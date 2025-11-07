Người đẹp thị phi một thời gây sốt với căn nhà đẹp như mơ: Góc nào cũng tinh tế khiến dân mạng trầm trồ

Nổi tiếng với hình ảnh quyến rũ và thần thái quyền lực trên thảm đỏ, Trương Hinh Dư từng là một trong những cái tên khiến truyền thông phải săn đón.

Nhưng ít ai biết rằng, sau khi kết hôn, cuộc sống của nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình hay cố tình tạo chú ý bằng những chủ đề “nóng”, mà thay vào đó là những chia sẻ giản dị về cuộc sống đời thường nơi cô trở thành một người phụ nữ của gia đình, sống chậm và tràn đầy bình yên.

Gần đây, Trương Hinh Dư đăng tải loạt ảnh chụp trong khu vườn của mình.

Không có filter, không dàn dựng, chỉ là những khoảnh khắc tự nhiên, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến cư dân mạng xuýt xoa: “Một ánh nhìn thôi cũng thấy không phải ảnh diễn”.

Góc vườn nhỏ đầy tình yêu

Khu vườn của Trương Hinh Dư không quá lớn, nhưng được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bước qua cánh cửa gỗ là lối đi lát sỏi nhỏ dẫn thẳng đến trung tâm, hai bên là hàng hoa cô tự tay trồng nào hồng, nào cẩm tú cầu, nào oải hương. Mỗi khi hoa nở rộ, khu vườn như khoác lên tấm áo ngũ sắc rực rỡ mà vẫn giữ được nét yên ả.

Cô tự làm một khung gỗ nhỏ, treo lên vài chiếc chuông gió và dây đèn vàng. Mỗi khi gió thổi, tiếng leng keng vang lên, ánh sáng hắt xuống mặt bàn tròn nơi cô thường ngồi đọc sách, nhâm nhi tách trà. “Khoảnh khắc tôi thích nhất là khi mặt trời lên, mèo nằm lười trên bãi cỏ và mùi trà lan trong không khí,” cô viết.

Một góc khác trong vườn là “nông trại mini” – nơi trồng hành lá, bạc hà và cà chua. Dù sản lượng không nhiều, nhưng nữ diễn viên chia sẻ, mỗi khi hái được vài quả cà chua đỏ mọng để làm salad, cô cảm thấy “như vừa nhận được phần thưởng từ thiên nhiên”.

Không gian sống mộc mạc mà ấm áp

Bước vào nhà, ai cũng cảm nhận được hơi thở ấm cúng trong từng góc nhỏ. Phòng khách của cô không bài trí cầu kỳ: sàn gỗ nâu sáng, sofa vải bố màu kem, vài chiếc gối tự tay thêu hoa. Trên tường treo những bức tranh cô tự vẽ – nét vẽ đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng, nhưng chan chứa cảm xúc.

Điểm nhấn trong căn phòng là khung cửa kính lớn hướng ra vườn. Ánh sáng tự nhiên len qua rèm, phủ lên nền nhà màu mật ong, khiến không gian như tan chảy trong sự yên bình. Trương Hinh Dư nói cô thích để ánh sáng “tự kể câu chuyện của ngôi nhà”, nên không bao giờ dùng đèn trang trí rực rỡ.

Trong bếp – nơi cô dành phần lớn thời gian – mọi thứ đều gọn gàng và tinh tế. Tủ bếp xanh nhạt gợi nét cổ điển, trên bàn là những hũ gia vị bằng gỗ và một chiếc lò nướng nhỏ. Cô thích làm bánh mì, đôi khi là bánh quy hoặc món tráng miệng Trung Hoa truyền thống. “Khi mùi bánh lan khắp nhà, tôi cảm thấy mình đã làm được điều có ý nghĩa,” cô viết trên mạng xã hội.

Cánh cửa tủ lạnh dán đầy giấy nhớ: công thức món ăn, lời nhắn gửi bản thân, và ảnh chụp kỷ niệm. “Mùi của nhà là sự pha trộn giữa dầu mỡ, hương hoa và tiếng cười,” cô từng viết, khiến nhiều người đọc mà thấy ấm lòng.

Phòng ngủ và thế giới riêng

Phòng ngủ của Trương Hinh Dư là nơi toát lên tinh thần “sống chậm” rõ rệt nhất. Không giường dát vàng hay rèm thêu tay, chỉ là bộ ga gối cotton màu be, kệ gỗ nhỏ bên cạnh đặt vài cuốn tiểu thuyết, một bình hoa khô và cây nến thơm.

Góc tường là bàn vẽ – nơi cô dành hàng giờ mỗi tối để vẽ lại cảnh sắc quanh nhà. Một trong những bức tranh yêu thích của cô chính là hàng hồng nở ngoài hiên. “Lưu giữ cảnh đẹp bằng cọ vẽ, giống như giữ lại một lát cắt hạnh phúc,” cô nói.

Thứ khiến người ta yêu mến Trương Hinh Dư không phải là đồ nội thất sang trọng, mà là những dấu vết rất thật của cuộc sống. Vết chân mèo trên thảm, bình hoa sắp tàn bên cửa sổ, vài tấm ảnh dán tạm trên tủ lạnh – tất cả gợi cảm giác thân thuộc.

Một bình luận được yêu thích nhất dưới bài đăng của cô viết: “Nhìn là biết không phải ảnh diễn. Đây là cuộc sống thật, không phải phông nền.” Quả thực, vẻ đẹp tự nhiên và bình dị ấy chạm đến trái tim người xem hơn bất kỳ sự xa hoa nào.

Giờ đây, người ta gọi cô bằng cái tên thân mật: “họa sĩ ẩn cư”. Cô từng chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ hạnh phúc là được chú ý. Giờ tôi chỉ mong được thấu hiểu, dù chỉ bởi chính mình.”

Trương Hinh Dư và ngôi nhà của cô cùng toát lên một điều giản dị: bình lặng nhưng có hồn. Không cần chứng minh, không cần ganh đua, chỉ cần sống tử tế với từng khoảnh khắc, để cuộc đời tự nhiên nở hoa.

Một khu vườn, một tách trà, một chú mèo đó chính là bức tranh hoàn hảo về hạnh phúc mà cô đang sống.