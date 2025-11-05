Phát hiện ‘bất thường’ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ trước khi bị bắt tạm giam

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai". Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước khi thông tin này được công bố, ông Nguyễn Quốc Vũ dừng hoạt động mạng xã hội kể từ ngày 27/8. Khi đó, trang facebook tick xanh “Nguyễn Quốc Vũ” đăng tải thông tin liên quan đến việc thương hiệu Hanayuki và bà xã Đoàn Di Băng bị mạo danh.

Bài đăng cuối cùng trên trang facebook của ông Nguyễn Quốc Vũ

Như vậy trong suốt tháng 9 và tháng 10, tài khoản facebook sở hữu 1,2 triệu người theo dõi này không có thêm bất kỳ cập nhật mới nào.

Sự vắng bóng của doanh nhân này trên các nền tảng mạng xã hội được cho là bất thường. Bởi trước đó, ông Nguyễn Quốc Vũ là một người thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên trang facebook.

Khoảng 2-3 ngày, tài khoản này lại có một cập nhật mới. Bài viết nào cũng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Đặc biệt, tài khoản này chăm chỉ tương tác với mọi người thông qua các bình luận ở dưới bài đăng.

Ngoài trang facebook, tài khoản TikTok có hơn 430 nghìn người theo dõi của doanh nhân này cũng dừng hoạt động kể từ ngày 10/4.

Trước khi có lệnh bị bị bắt tạm giam vào ngày 5/11, cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền) để điều tra, xử lý theo quy định. Công ty EBC Đồng Nai hợp tác và sản xuất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP.HCM) do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng làm tổng giám đốc.