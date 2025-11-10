Mỹ Tâm kiếm gần 2 tỷ đồng/tháng?

Với hơn 20 năm ca hát, Mỹ Tâm là một trong số ít ca sĩ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, không vướng vào scandal. Nhờ thế, nữ ca sĩ sở hữu một lượng lớn người hâm mộ.

Bắt đầu lập kênh Youtube từ năm 2013, đến nay, cô đã có 2,5 triệu người đăng ký cùng 1,8 tỷ lượt xem. Theo thống kê của Social Blade - trang web chuyên theo dõi và ước tính thu nhập của các kênh YouTube, mỗi tháng kênh của nữ ca sĩ này kiếm được từ 4.500-72.000 USD (khoảng 118 triệu đồng - 1,8 tỷ đồng). Trang thống kê này cũng ước tính một năm, kênh youtube của Mỹ Tâm có thể đem về số tiền 22.000-354.000 USD/năm (khoảng 575 triệu đồng - 9,3 tỷ đồng).

Social Blade đánh giá về kênh Youtube của ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh chụp màn hình

Một trang thống kê khác, YouTubers.me cũng thống kê về kênh Youtube của Mỹ Tâm. Theo đó, trang này ước tính trong 30 ngày qua kênh này đã thu về 4.300-26.000 USD (khoảng 113 - 683 triệu đồng).

YouTubers.me thống kê số tiền mà kênh Youtube của Mỹ Tâm tạo ra. Ảnh chụp màn hình

Trên đây là những con số ước tính vì số tiền YouTube trả cho một kênh phụ thuộc vào nhiều tiêu chí như chỉ số CPM - viết tắt của “Cost Per Mille” (giá tiền trả cho mỗi 1000 lượt xem video đính kèm quảng cáo); CPC - viết tắt của “Cost Per Click” (giá tiền trả theo mỗi lần người xem click vào quảng cáo để tới trang gốc giới thiệu sản phẩm); đoạn video có bao nhiêu quảng cáo; quảng cáo xuất hiện trong đoạn video thuộc thể loại quảng cáo gì; người xem video đang sống ở quốc gia nào,...

Trên đây chỉ là một số tính toán tham khảo về doanh thu một kênh Youtube có thể tạo ra cho nghệ sĩ. Thực tế, thu nhập của các ca sĩ còn đến từ việc đi show hay các hợp đồng quảng cáo…

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ có lượng lớn người hâm mộ ở Việt Nam.

Theo đó, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô sớm bộc lộ tài năng âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Cô tốt nghiệp thủ khoa trung cấp Nhạc viện khoa thanh nhạc. 16 tuổi, Mỹ Tâm giành giải nhất đơn ca toàn thành. Từ 1997-1998, cô tham gia liên tiếp những hội diễn văn nghệ, các cuộc thi giọng hát hay của quận và thành phố. Liên tiếp gặt hái nhiều thành công, Mỹ Tâm bước vào con đường ca hát một cách vững chãi.

Suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng công chúng trẻ nhờ tinh thần làm nghề nghiêm túc và nỗ lực không ngừng đổi mới hình ảnh.

Không chỉ là ca sĩ, cô còn thử sức ở nhiều vai trò khác như sản xuất phim, tổ chức các liveshow quy mô lớn và duy trì nhiều dự án thiện nguyện lâu dài.

Hiện Mỹ Tâm đang tất bật chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, 22.000 vé mở bán sớm đã “cháy sạch” chỉ sau vài giờ. Đó là minh chứng cho sức hút bền bỉ của cô sau hơn 20 năm ca hát.