Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không ngờ Mỹ Tâm cũng có ngày này

07-11-2025 - 19:22 PM | Lifestyle

Không ngờ Mỹ Tâm cũng có ngày này

Trong chưa đầy 24 giờ, Mỹ Tâm liên tục đưa ra 2 thông báo khắc phục lỗi trong khâu bán vé live concert See The Light.

Sau đợt mở bán sớm ngày 5/11, Mỹ Tâm đã thông báo hỗ trợ mở bán bổ sung cho khán giả chưa thanh toán thành công cũng như điều chỉnh vị trí chỗ ngồi do lỗi hệ thống. Theo thông tin mới nhất từ nữ ca sĩ, hệ thống bán vé ghi nhận một số phản hồi của khán giả về việc ghế ngồi trong cùng đơn hàng không liền kề nhau. 

Nguyên nhân là do trong quá trình giữ chỗ và thanh toán, nếu giao dịch không hoàn tất (do lỗi thanh toán hoặc thoát phiên giữa chừng), ghế sẽ tự động được hệ thống “nhả” lại sau khi hết thời gian giữ chỗ. Điều này dẫn đến một số khán giả mua sau có thể nhận được ghế lẻ, không sát nhau dù chọn cùng hạng vé.

Bên cạnh đó, hệ thống luôn ưu tiên vị trí gần sân khấu, trung tâm dựa trên thứ tự giữ chỗ và thời gian thanh toán thành công. Tuy nhiên, với lượng truy cập quá lớn cùng lúc, hệ thống không thể đảm bảo 100% ghế trong mỗi đơn đều liền kề nhau, do các ghế liên tục được giữ – thanh toán – và hoàn trả.

Không ngờ Mỹ Tâm cũng có ngày này- Ảnh 1.

Mỹ Tâm nhanh chóng phản hồi khán giả và khắc phục lỗi trong khâu bán vé live concert

Phía Mỹ Tâm và ekip đang tiếp nhận những trường hợp khán giả cần hỗ trợ để xử lý sự cố kịp thời. Nữ ca sĩ cũng gửi làm cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của người hâm mộ dành cho Live Concert Mỹ Tâm: See The Light.

Trước đó, tối ngày 6/11, “hoạ mi tóc nâu” đã thông báo về thời gian mua vé bổ sung và ưu đãi cho khán giả sau sự cố trong khâu bán vé sớm. Cụ thể, ban tổ chức sẽ mở đợt bán bổ sung vào lúc 20h ngày 12/11/2025. Tất cả các hạng vé tiếp tục được áp dụng ưu đãi 15% khi thanh toán bằng thẻ SeASoul như ở đợt mở bán đầu tiên.

Không ngờ Mỹ Tâm cũng có ngày này- Ảnh 2.

Live Concert Mỹ Tâm: See The Light vừa kết thúc đợt mở bán vé đầu tiên

Live Concert Mỹ Tâm: See The Light tổ chức tại SVĐ tháng 12/2025 đang là sự kiện âm nhạc được chờ đón nhất dịp cuối năm. See The Light chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút đầu tiên và hết 22.000 vé trong đợt mở bán sớm ngay tối 5/11.

Buồn vì Mỹ Tâm

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít Nổi bật

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert?

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert? Nổi bật

Người đẹp thị phi một thời gây sốt với căn nhà đẹp như mơ: Góc nào cũng tinh tế khiến dân mạng trầm trồ

Người đẹp thị phi một thời gây sốt với căn nhà đẹp như mơ: Góc nào cũng tinh tế khiến dân mạng trầm trồ

19:06 , 07/11/2025
NSND Quang Thọ, NSƯT Tân Nhàn cùng loạt nghệ sĩ gạo cội cùng quy tụ trong một sự kiện đặc biệt của Nhạc viện

NSND Quang Thọ, NSƯT Tân Nhàn cùng loạt nghệ sĩ gạo cội cùng quy tụ trong một sự kiện đặc biệt của Nhạc viện

18:43 , 07/11/2025
Thú trồng gừng bonsai trải dài từ MXH Trung về đến MXH Việt, ai cũng mê mẩn vì vừa làm sạch không khí vừa "hút tài lộc ầm ầm"

Thú trồng gừng bonsai trải dài từ MXH Trung về đến MXH Việt, ai cũng mê mẩn vì vừa làm sạch không khí vừa "hút tài lộc ầm ầm"

18:36 , 07/11/2025
12 mẹo “nhỏ mà đỉnh” của người phụ nữ 57 tuổi khiến ai cũng phải nể: Quản lý khéo đến mức muốn học theo ngay!

12 mẹo “nhỏ mà đỉnh” của người phụ nữ 57 tuổi khiến ai cũng phải nể: Quản lý khéo đến mức muốn học theo ngay!

18:08 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên