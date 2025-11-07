Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-11-2025 - 10:18 AM | Lifestyle

Mỹ Tâm gặp sự cố

Phía Mỹ Tâm đã đưa ra phương án giải quyết để khắc phục lỗi này.

Vào tối ngày 5/11 vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức mở đợt bán vé sớm cho Live Concert: See The Light sẽ tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, đợt bán vé này của nữ ca sĩ đã gặp sự cố. 

Theo thông báo từ ca sĩ Mỹ Tâm, trong cùng thời điểm mở bán, cổng bán vé và thanh toán ghi nhận hàng loạt thao tác đồng thời, dẫn đến việc một số khán giả bị gián đoạn khi chọn ghế hoặc không thể hoàn tất giao dịch.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng trên, ekip Mỹ Tâm cùng các đối tác đã phối hợp điều chỉnh hệ thống để khắc phục lỗi và đảm bảo nhu cầu mua vé của người hâm mộ.

Để hỗ trợ những khán giả chưa mua được vé thành công, ban tổ chức sẽ mở đợt bán bổ sung vào lúc 20h ngày 12/11/2025. Tất cả các hạng vé tiếp tục được áp dụng ưu đãi 15% khi thanh toán bằng thẻ SeASoul như ở đợt mở bán đầu tiên.

Mỹ Tâm gặp sự cố- Ảnh 1.

Seatmap và giá vé cho live concert See The Light

Trước đó, ngay trong tối ngày 5/11, Mỹ Tâm thông báo đã bán 10.000 vé chỉ trong vòng 38 phút và sau đó hết toàn bộ 22.000 vé trong đợt mở bán vé sớm.

Nữ ca sĩ bày tỏ: “Cám ơn các Tri Âm, cám ơn quý khán giả thật nhiều! Cổng mở bán vé sớm sắp đóng. Những bạn đang trong quá trình thanh toán vui lòng đợi một chút để hệ thống xử lý và xác nhận nhé! Cổng thanh toán vẫn đang hoạt động hết công suất để đáp ứng lượng truy cập lớn của khán giả ngay lúc này”.

Theo đó, Live Concert: See The Light 2025 lần này của Mỹ Tâm được kỳ vọng là sự kiện âm nhạc bùng nổ, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của "Hoạ mi tóc nâu” với hơn 40.000 khán giả. 

Trước đó, nữ ca sĩ từng có 2 show diễn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của Mỹ Tâm thu hút 10.000 khán giả. 18 năm sau, chủ nhân bản hit “Ước gì” trở lại sân vận động này với liveshow Tri Âm, tạo nên cơn sốt với số lượng khán giả lên đến 30.000 người. 

