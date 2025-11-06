13 năm về nhà chồng, con dâu tỷ phú tiết lộ 1 điều không thể giấu

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới cùng ông xã – doanh nhân Louis Nguyễn, đánh dấu chặng đường 16 năm gắn bó. Trong ảnh, Tăng Thanh Hà ngồi đối diện chồng trong quán ăn. Cả hai trò chuyện trong không gian thoải mái. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc không thể che giấu, cùng với đó là tình cảm sâu sắc với người bạn đời đã cùng mình xây dựng mái ấm tràn ngập yêu thương.

“Ngọc nữ” chia sẻ đầy cảm xúc: “16 năm bên nhau, 13 năm làm vợ chồng. Từ những tiếng cười vang đêm khuya cho đến chương tươi đẹp này của cuộc sống gia đình. Chúng ta vẫn chưa bao giờ hết chuyện để nói, và em biết ơn mỗi ngày được ở bên anh. 4/11/12 – 4/11/2025.”

Những chia sẻ của Tăng Thanh Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều lời chúc mừng, ngưỡng mộ được gửi đến cặp đôi vì tình yêu bền bỉ, giản dị và đầy trân trọng sau nhiều năm đồng hành cùng nhau.

Hành trình hôn nhân kín tiếng và bền chặt

Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn chính thức về chung một nhà vào năm 2012. Từ đó đến nay, cả hai luôn duy trì thói quen kỷ niệm ngày cưới mỗi năm bằng những buổi hẹn hò ấm cúng, như một cách nhắc nhớ và vun đắp cho tình yêu.

Trong các dịp đặc biệt, vợ chồng “ngọc nữ màn ảnh Việt” không ngần ngại trao nhau những lời ngọt ngào và trân quý. Louis Nguyễn từng gửi lời nhắn đầy xúc động trong sinh nhật của vợ: “Cảm ơn em đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu, tiếng cười và ý nghĩa. Chúng ta thật may mắn khi có em trong đời.” Sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau chính là điều khiến công chúng luôn ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi này.

Tổ ấm của họ càng thêm viên mãn khi chào đón ba thiên thần nhỏ: Richard (sinh năm 2015), Chloe (sinh năm 2017) và Mason (sinh năm 2021). Vợ chồng Tăng Thanh Hà chọn cách nuôi dạy con kín tiếng, không công khai hình ảnh của các bé để các con có một tuổi thơ bình yên, tránh xa sự chú ý của truyền thông.

Qua những hình ảnh đời thường được cô chia sẻ hiếm hoi trên mạng xã hội, có thể thấy Louis Nguyễn là người chồng, người cha chu đáo, luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Hiện gia đình nhỏ đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM, nơi ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp, cũng là minh chứng cho một hành trình hôn nhân bền chặt và hạnh phúc sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Cuộc sống giản dị, không phô trương

Dù sở hữu cuộc sống đủ đầy và tiện nghi, Tăng Thanh Hà cùng ông xã Louis Nguyễn vẫn giữ cho mình phong cách sống giản dị và kín tiếng. Cả hai hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện hay chia sẻ về đời tư, thay vào đó chọn niềm vui trong những điều nhỏ bé hằng ngày.

Tăng Thanh Hà thường xuyên vào bếp, tự tay nấu nướng và chuẩn bị các bữa ăn cho chồng con. Với cô, căn bếp là nơi gắn kết yêu thương, là cách thể hiện sự chăm sóc và vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Không chạy theo hào nhoáng hay phô trương, vợ chồng Tăng Thanh Hà tập trung xây dựng một tổ ấm ấm áp, đầy yêu thương. Chính sự bình dị, bền chặt và cách gìn giữ hạnh phúc một cách tự nhiên đã khiến họ trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng trong mắt công chúng.

Kể từ sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư và chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường.

Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình và những hoạt động ngoài trời. Cô cùng chồng và các con thường xuyên tham gia các chuyến dã ngoại, leo núi hoặc cắm trại giữa thiên nhiên để thư giãn và cân bằng cuộc sống sau những ngày làm việc bận rộn.

Trong một chia sẻ gần đây, Tăng Thanh Hà tiết lộ rằng sau ba lần sinh nở, vóc dáng của cô hầu như không thay đổi nhiều, chỉ có đôi mắt là “không thể trở lại như xưa”. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, cô học cách đón nhận và trân trọng những dấu vết của thời gian, xem đó là minh chứng cho hành trình làm mẹ đầy thiêng liêng.

“Cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi trưởng thành, cơ thể và gương mặt không còn đẹp hơn hay kém đi, mà trở nên khác biệt, mang một nét đẹp rất riêng của trải nghiệm. Ai rồi cũng có phiên bản của đôi mắt sâu ấy, chứa đựng hành trình, yêu thương và ký ức để nhớ,” Tăng Thanh Hà từng chia sẻ nhân dịp sinh nhật tuổi 39.

