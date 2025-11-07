Không ngờ Mỹ Tâm cũng có ngày này

Sau đợt mở bán sớm ngày 5/11, Mỹ Tâm đã thông báo hỗ trợ mở bán bổ sung cho khán giả chưa thanh toán thành công cũng như điều chỉnh vị trí chỗ ngồi do lỗi hệ thống. Theo thông tin mới nhất từ nữ ca sĩ, hệ thống bán vé ghi nhận một số phản hồi của khán giả về việc ghế ngồi trong cùng đơn hàng không liền kề nhau.

Nguyên nhân là do trong quá trình giữ chỗ và thanh toán, nếu giao dịch không hoàn tất (do lỗi thanh toán hoặc thoát phiên giữa chừng), ghế sẽ tự động được hệ thống “nhả” lại sau khi hết thời gian giữ chỗ. Điều này dẫn đến một số khán giả mua sau có thể nhận được ghế lẻ, không sát nhau dù chọn cùng hạng vé.

Bên cạnh đó, hệ thống luôn ưu tiên vị trí gần sân khấu, trung tâm dựa trên thứ tự giữ chỗ và thời gian thanh toán thành công. Tuy nhiên, với lượng truy cập quá lớn cùng lúc, hệ thống không thể đảm bảo 100% ghế trong mỗi đơn đều liền kề nhau, do các ghế liên tục được giữ – thanh toán – và hoàn trả.

Mỹ Tâm nhanh chóng phản hồi khán giả và khắc phục lỗi trong khâu bán vé live concert

Phía Mỹ Tâm và ekip đang tiếp nhận những trường hợp khán giả cần hỗ trợ để xử lý sự cố kịp thời. Nữ ca sĩ cũng gửi làm cảm ơn tình cảm và sự đồng hành của người hâm mộ dành cho Live Concert Mỹ Tâm: See The Light.

Trước đó, tối ngày 6/11, “hoạ mi tóc nâu” đã thông báo về thời gian mua vé bổ sung và ưu đãi cho khán giả sau sự cố trong khâu bán vé sớm. Cụ thể, ban tổ chức sẽ mở đợt bán bổ sung vào lúc 20h ngày 12/11/2025. Tất cả các hạng vé tiếp tục được áp dụng ưu đãi 15% khi thanh toán bằng thẻ SeASoul như ở đợt mở bán đầu tiên.

Live Concert Mỹ Tâm: See The Light vừa kết thúc đợt mở bán vé đầu tiên

Live Concert Mỹ Tâm: See The Light tổ chức tại SVĐ tháng 12/2025 đang là sự kiện âm nhạc được chờ đón nhất dịp cuối năm. See The Light chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi bán 10.000 vé chỉ trong 38 phút đầu tiên và hết 22.000 vé trong đợt mở bán sớm ngay tối 5/11.