Bữa sáng "sặc mùi tiền" của Thái Công

Nhắc đến Thái Công, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một nhà thiết kế nội thất với phong cách sống thượng lưu, yêu cái đẹp và không ngần ngại chi tiền để tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa "sống chất lượng". Từ những món đồ nội thất hàng trăm triệu, ly cà phê buổi sáng đến chiếc muỗng bạc tinh xảo, mọi thứ trong thế giới của anh đều toát lên sự chỉn chu và xa xỉ. Và gần đây, anh lại khiến dân mạng bàn tán khi chia sẻ về một bữa sáng có giá "sặc mùi tiền" trong chuyến nghỉ dưỡng tại Amangiri Resort - khu nghỉ dưỡng 5 sao giữa lòng sa mạc Utah (Mỹ).

Trong đoạn video được Thái Công đăng tải trên kênh TikTok của mình, anh xuất hiện giữa khung cảnh yên bình, hướng ra hồ bơi giữa sa mạc. Bữa sáng của anh gồm những món ăn tưởng chừng rất đơn giản: cà phê, bánh sừng bò, trứng ốp la, những quả mâm xôi đỏ mọng. Nhưng điều khiến người xem choáng ngợp lại không nằm ở món ăn, mà chính là view "triệu đô" phía sau - hồ bơi nước nóng uốn lượn quanh vách đá, ánh nắng sớm chiếu xuống mặt nước trong veo giữa khung cảnh hoang sơ của vùng Canyon Point.

Được biết, để có thể tận hưởng khoảnh khắc này, Thái Công đã chi 6.000 USD (khoảng 150 triệu đồng) cho một đêm nghỉ tại Amangiri. Con số ấy đủ khiến nhiều người phải thốt lên, nhưng với giới siêu giàu, đây lại là một trong những địa điểm đáng để "check-in một lần trong đời".

Amangiri - nghĩa là "ngọn núi yên bình" trong tiếng Phạn - là một khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Aman, nổi tiếng toàn cầu với hệ thống khách sạn siêu sang. Nằm ở rìa phía nam sa mạc Utah, cách sân bay quốc tế Salt Lake hơn 600 km, Amangiri gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Du khách thường bay đến sân bay Page rồi lái xe thêm 25 phút để đến nơi, vượt qua vùng đất sa thạch trắng, xám và vàng đặc trưng của miền Tây nước Mỹ.

Khách sạn này được thiết kế bởi Marwan Al-Sayed, Rick Joy và Wendell Burnett, mở cửa từ năm 2009. Với 34 dãy phòng trên khu đất rộng 240 ha, Amangiri được ví như một tác phẩm kiến trúc nghệ thuật hòa mình vào thiên nhiên. Tất cả đều theo phong cách tối giản, tận dụng ánh sáng tự nhiên và những tấm bê tông lớn để tôn lên vẻ thô mộc của sa mạc.

Bên trong, khu spa rộng hơn 2.000 m², hồ bơi trung tâm uốn quanh một khối đá khổng lồ - nơi mà khi ánh chiều buông xuống, mặt nước phản chiếu sắc vàng và xám của cát đá, tạo nên cảnh tượng như từ hành tinh khác. Phòng ăn của resort phục vụ các món lấy cảm hứng từ ẩm thực Mỹ bản địa, và đặc biệt, mỗi bữa ăn đều là một phần của "nghi thức tận hưởng" đúng chất Aman: tinh tế, riêng tư, và đắt giá.

Không chỉ nổi tiếng vì sự sang trọng, Amangiri còn là "thiên đường nghỉ dưỡng của giới siêu sao". Miley Cyrus, Kim Kardashian, Kanye West, Angelina Jolie, Brad Pitt hay gần đây là Jennie (BLACKPINK) đều từng dừng chân tại đây. Thậm chí, Hoa hậu Hoàn vũ Olivia Culpo và cầu thủ Christian McCaffrey cũng chọn nơi này làm địa điểm đính hôn vào năm 2023.

Với Thái Công, có lẽ giá trị của bữa sáng không chỉ nằm ở 6.000 USD, mà là ở trải nghiệm được sống giữa cái đẹp - nơi thiên nhiên, kiến trúc và cảm xúc hòa làm một. Giữa sa mạc tĩnh lặng, ly cà phê nóng trên tay, đó không chỉ là bữa sáng, mà là một khoảnh khắc xa xỉ đúng nghĩa - "xa xỉ của sự bình yên".