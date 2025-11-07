Hé lộ nhà riêng của Mỹ Tâm

Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn là một trong những biểu tượng hiếm hoi giữ vững sức hút và vị thế trong làng nhạc Việt. Cô được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát nội lực, con đường nghệ thuật nghiêm túc mà còn vì lối sống kín đáo, ít phô trương hào nhoáng. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Mỹ Tâm đã xây dựng cho mình danh tiếng bền vững cùng khối tài sản đáng nể, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở lĩnh vực kinh doanh khi sở hữu thương hiệu riêng được nhiều người biết đến.

Trong số những tài sản ấy, bất động sản của nữ ca sĩ đặc biệt gây chú ý. Dù sống kín tiếng, cô vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng khi sở hữu căn nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Củ Chi, TP.HCM. Không gian này được ví như biệt phủ thu nhỏ giữa thiên nhiên, vừa mang nét sang trọng vừa phản ánh phong cách sống giản dị, tinh tế của "họa mi tóc nâu".

Là một trong những tượng đài của Vpop, Mỹ Tâm gây dấu ấn bởi sự nghiệp bền bỉ và tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Việt

Ở tuổi 40+, Mỹ Tâm vẫn trung thành với phong cách sống giản dị, đề cao sự bình yên và gần gũi thiên nhiên

Chỉ qua vài khung hình hiếm hoi được Mỹ Tâm chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả cũng có thể hình dung phần nào quy mô ấn tượng của căn nhà sân vườn mà cô sở hữu. Giữa không gian xanh mát và yên bình ở Củ Chi, ngôi nhà như một biệt phủ thu nhỏ, mang vẻ gần gũi nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, an yên.

Trong video đón năm mới, có thể thấy sân vườn nhà Mỹ Tâm rất rộng, có hồ nước lớn và cây cầu nhỏ bắc ngang tạo điểm nhấn

Tại một góc vườn, Mỹ Tâm bố trí bàn ăn ngoài trời, nơi cô thường cùng gia đình và bạn bè thưởng trà, rượu hoặc tổ chức tiệc nhỏ. Khu vực này được giăng đèn lung linh, phía sau treo tranh tráng gương tích hợp đèn LED, tạo hiệu ứng như mặt trời rực sáng giữa không gian xanh

Khu vực sân vườn yên tĩnh và thoáng đãng đến mức Mỹ Tâm còn trang bị kính thiên văn để ngắm trăng sao

Cây cối trong vườn nhà đều được Mỹ Tâm tự tay chăm sóc, cắt tỉa và giữ gìn cẩn thận

Ngắm loạt ảnh cây cỏ hoa lá hay những bữa ăn nhẹ nhàng mà Mỹ Tâm đăng tải cũng đủ hình dung cuộc sống thư thái, an yên giữa không gian rộng thênh thang

Mỹ Tâm trồng nhiều loại cây và hoa trong vườn, từ hoa cảnh đến các loại cây ăn trái nhiệt đới, tất cả đều do cô tự tay chăm sóc

Cô cho biết gia đình thường xuyên thu hoạch hoa trái theo mùa. Giữa cuộc sống đủ đầy với nhà đẹp, xe sang, Mỹ Tâm vẫn chọn tìm niềm vui giản dị trong việc chăm sóc khu vườn xanh mát của mình.

