Tùng Dương đã để khán giả đợi hơn 10 năm

Hôm nay, 6/11, tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương giới thiệu đến công chúng sản phẩm âm nhạc đặc biệt mang tên The Voice - Timeless dưới định dạng đĩa than (vinyl). Đây là tuyển tập những tình khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam được thực hiện một cách trau chuốt, công phu như một món quà âm nhạc đầy ý nghĩa dành cho những khán giả đã yêu mến tiếng hát Tùng Dương từ hơn 20 năm qua. Lần ra mắt sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Tùng Dương với những ca khúc kinh điển sau chuỗi album rất thành công trước đây - “Tùng Dương hát tình ca’’.

Tùng Dương ra mắt đĩa than Timeless

Sự 'trở lại' của Tùng Dương

Timeless - tên album mang ý nghĩa sự song hành của tiếng hát Tùng Dương cùng những tình khúc bất hủ vượt thời gian. Với album này, Tùng Dương trở lại với phong cách hát tinh tế, truyền cảm, nâng niu vẻ đẹp của từng âm thanh trong tiếng hát cũng như từng lời hát, từng câu nhạc.

Nhiều khán giả đã chờ đợi điều này từ lâu dù trong một số chương trình biểu diễn của mình, Tùng Dương vẫn thường trình bày những bản tình ca ấm áp như vậy. Song để có thể lắng nghe một tuyển tập đầy đặn được thực hiện kỹ lưỡng đến từng chi tiết, từ chọn lựa ca khúc, đến hòa âm, thu âm và trình bày, khán giả đã phải đợi hơn 10 năm kể từ sau album “Tùng Dương hát tình ca’’.

Cho dù mang tinh thần tối giản, ấm áp và sang trọng, nhưng với cá tính của một nghệ sĩ nhiều sáng tạo, không chịu dừng lại với những gì quá quen thuộc, album The Voice - Timeless vẫn mang tới một Tùng Dương độc sáng và khác biệt qua tinh thần anh muốn truyền tải qua từng bài hát.

“Với album Timeless dưới định dạng đĩa than, khán giả sẽ thấy một Tùng Dương với tiếng hát mộc mạc, chân thực, bớt hoa mỹ và không sử dụng các công nghệ tối cao” giọng ca ‘Tái sinh’ chia sẻ.

Tùng Dương cũng cho biết để thu âm Analog cho đĩa than này là một hành trình vất vả. Bởi mỗi bài hát có thể phải thu tới 4-5 lần khác nhau. “Đôi khi lần 1 giọng của ca sĩ hay hay nhưng âm thanh guitar lại bị hỏng. Lần 2 ổn nhưng tiếng hát của Tùng Dương lại bị thiếu cảm xúc. Lần 3 được cái này lại hỏng cái kia. Lần 4 thì phòng thu lại bị tiếng leng keng…

Đĩa này tôi thu ở phòng thu có lẽ là duy nhất thu Analog ở Việt Nam còn sót lại, giờ mọi người chủ yếu thu Digital.

Nghe đĩa mọi người sẽ thấy có một vài nốt theo đúng giọng người, hơi tươi hoặc hơi trùng một tý, không phải thu theo cách bóng bẩy như thu Digital. Đấy là những gì mà tôi muốn giữ lại, khác với những dự án mang tinh thần sáng tạo kia, hoàn toàn đối trọng nhau”, anh nói.

Không gian âm nhạc đa sắc của Tùng Dương

Theo đó, album The Voice - Timeless gồm 8 ca khúc, có thể coi là một tuyển tập “theo yêu cầu” vì đều là những bài hát được những khán giả hâm mộ Tùng Dương vô cùng yêu mến trong nhiều năm qua và luôn mong muốn có được một phiên bản thu âm hoàn hảo nhất để thưởng thức.

Nhạc sĩ Hồng Kiên là người đồng hành với Tùng Dương trong dự án lần này. Anh cùng với nam ca sĩ mang đến một không gian âm nhạc đa sắc trên một cái nền tưởng như đơn sắc (vì đều là những bài hát quen thuộc, những tình khúc vượt thời gian). Cặp đôi đã dẫn người nghe từ bán cổ điển êm dịu, đến một chút jazz ngẫu hứng và phong vị funky/soul đầy cảm xúc để qua đó Tùng Dương thể hiện được vẻ đẹp đầy biến ảo trong tiếng hát của mình.

Nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ lại quá trình đồng hành cùng ca sĩ Tùng Dương trong album lần này

Nhạc sĩ Hồng Kiên cho biết làm đĩa than đương nhiên là khó và thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn, đặc biệt áp lực khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album. Còn khi đến thâu và dàn dựng nam ca sĩ tôn trọng bản phối và cách dàn dựng của giám đốc âm nhạc.

“Giọng hát của Tùng Dương thời điểm này đang ở độ chín cộng với kinh nghiệm cũng như sự nghiên cứu kỹ về âm nhạc, cách hát nên dường như Tùng Dương bay trên những bản phối lúc hoà quyện, thư thả khi dữ dội, rất biến hoá. Tùng Dương nhiệt huyết nhưng lần này giọng hát bao dung, từng trải và lùi lại để nhìn rõ bức tranh âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ’’, nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ.

Ngoài nhạc sĩ Hồng Kiên, album cũng quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu hiện nay như Thành Vương (piano), Trịnh Minh Hiền (violin), Doãn Việt Dũng (guitar), Hoàng Hải Bằng (bass), Lê Minh Hiếu (trống), Trần Hồng Nhung (cello), Trung Đông (trumpet), dàn dây Saigon Strings. Nhạc sĩ Thanh Phương đảm nhận phần mix và master.

Theo công bố từ ca sĩ Tùng Dương, album The Voice – Timeless sẽ mở đầu cho các sản phẩm âm nhạc tiếp nối với mục đích giữ gìn những tinh túy trong tiếng hát Tùng Dương và đưa các bài hát bất hủ trở lại với đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách mới mẻ nhưng trân trọng các giá trị quá khứ. Những album này sẽ góp phần mở cánh cửa cho thế hệ mới, các khán giả trẻ của hôm nay, đến với các giá trị âm nhạc kinh điển.

Những sản phẩm âm nhạc trong chuỗi The Voice – Timeless sẽ được phát hành trên các định dạng audiophile, trước hết là đĩa than, vốn đang có sự trở lại sôi nổi hơn trên thị trường Việt Nam trong những năm gần đây.