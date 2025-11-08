Mỹ Tâm không đủ khả năng để mua 1 chiếc xe đạp mới

Trong số mới nhất của chương trình Have a sip được phát trên kênh Youtube Vietcetera vào tối ngày 7/11, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ lại giai đoạn khó khăn ở những năm tháng bắt đầu chuyển vào TP.HCM sinh sống và học tập. Thậm chí, ‘Hoạ mi tóc nâu’ thừa nhận không có gì khó khăn hơn thời điểm đó.

Nữ ca sĩ cho biết vì không muốn xin tiền ba mẹ nên cô lựa chọn vừa đi học, vừa đi làm. “Lúc đó gia đình tôi cũng khánh kiệt rồi. Bố mẹ tôi cũng khó khăn lắm. Hồi nhỏ sướng bao nhiêu thì lúc đó cực bấy nhiêu”, cô kể lại.

Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ tại chương trình Have a sip

Với 200.000 đồng học bổng nhận được, cô phải cố gắng xoay xở để sống đủ. “Tôi mắc nợ cô bán hàng ở bên ký túc xá. Phải đến cuối tuần đi hát xong, tôi mới có tiền đem trả. Lúc đó tôi nghĩ rằng phải có tiền và phải làm…”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi đó, một ngày của cô bắt đầu với buổi học chuyên môn từ 8h sáng đến 11 trưa. Buổi chiều là lịch học văn hoá từ 13-17h. Buổi tối, nữ sinh khi đó đi làm thêm. Vừa học, vừa làm, Mỹ Tâm thừa nhận sự mệt mỏi nhưng phải cố gắng ‘lết’ từng ngày. Cuối cùng, cô cũng vượt qua được.

“Quá cực đi. Khi đó chiếc xe đạp của tôi hỏng liên tục nhưng bản thân cũng không có khả năng để mua chiếc xe đạp mới”, nữ ca sĩ chia lại.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm thừa nhận không có khó khăn nào cực hơn thời điểm đó.

Trước đó, trên sóng chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, Mỹ Tâm cũng chia sẻ về thời điểm gia đình phá sản. Cô cho biết khó khăn nhất trong cuộc đời của cô nằm ở thời điểm này. Vì thế những khó khăn sau này chưa bao giờ khiến cô nản lòng.

Theo đó, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Ngay từ nhỏ cô đã thể hiện khả năng về âm nhạc.

Cô tốt nghiệp thủ khoa trung cấp Nhạc viện khoa thanh nhạc. 16 tuổi, Mỹ Tâm giành giải nhất đơn ca toàn thành. Từ 1997-1998, cô tham gia liên tiếp những hội diễn văn nghệ, các cuộc thi giọng hát hay của quận và thành phố. Liên tiếp gặt hái nhiều thành công, Mỹ Tâm bước vào con đường ca hát một cách vững chãi. Cứ vậy, nữ ca sĩ liên tiếp gặt hái được thành công.

Suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng công chúng trẻ nhờ tinh thần làm nghề nghiêm túc và nỗ lực không ngừng đổi mới hình ảnh.

Không chỉ là ca sĩ, cô còn thử sức ở nhiều vai trò khác như sản xuất phim, tổ chức các liveshow quy mô lớn và duy trì nhiều dự án thiện nguyện lâu dài.

Hiện Mỹ Tâm đang tất bật chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, 22.000 vé mở bán sớm đã “cháy sạch” chỉ sau vài giờ, minh chứng cho sức hút bền bỉ của cô sau hơn 20 năm ca hát.