sea.

Toàn bộ khu nghỉ được bao phủ trong sắc xanh của rừng nguyên sinh và ánh bạc của đại dương. Mỗi villa là một thế giới riêng, mở cửa ra là thấy mây, bước xuống vài bậc là tới biển. Từ hồ bơi vô cực, nhà hàng Citron lơ lửng trên đỉnh núi, cho đến quầy bar Barefoot sát mép biển – mọi chi tiết đều được thiết kế để đánh thức mọi giác quan.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 2.

Một đêm ở đây có giá từ 15 đến hơn 80 triệu đồng , nhưng điều khiến người ta nhớ mãi không phải là mức giá, mà là trải nghiệm của sự “đủ đầy” tuyệt đối : không gian, dịch vụ, âm thanh, ánh sáng – tất cả đều được chăm chút đến từng milimet.

Đà Nẵng dường như là điểm dừng chân thân thuộc của Tiên Nguyễn. Giữa những chuyến công tác và sự kiện xa hoa, cô vẫn chọn quay lại InterContinental  nơi có thể “nghe tiếng sóng thay cho đồng hồ báo thức”.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 3.

Buổi sáng, mở cửa phòng là cả vịnh biển hiện ra, gió biển lùa qua rèm trắng. Một ly espresso trên ban công, vài phút yoga nhẹ, rồi bữa sáng tại Citron Restaurant – nơi bàn ăn hình nón lá treo lơ lửng giữa trời, nhìn xuống bãi biển xanh như ngọc.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 4.

Buổi trưa, bạn có thể đắm mình trong hồ bơi vô cực giữa tầng mây, hoặc thư giãn tại HARNN Heritage Spa , nơi trị liệu kết hợp tinh dầu tự nhiên và triết lý phương Đông.

Chiều đến, ghé qua Barefoot Bar – nơi bạn có thể vừa thưởng cocktail vừa nghe tiếng sóng, hoặc đơn giản chỉ cần đi chân trần trên cát để cảm nhận cái “xa hoa của sự giản dị”.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 5.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 6.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 7.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 8.

Ái nữ nổi tiếng nhất của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cực chăm đi du lịch Đà Nẵng, cực mê khách sạn sang - xịn - mịn này- Ảnh 9.

Những khung cảnh từ khu nghỉ dưỡng cao cấp này (Ảnh: danang.intercontinental)

Và khi đêm xuống, InterCon khoác lên mình ánh sáng vàng ấm – thứ ánh sáng khiến mọi khung hình đều như được phủ một lớp điện ảnh lộng lẫy.

Ở InterContinental Danang, mỗi du khách đều tìm thấy phiên bản “rich life” cho riêng mình. Với Tiên Nguyễn, đó là nghệ thuật tận hưởng – không cần chứng minh điều gì, chỉ cần biết sống trọn từng khoảnh khắc trong khung cảnh đẹp nhất thế giới.

Không phải ngẫu nhiên mà cô được gọi là “ái nữ mê xê dịch nhất nhà tỷ phú”. Vì với Tiên Nguyễn, du lịch không chỉ là đi – mà là cách để sống đẹp, sang và tinh tế hơn mỗi ngày.

Theo Thanh Yên

Thanh niên Việt

