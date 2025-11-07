Thú trồng gừng bonsai trải dài từ MXH Trung về đến MXH Việt, ai cũng mê mẩn vì vừa làm sạch không khí vừa "hút tài lộc ầm ầm"

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, người ta ngày càng tìm kiếm những thú vui giản dị, mộc mạc để cân bằng lại tâm hồn. Và thú vui trồng cây cảnh tại nhà, đặc biệt là những loại cây vừa đẹp, vừa có ích lại mang ý nghĩa phong thủy, đang lên ngôi mạnh mẽ. Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc bỗng nhiên "rần rần" với những hình ảnh chậu gừng bonsai thủy canh xanh mướt, lạ mắt, và không lâu sau, trào lưu này đã nhanh chóng lan tỏa đến các hội nhóm làm vườn tại Việt Nam.

Điều gì khiến một loại củ quen thuộc trong bếp lại trở thành "ngôi sao" trong nhà? Lý do nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp mộc mạc, chi phí cực thấp và ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nhiều chị em tin rằng, đặt gừng bonsai trong nhà không chỉ là trang trí, mà còn là một cách đơn giản để "thanh lọc" năng lượng, xua đuổi những điều xui rủi và mở đường đón tài lộc cho năm mới. Đặc biệt, vẻ ngoài "gân guốc" của củ gừng cùng sự xanh tốt của lá cây tạo nên một biểu tượng phong thủy mạnh mẽ: Sự kiên cường và sinh sôi nảy nở.

Trồng gừng bonsai: Cây cảnh "phá giải vận đen" giá rẻ gây sốt cộng đồng mạng

Gừng, từ lâu đã được biết đến là một loại gia vị và thảo dược quý. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, nó đã khoác lên mình một vai trò mới: Cây cảnh nghệ thuật. Sức hút của gừng bonsai không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn gắn liền với lợi ích thiết thực và niềm tin tâm linh.

Tại sao gừng lại được chị em "mê mẩn" đến vậy?

Sự nổi tiếng của gừng bonsai không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ nhiều lý do rất "đời thường" và thuyết phục.

Gừng là loại củ dễ dàng mua được ở chợ hoặc thậm chí là tận dụng những củ gừng đã bắt đầu mọc mầm trong bếp. Phương pháp trồng thủy canh (ngâm nước) cực kỳ đơn giản, không cần đất phức tạp hay dụng cụ cầu kỳ.

Gừng tỏa ra một mùi hương cay nồng, nhẹ nhàng, giúp khử mùi và làm sạch không khí trong nhà một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, việc chăm sóc cây xanh, nhìn ngọn gừng từ từ nhú lên từ củ già cỗi cũng là một cách chữa lành tâm hồn rất hiệu quả sau những căng thẳng công việc.

Trong phong thủy, hình dáng củ gừng với những đốt rễ đâm tua tủa, vươn lên mạnh mẽ tượng trưng cho sự thăng tiến không ngừng, "tiết tiết sinh trưởng" (phát triển từng bước, từng chặng). Vị cay nồng của gừng còn được tin là có khả năng "phá trừ tai ách, xua đuổi tà khí", bảo vệ sự bình an cho gia chủ. Đặt một chậu gừng bonsai trong nhà được xem là một cách để kích hoạt tài lộc và may mắn.

Mặc dù có nhiều loại gừng khác nhau như gừng trâu (củ lớn), gừng gió (rất thơm), nhưng loại gừng được chị em săn đón nhất để làm bonsai chính là gừng sẻ.

Gừng sẻ chiếm ưu thế vì những lý do sau:

- Kích thước nhỏ gọn: Gừng sẻ có củ bé, nhiều nhánh và các đốt gừng nhỏ, phù hợp để đặt trong chậu cảnh mini hoặc đĩa thủy canh.

- Hình dáng nghệ thuật: Các nhánh gừng sẻ mọc lên tạo thành những tầng, thớ đẹp mắt, dễ dàng tạo hình bonsai.

- Hương thơm tinh tế: Gừng sẻ thường có mùi thơm đậm và cay nồng hơn, giúp tăng cường khả năng thanh lọc không khí trong nhà.

Bí kíp trồng gừng bonsai thủy canh (Water-Based) đơn giản tại nhà

Phương pháp thủy canh là cách đơn giản và phổ biến nhất để trồng gừng bonsai, mang lại vẻ đẹp thanh tao, tinh tế, rất hợp để trang trí bàn làm việc hoặc phòng khách:

Bước 1: Chọn và xử lý củ gừng: Chọn những miếng gừng già, chắc khỏe và quan trọng nhất là phải có "mắt ngủ" hay còn gọi là mầm/chồi non (thường là những đốm trắng hoặc hồng ở đầu củ). Nếu củ gừng có dấu hiệu thối rữa, phải cắt bỏ ngay lập tức phần bệnh, sau đó ngâm củ gừng vào dung dịch khử nấm (ví dụ như dung dịch đa vi lượng hoặc thuốc tím pha loãng) rồi phơi khô.

Ảnh: Đào Thị Hải Yến

Bước 2: Chuẩn bị chậu và nước: Đặt củ gừng vào một chiếc đĩa hoặc bát cạn. Đổ nước sao cho chỉ ngập khoảng 1/3 thân củ gừng. Không nên ngâm ngập hoàn toàn vì dễ gây úng và thối củ.

Bước 3: Chăm sóc và dinh dưỡng: Đặt chậu gừng ở nơi có ánh sáng tán xạ (ánh sáng nhẹ, không gắt). Khi mầm gừng đã nhú lá, bạn có thể nhỏ thêm 1-2 lần dung dịch dinh dưỡng (loại dùng cho cây thủy canh) mỗi tháng để nuôi cây.

Ghi nhớ: Thay nước thường xuyên (khoảng 3-4 ngày/lần) để tránh nước bị đục và giữ vệ sinh, ngăn ngừa muỗi.

Lưu ý trồng bằng đất: Nếu muốn cây phát triển lớn hơn và cho thu hoạch củ, bạn có thể trồng gừng trong đất xốp, tơi. Vùi củ gừng (mầm hướng lên trên) sâu khoảng 3-5 cm. Chỉ tưới nước khi bề mặt đất đã khô hoàn toàn. Thời điểm mùa xuân và mùa hè là lúc gừng dễ sống và phát triển nhất.

Chỉ với một chút tỉ mẩn và kiên nhẫn, bạn đã có thể biến một củ gừng giản dị trong bếp thành một món quà phong thủy ý nghĩa, vừa mang lại không gian xanh mát cho ngôi nhà, vừa giúp "phá giải vận đen", thu hút những nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình.