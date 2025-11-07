Thái Công nói gì về túi Hermès giả?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong thời đại thật giả tràn làn, NTK Thái Công nhắn gửi một thông điệp có ích cho những ai yêu thích thời trang.

Những ngày gần đây, NTK Thái Công bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi loạt ồn ào liên tiếp bủa vây: từ chuyện nhà trăm tỷ của một khách hàng, mới đây nhất lại đến nghi vấn chiếc Hermès Birkin Miel Shiny Porosus Crocodile hơn 1 tỷ đồng là hàng giả. Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng làn sóng bàn tán trên mạng xã hội vẫn không ngừng lan rộng. Nhiều người tò mò, nhiều người chờ đợi lời giải thích, nhưng những gì Thái Công lên tiếng chỉ là câu khẳng định: "Tôi không sợ lời đồn". Thực tế, quan điểm của Thái Công về vấn đề hàng thật - hàng giả vốn dĩ vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Phát ngôn của nam NTK nổi tiếng có liên quan đến túi Hermès fake thậm chí đã được công khai từ giữa năm 2024. 

NTK khuyên người xem đừng dùng túi Hermès giả (Nguồn Thái Công TV).

Cụ thể, trong một chuyến đi nước ngoài, Thái Công từng xuất hiện cùng chiếc túi Birkin size 40 của Hermès. Đây là mẫu túi lớn trong dòng Birkin, phù hợp cho nam giới và những ai cần không gian chứa đồ rộng rãi. Giá của mẫu túi trên tay Thái Công dao động từ 12.000 đến hơn 20.000 USD tuỳ chất liệu và màu sắc.

Khi bắt gặp một gian hàng ven đường, NTK quyết định dừng lại và tiếp tục series chia sẻ kiến thức, quan niệm về tiêu dùng thời trang của mình. Anh chỉ vào chiếc túi cói và so sánh với chiếc Birkin trên tay:

"Thái Công xách túi Birkin của Hermès mua trong tiệm, có nghĩa là túi xách thật. Nếu các bạn không có tài chính nhiều thì xách chiếc túi này (túi cói) cũng rất ok, chứ đừng mua túi Hermès giả. Bởi vì nếu bạn xách chiếc túi này không ai nói bạn nghèo, mà còn nói bạn có gu nữa. Rất đẹp."

Phát ngôn này của NTK nội thất đình đám chạm đến một vấn đề nhức nhối trong văn hóa tiêu dùng thời trang: việc sử dụng hàng giả để "làm màu". Thay vì khuyên mọi người tiết kiệm để mua hàng hiệu thật, Thái Công lại hướng đến một giải pháp hợp lý hơn: nếu chưa đủ khả năng, hãy chọn những món đồ bình dân nhưng hợp thời trang, và túi cói chính là một ví dụ hoàn hảo.

Túi cói hay còn gọi là túi mây tre đan, từ lâu đã không còn là món đồ "quê mùa" như nhiều người vẫn nghĩ. Trong những năm gần đây, loại túi này đã trở thành một trong những item thời trang được yêu thích và lăng xê bởi các thương hiệu luxury hàng đầu, đặc biệt trong mùa hè và bối cảnh những chuyến du lịch biển. Chanel, Dior hay Prada từng tung ra những thiết kế túi cói trong các bộ sưu tập resort và mùa hè của mình. Hay 2 cái tên nổi bật nhất là LOEWE và Celine là một trong số các thương hiệu nổi tiếng với chiếc túi cối phối logo da cao cấp, biến một item bình dân thành biểu tượng của phong cách effortless chic. 

Dù drama chưa biết sẽ đi về đâu, có một điều không thể phủ nhận: quan điểm thời trang của Thái Công vẫn nhất quán với ba từ khóa "kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm". Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết về thời trang, biết cách chọn lựa phù hợp với tài chính và phong cách của bản thân. 

