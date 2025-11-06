Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không tìm thấy tài khoản MXH của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ

06-11-2025 - 13:48 PM | Lifestyle

Đây là động thái đầu tiên từ phía doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ sau khi có lệnh bị bắt tạm giam.

Theo ghi nhận, đến trưa ngày 6/11, trang cá nhân của ông Nguyễn Quốc Vũ đã bị khóa. Người dùng MXH hiện không thể truy cập hay xem bất kỳ bài đăng nào của trang này.

Không tìm thấy tài khoản MXH của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ- Ảnh 1.

Người dùng không thể tìm thấy tài khoản facebook tick xanh “Nguyễn Quốc Vũ”

Động thái khóa trang cá nhân diễn ra sau khi doanh nhân này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai" vào chiều ngày 5/11.

Trước đó, tài khoản tick xanh “Nguyễn Quốc Vũ” sở hữu 1,2 triệu người theo dõi. Lần cuối trang này có cập nhật mới là ngày 27/8 với thông tin liên quan đến việc thương hiệu Hanayuki và bà xã Đoàn Di Băng bị mạo danh.

Không tìm thấy tài khoản MXH của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ- Ảnh 2.

Bài đăng cuối cùng trên trang facebook của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ

Sau đó, trong suốt tháng 9 và tháng 10, tài khoản này không có thêm cập nhật mới nào. Sự vắng bóng của doanh nhân này trên các nền tảng mạng xã hội được cho là bất thường. Bởi trước đó, ông Nguyễn Quốc Vũ là một người thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên trang facebook.

Khoảng 2-3 ngày, tài khoản này lại có một cập nhật mới. Bài viết nào cũng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Đặc biệt, tài khoản này chăm chỉ tương tác với mọi người thông qua các bình luận ở dưới bài đăng.

Ngoài trang facebook, tài khoản TikTok có hơn 430 nghìn người theo dõi của doanh nhân này đã dừng hoạt động kể từ ngày 10/4. Tính năng bình luận ở dưới các bài đăng đã bị tắt.

Phát hiện ‘bất thường’ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt tạm giam

Đinh Anh

