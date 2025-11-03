Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung khiến cộng đồng mạng “cười ngất” khi chia sẻ về “gia tài” sau nhiều năm nỗ lực với nghề. Vốn là nghệ sĩ kín tiếng trong đời sống cá nhân, việc Vân Dung bất ngờ “khoe của” trên MXH khiến nhiều người thích thú.

Vẫn như thường lệ, nữ nghệ sĩ mang đến tiếng cười duyên dáng bằng lối kể chuyện dí dỏm và đầy tinh tế: “Hồi còn trẻ, tôi rất nghèo. Sau bao năm cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng… không còn trẻ nữa.

Thời tuổi trẻ, tôi rất tự hào vì mình đã kiếm được 15 tuổi vào những năm 1990

Thời đó tôi đã kiếm được rất nhiều tiền (tiền đình) và có trong tay tất cả mọi thứ (thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật)

Dân chơi thế hệ 7X, đã qua tuổi thiếu nữ và bước vào độ tuổi thiếu thốn, thiếu ngủ kiêm thiếu tiền.”

Ảnh: FBNV

Kèm theo dòng trạng thái, Vân Dung chia sẻ bức ảnh chụp vào khoảng năm 1990 cùng cậu ruột và chị họ. Ở dưới bài đăng, nữ nghệ sĩ còn “xuất khẩu thành thơ” mô tả chính mình:

“Tóc dài thả dáng mộng mơ

Dân chơi 7X đứng chờ điều chi

Một tay đút túi làm gì

Thanh xuân năm ấy khắc ghi mỗi ngày

Tuổi trẻ là một cơn say

Lướt nhẹ như làn gió bay dịu dàng.”

Bài đăng của Vân Dung ngay lập tức nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận thích thú từ người hâm mộ. Những câu chữ tinh nghịch nhưng đầy hoài niệm của nữ nghệ sĩ khiến người đọc không khỏi bật cười. Có thể thấy, “gia tài” mà Vân Dung nhắc đến không phải là nhà cửa xe cộ hay những con số trong tài khoản mà là dấu ấn thời gian. Dù nói về chuyện già đi hay áp lực cuộc sống, cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho người hâm mộ bằng những câu nói duyên dáng.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của nữ nghệ sĩ thời trẻ. Dưới phần bình luận, dân mạng liên tục để lại lời nhắn:

“Hay quá cô ạ! Hồi trẻ cô Dung đẹp quá và giờ vẫn đẹp ạ!”

“Nhìn chất như nước cất! Đỉnh quá!”

“Hồi trẻ chị trẻ thật!”

Ảnh: FBNV

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là đạo diễn và mẹ là diễn viên. Cô bắt đầu được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi Trẻ, tiếp đó là loạt chương trình đình đám trên sóng truyền hình như Gặp nhau cuối năm (Táo Quân), Gặp nhau cuối tuần và Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong sự nghiệp hơn 20 năm hoạt động, Vân Dung luôn được nhớ đến qua nét diễn duyên dáng, thông minh và khả năng tung hứng hài tình huống bẩm sinh. Không bó mình trong hình tượng hài, cô còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, mang đến hình ảnh gần gũi và đa dạng hơn trong mắt công chúng.

Dù đã bước sang tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng rỡ cùng năng lượng tích cực hiếm có. Hoạt động nghệ thuật bền bỉ, luôn mang lại tiếng cười và sự lạc quan cho người xem, Vân Dung trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất của thế hệ 7X. Chính sự hóm hỉnh, chân thành và yêu nghề đã tạo nên “gia tài” quý giá nhất của Vân Dung.

(Tổng hợp)