Diện mạo hiện tại của vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Vừa qua, Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới cùng ba mẹ - tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên thay mặt gia đình quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng, mục đích hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống. Bên cạnh hoạt động nhân ái, điều khiến dân tình quan tâm chính là nhan sắc ngoài đời của nữ doanh nhân, cựu diễn viên Thuỷ Tiên.

Trong khoảnh khắc được ghi lại, vợ tỷ phú gây chú ý vì vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Ở tuổi 55, doanh nhân Thủy Tiên vẫn sở hữu làn da căng bóng, thần thái nhẹ nhàng, phong thái sang trọng, không hổ danh đẳng cấp “tứ đại mỹ nhân” của điện ảnh Việt một thời.

Cận cảnh nhan sắc bà Lê Hồng Thủy Tiên khi xuất hiện cùng với chồng và các con (Clip: Quân)

Đây không phải là lần đầu tiên nhan sắc không xài app của vợ tỷ phú được trầm trồ. Trước đây, mỗi khi xuất hiện dù trên mạng xã hội hay ngoài đời, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn nhận được nhiều sự chú ý. Và lần nào cũng như lần nào, nữ doanh nhân đều sẽ gây bão vì phong độ nhan sắc và khả năng "hack tuổi" đỉnh cao.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn (Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

Cũng chính vì vậy mà phía dưới hình ảnh của bà Thủy Tiên, nhiều người nhận xét đây là kiểu nhan sắc càng nhìn càng sang, không phô trương nhưng vẫn toát lên thần thái, sức hút riêng.

“Cô vẫn đẹp quá trời luôn”, “Thích thần thái của cô quá”, “Thần thái đỉnh cao, cô quá xinh đẹp”, “Xin vía xinh đẹp giỏi giang ạ”, “Cũng là một trong những bà trùm đồ hiệu nhưng ở các sự kiện như thế này cô vẫn rất khiêm tốn với vẻ bề ngoài”, “Sang, khí chất, kinh doanh giỏi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đương nhiên, bí kíp làm đẹp của bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng gây tò mò, được thảo luận rôm rả. Nhưng thông qua những hình ảnh không xài app này, không khó đoán được vợ tỷ phú đã duy trì lối sống cân bằng, chăm sóc nhan sắc và sử dụng các biện pháp làm đẹp một cách tinh tế.

Cùng với đó, chuyện ăn mặc cũng đóng vai trò không nhỏ trong định hình sự trẻ trung của bà Thủy Tiên. Nữ doanh nhân thường xuyên chọn trang phục đơn giản khi xuất hiện tại các sự kiện, form dáng thanh thoát, nhẹ nhàng - điều giúp tổng thể vóc dáng trông gọn gàng và tươi tắn hơn.

Bà Thủy Tiên vẫn giữ được sự trẻ trung, thanh lịch ở tuổi 55 (Ảnh: Quân)

Bà Lê Hồng Thủy Tiên sinh năm 1970 tại Hà Nội. Những năm 1990, bà từng là diễn viên điện ảnh nổi bật, nhất là vai diễn trong phim Vị Đắng Tình Yêu, được xem là 1 trong 4 “tứ đại mỹ nhân” thời điểm đó. Song bà Thủy Tiên không gắn bó với con đường nghệ thuật mà trở thành tiếp viên hàng không. Chính trong giai đoạn này, bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, sau trở thành vợ chồng.

Hiện nay, bà Thủy Tiên giữ vai trò Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) - đơn vị phân phối và quản lý hệ thống bán lẻ hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Bà nổi tiếng là nữ doanh nhân kín tiếng nhưng quyền lực, là người trực tiếp vận hành nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và hàng xa xỉ quốc tế tại Việt Nam.