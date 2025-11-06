G-Dragon đi chuyên cơ cực đẳng cấp sang Việt Nam, nhìn từ phía sau cũng đủ thấy chất lừ!

Vào tối ngày 6/11, G-Dragon sắp hạ cánh tại sân bay Nội Bài, để chuẩn bị cho 2 đêm concert [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank hoành tráng. Điều đáng nói, nam rapper quyền lực này không sử dụng các chuyến bay thương mại mà chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng, khẳng định đẳng cấp "Ông hoàng Kpop" không thể chối cãi.

Trên mạng xã hội, thủ lĩnh BIGBANG đã đăng ảnh diện trang phục đơn giản mà đầy phong cách, với áo khoác dài cùng quần chung họa tiết kẻ sọc. Nhìn từ phía sau cũng đủ toát lên vẻ sang chảnh và đẳng cấp của G-Dragon. Rất đông fan đã có mặt tại khu vực sân bay Nội Bài từ sớm, mang theo banner, lightstick và thậm chí cả “cosplay” lấy cảm hứng từ phong cách của G-Dragon để đón thần tượng.

G-Dragon check-in bên chiếc chuyên cơ sang chảnh, đã sẵn sàng bay đến Việt Nam rồi đây!

Fan Việt sắp được gặp lại "anh Long" lần thứ 2 trong năm

G-Dragon tận hưởng những dịch vụ sang chảnh trên chiếc chuyên cơ đẳng cấp

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

G-Dragon vững vàng đẳng cấp "ông hoàng Kpop"

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank ngày 8-9/11 không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn là cú hích văn hóa lớn nhất đối với cộng đồng K-Pop tại Việt Nam, nơi G-Dragon luôn được coi là "biểu tượng sống" vượt ra ngoài khuôn khổ một thần tượng. 8Wonder chính là đơn vị tổ chức G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank.

2 đêm concert không chỉ thu hút V.I.P Việt Nam mà còn cả người hâm mộ từ các nước lân cận, biến Việt Nam thành trung tâm giải trí hàng đầu của khu vực trong thời gian diễn ra concert. Hai đêm nhạc này hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới về quy mô và chất lượng cho các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên G-Dragon đưa world tour đến Việt Nam



