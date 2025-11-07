Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của nữ sinh miền Tây trong vòng casting cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Hôm qua (6/11), vòng casting khu vực miền Tây cuộc thi “Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025” đã diễn ra tại trường Đại học Nam Cần Thơ.

Ngay từ sáng, hơn 100 thí sinh có mặt để lấy số báo danh và tiến hành đo nhân trắc học. Những thí sinh được lựa chọn trải qua phần thi trình diễn sân khấu, giới thiệu bản thân. Một số nữ sinh còn thể hiện tài năng như nhảy, múa, ca hát, võ thuật… để chinh phục ban giám khảo.

Ban giám khảo vòng sơ khảo có nhà báo Ngô Bá Lục (trưởng ban), bà Thu Trang (trưởng BTC), Hoa hậu Quế Anh, Annie Nguyễn, Á vương Vũ Linh, đạo diễn – nhà văn Hải Triều, thạc sĩ Đặng Phước Mạnh, Phong Thái Ngân Nguyễn, doanh nhân Nguyễn Thị Thanh.

Ban giám khảo vòng sơ khảo của cuộc thi năm nay

Nhà báo Ngô Bá Lục, trưởng ban giám khảo cho biết điều nổi bật nhất của các bạn thí sinh khu vực miền Tây là sự chân thành, thật thà, mộc mạc, giản dị. “Điều đặc biệt là các bạn có sự quyết tâm, có tấm lòng nhân hậu và rất nhiều bạn tài năng. Đó chính là những điều tạo nên sắc thái rực rỡ của khu vực này”, ông đánh giá.

Một số thí sinh tham gia vòng casting khu vực miền Tây cuộc thi “Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025”

Hoa hậu Quế Anh đánh giá các thí sinh tham dự rất năng động và đầy nhiệt huyết. Các bạn có cố gắng, muốn tham gia sân chơi sắc đẹp để tự tin hơn, bước ra khỏi vùng an toàn của mình. “Tôi mong các bạn đừng quá ngại ngùng mà hãy thể hiện hết những tài năng của mình để chinh phục ban giám khảo”, người đẹp nói.

Hoa hậu Quế Anh

Á vương Vũ Linh nói tiêu chí để chọn tân hoa hậu là phải có ngoại hình, kỹ năng trình diễn và khả năng ngoại ngữ để lan tỏa được thông điệp về yêu tổ quốc, yêu đất nước đến với tất cả các bạn trẻ.

Bà Thu Trang, chủ tịch cuộc thi mong muốn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam sẽ là một chương trình tạo ra đúng nghĩa là nhân hiệu. “Chúng tôi sẽ có những tiêu chí lựa chọn thí sinh từ đầu vào đến quy trình đào tạo và có những hoạt động phía sau để các bạn phát triển nhân hiệu đó. Tôi rất yêu hòa bình nên mong muốn rằng sinh viên Việt Nam sẽ cùng truyền cảm hứng để viết tiếp câu chuyện hòa bình”, bà nói.

Bà Thu Trang - Chủ tịch cuộc thi

Sau vòng sơ khảo khu vực miền Tây, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức casting tại TP HCM (13.11), Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài những thí sinh giành được vé vàng bước thẳng vào vòng bán kết, kết quả vòng casting sẽ được công bố trên Fanpage cuộc thi và thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Mang thông điệp “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình”, cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp – trí tuệ – bản lĩnh – giàu lòng nhân ái. Qua đó, ban tổ chức kỳ vọng sẽ tìm kiếm những cô gái hội tụ các yếu tố cần thiết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhan sắc của một số nữ sinh tham gia vòng casting khu vực miền Tây

Các thí sinh sẽ trải qua 4 tập truyền hình thực tế để tìm kiếm Đại sứ sinh viên vì hòa bình; Đại sứ sinh viên nhân ái; Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài danh hiệu cao nhất với tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà từ nhà tài trợ, ban tổ chức còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách…

Dự kiến đêm chung kết diễn ra ngày 28.12 tại quảng trường công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng).