Màu của năm 2026 gọi tên sắc trắng

Ảnh: Pantone

Theo Viện Pantone, mẫu màu trắng Cloud Dancer "như một lời thì thầm của sự bình yên và tĩnh lặng trong một thế giới ồn ào”. Đây cũng là lần đầu tiên Pantone chọn màu trắng kể từ khi bắt đầu công bố màu của năm vào năm 1999.

Viện này cho biết màu sắc của năm được một nhóm chuyên gia lựa chọn và nhằm mục đích "thu hút sự chú ý đến mối quan hệ giữa văn hóa và màu sắc".

Sự lựa chọn màu của năm 2026 có ý nghĩa tượng trưng cho sự thanh thản và yên bình, mà Pantone cho rằng luôn cần thiết “trong một xã hội hối hả”. “Tương tự như một tấm vải trắng, Cloud Dancer tượng trưng cho khát khao của chúng ta về một khởi đầu mới. Gỡ bỏ những lớp suy nghĩ lỗi thời, chúng ta mở ra cánh cửa cho những cách tiếp cận mới”, Pantone chia sẻ trong thông báo.

“Trong thời điểm chuyển giao này, khi chúng ta đang tái định hình tương lai và vị thế của mình trên thế giới, Pantone 11-4201 Cloud Dancer là một sắc màu riêng biệt, hứa hẹn sự rõ ràng,” Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành của Viện Màu sắc Pantone, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Sự hỗn loạn xung quanh chúng ta đã trở nên quá tải, khiến việc lắng nghe tiếng nói bên trong trở nên khó khăn hơn. Như một tuyên ngôn có ý thức về sự đơn giản hóa, Cloud Dancer giúp chúng ta tập trung hơn, giải phóng bản thân khỏi sự xao nhãng của những tác động bên ngoài”.

Đây không phải là lần đầu tiên Pantone tìm cách "xoa dịu thế giới" bằng màu sắc của năm. Mocha Mousse (màu nâu cà phê) được chọn vì sự ấm áp và hài hòa của nó vào năm 2025 trong khi và Peach Fuzz (màu hồng đào) của năm 2024 cũng được mô tả là một tông màu dịu nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu, yên bình.