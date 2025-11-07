Mỹ Tâm lại tiếp tục được vinh danh

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, Mỹ Tâm vừa có tên trong Tatler Most Influential 2025 – danh sách tôn vinh những cá nhân tạo ảnh hưởng mang tầm thế giới. Năm nay, Tatler lần đầu mở rộng phạm vi từ châu Á ra toàn cầu, nhằm tôn vinh những người không chỉ truyền cảm hứng bằng lời nói, mà còn tạo ra giá trị thực bằng hành động và tầm nhìn bền vững.

Danh sách này quy tụ các nhà sáng tạo và người tiên phong đang góp phần định hình xu hướng, nâng tầm văn hóa và cộng đồng. Việc nữ ca sĩ Việt Nam được xướng tên cho thấy sức lan tỏa của cô đã vượt xa lĩnh vực âm nhạc, chạm đến những hoạt động xã hội ý nghĩa.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn luôn giữ vững phong độ và cập nhật tư duy để mang đến các sản phẩm chỉn chu, phù hợp thị hiếu. Hình ảnh “họa mi tóc nâu” gắn liền với sự kiên trì và tinh thần làm nghề nghiêm túc, giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ gắn bó hiếm thấy.

Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh sự nghiệp ca hát rực rỡ, Mỹ Tâm còn được công nhận bởi trái tim nhân ái và các dự án thiện nguyện không phô trương. Hình ảnh một nghệ sĩ “vừa có tâm, vừa có tài” giúp Mỹ Tâm chiếm trọn tình cảm công chúng. Việc cô được xướng tên trong Tatler Most Influential 2025 cũng là lời khẳng định vị thế và đóng góp của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Trước khi được Tatler vinh danh, tối 30/10, Mỹ Tâm cũng vừa nhận giải Lifetime Achievement (Thành tựu trọn đời) – hạng mục quan trọng nhất của Harper’s Bazaar Star Awards 2025. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm tại sự kiện gây bất ngờ cho công chúng, bởi từ năm 2014, cô từng tuyên bố rút khỏi cuộc đua giải thưởng để nhường cơ hội cho thế hệ trẻ. Suốt nhiều năm, dù có tên đề cử hay chiến thắng, nữ ca sĩ vẫn chọn vắng mặt trong các lễ trao giải.

Ảnh: Harper’s Bazaar

Trên sân khấu, giây phút cô nhận cúp từ tay doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên trở thành điểm nhấn đáng nhớ của sự kiện. Mỹ Tâm chia sẻ niềm vui vì đến từ sớm và được chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc tôn vinh các nghệ sĩ, đặc biệt hạnh phúc khi thấy học trò Đức Phúc được xướng tên.

Việc liên tiếp được vinh danh tại những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước trong thời gian ngắn cho thấy hành trình của Mỹ Tâm đang ngày càng tiến xa hơn. Đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân dành cho Mỹ Tâm, mà còn là dấu ấn đáng tự hào của nền nghệ thuật Việt trong thời đại hội nhập toàn cầu.

(Tổng hợp)