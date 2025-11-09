Hàng tấn thiết bị hiện đại được vận chuyển đến Hoàng Thành Thăng Long: Người đứng sau 'kế hoạch' này tiết lộ những thách thức mất ăn, mất ngủ

Tối 7/11 vừa qua, trong không gian linh thiêng của Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ I với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” đã chính thức được diễn ra. Chương trình nghệ thuật để lại trong lòng công chúng dư âm sâu đậm về sự khác biệt, giàu sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và tính giải trí, cùng những màn trình diễn công phu, hoành tráng và mãn nhãn.

Chương trình khai mạc được dàn dựng trên sân khấu quy mô lớn, trải dài trước cổng Đoan Môn – Hoàng Thành Thăng Long, với hai sân khấu đối xứng và một sân khấu bốn mặt ở trung tâm, tạo nên không gian trình diễn đa lớp, sống động. Mỗi tiết mục quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vũ công… mang đến cho khán giả một bức tranh nghệ thuật choáng ngợp, quy mô và đầy cảm xúc. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được thưởng thức một chương trình hoành tráng đến vậy, ngay giữa lòng di sản nghìn năm tuổi.

Chương trình nghệ thuật được chia thành ba chương tương ứng với chủ đề của Festival, gồm “Di sản”, “Kết nối di sản”, “Thời đại”.

Chương trình quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu như NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, cùng Nhóm Xẩm Hà Thành, Giáo phường Ca trù Thái Hà…

Trên sân khấu, khán giả như được sống lại giữa một không gian văn hóa xưa với những “đặc sản” di sản của Hà Nội: từ gánh phở rong đầu thế kỷ XX đến các lễ hội, trò diễn dân gian. Không khí lễ hội tràn ngập với vật truyền thống, Chèo Tầu (Ô Diên), Bài bông (Phú Xuyên), Giảo Long (Việt Hưng), Ải Lao (Phúc Lợi), kéo co ngồi (Long Biên)… Tất cả hòa quyện, tái hiện rực rỡ sắc màu Thăng Long, đưa di sản sống động giữa đời sống hôm nay.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, anh và ê-kíp đã ấp ủ, chuẩn bị suốt 5-6 tháng liên tục, đối diện với vô vàn “bài toán” khó và thách thức.

“Với Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, thách thức lớn nhất là làm sao vừa khai thác yếu tố di sản, yếu tố truyền thống, nhưng vẫn thổi vào đó hơi thở của thời đại để chương trình chạm được đến nhiều tầng lớp khán giả. Tôi và ê-kíp đã dồn toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức tích lũy trong suốt hành trình làm nghề để mang đến những trải nghiệm thật sự mới mẻ và khác biệt cho khán giả”, anh bộc bạch.

Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang

Theo đề xuất của anh, chương trình khai mạc được tổ chức ngay tại Hoàng Thành Thăng Long – nơi toàn bộ không gian di sản được tận dụng tối đa, đặc biệt là cổng Đoan Môn được biến thành sân khấu chính. Nhờ vậy, nhiều khán giả đã ngỡ ngàng khi đi hết không gian biểu diễn ở Hoàng Thành là đã đứng dưới… chân Cột cờ Hà Nội.

“Tôi muốn tận dụng tối đa không gian hiện trạng của Hoàng Thành Thăng Long nên đã thiết kế một sân khấu đa điểm - sân khấu 360 độ, nơi các tiết mục có thể diễn ra đồng thời ở nhiều vị trí khác nhau. Chúng tôi ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống LED, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu… nhưng điều quan trọng nhất là vẫn giữ được hồn cốt và vẻ đẹp nguyên bản của Hoàng Thành Thăng Long”, anh chia sẻ.

Với anh, thực hiện Festival Thăng Long- Hà Nội là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp đạo diễn lễ hội. Dù đã được mệnh danh là “đạo diễn của các lễ hội”, đã từng thực hiện rất nhiều lễ hội lớn trên khắp cả nước, nhưng Festival Thăng Long - Hà Nội vẫn buộc anh cùng ê-kíp phải giải nhiều “bài toán khó”, để dung hòa giữa sáng tạo và bảo tồn.

Không chỉ ở nội dung, chương trình khai mạc còn lập “kỷ lục” về con số hàng tấn thiết bị được lắp đặt trong sự nghiệp làm đạo diễn của Phạm Hoàng Giang. Dù Hà Nội mưa liên miên trong những ngày chuẩn bị, gần 500 thành viên ê-kíp vẫn làm việc không nghỉ ngày đêm suốt 5 ngày liền để kịp tiến độ cho sân khấu khổng lồ giữa Hoàng Thành.

“Đó là thách thức lớn, nhưng cũng là niềm tự hào khi chúng tôi cùng nhau vượt qua. Trong đêm khai mạc, dù có mưa nhỏ, tôi lại thấy đó là khoảnh khắc điện ảnh đầy cảm xúc – vừa thử thách, vừa nên thơ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi phương án: mưa lớn thì xử lý ra sao, mưa nhỏ vẫn tiếp tục thế nào.”

Trong đêm khai mạc, trong điều kiện thời tiết mưa, BTC đã chuẩn bị sẵn áo mưa cho hơn 3.000 khán giả. Sự chu đáo ấy của ban tổ chức đã góp phần tạo nên một đêm khai hội trọn vẹn cả về trải nghiệm lẫn cảm xúc.

“Khi chương trình kết thúc, tôi thật sự xúc động và tự hào. Thành quả ấy không chỉ là nỗ lực của cá nhân tôi mà còn là tâm huyết của cả ê-kíp. Chúng tôi đã mang đến một đêm khai mạc đúng như tinh thần của kịch bản - một sự kiện mà tôi tin rằng sẽ còn được khán giả Thủ đô nhớ mãi. những lời khen và đánh giá tích cực từ khán giả, du khách là niềm vui lớn với tôi, ê-kíp và Ban tổ chức Festival Thăng Long - Hà Nội 2025”, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang xúc động chia sẻ.