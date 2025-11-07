Tài sản trị giá "2.000 cây vàng" của ca sĩ Đoan Trường

Vào những năm 1990, ca sĩ Đoan Trường cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường từng được khán giả yêu mến gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt. Anh sở hữu nhiều ca khúc gắn liền với ký ức của người yêu nhạc như Đơn côi, Tình phiêu lãng, Dấu yêu hay Em xé tan lời yêu thương… Chính những bản hit này giúp tên tuổi anh ghi dấu mạnh mẽ trong thời kỳ hoàng kim của nhạc trẻ Việt.

Thời kỳ đỉnh cao có thể kiếm 4 cây vàng/ngày

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường từng là cái tên được săn đón nồng nhiệt trong làng nhạc Việt. Mỗi show diễn của anh có mức cát-xê lên đến hơn 2 cây vàng – con số đáng mơ ước với nghệ sĩ thời bấy giờ.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ và quản lý tài chính hiệu quả, anh hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam ca sĩ đang sống trong căn nhà mặt tiền 5 tầng tọa lạc trên tuyến đường sầm uất của quận 3, TP.HCM.

Cơ ngơi từng được ước tính trị giá khoảng 2.000 cây vàng (theo giá trị tại thời điểm hoàn thiện). Không chỉ được lắp đặt thang máy cho tiện đi lại, căn nhà còn có cả hai phòng xông hơi ướt và khô.

Hồi tưởng về giai đoạn hoàng kim, Đoan Trường từng chia sẻ: “Tết năm 2002, tôi chạy liên tục 12 show trong một ngày, từ sáng đến giao thừa ở các quận huyện quanh TP.HCM. Mỗi show hát ba bài được trả gần 2 triệu đồng. Khi ấy, 6 triệu đồng tương đương một cây vàng, nên chỉ trong một ngày tôi đã kiếm được khoảng 4 cây vàng.”

Nam ca sĩ cho biết thêm, tiền cát-xê trong dịp Tết thường cao gấp 2–3 lần so với ngày thường. Ngoài ra, anh còn nhận được nhiều phong bao lì xì từ khán giả như lời chúc đầu năm, có khi số tiền này còn vượt cả thù lao biểu diễn. “Nhờ chăm chỉ làm việc suốt mùa Tết, tôi đã tích góp được hơn 8 cây vàng,” anh kể lại.

Tuy nhiên, khác với các đồng nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trên sân khấu, Đoan Trường lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Ở thời điểm sự nghiệp đang được chú ý, anh quyết định rút lui khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng bản thân là một “ca lạ” trong giới giải trí – chỉ tham gia khi thực sự muốn, và sẵn sàng rời đi khi cảm thấy cần thay đổi.

Anh bộc bạch: “Tôi đam mê nghệ thuật nhưng không lệ thuộc vào nghề. Tôi đã dự đoán trước rằng con đường âm nhạc của mình sẽ kéo dài khoảng 10 năm, và điều đó hoàn toàn chính xác. Từ 1998 đến 2008, tôi cống hiến hết mình cho âm nhạc, rồi sau đó rút lui để tập trung cho công việc tại các tập đoàn.”

Tuổi U50 sống kín tiếng, chỉ có 1 sở thích duy nhất

Giai đoạn sau này, ca sĩ Đoan Trường chọn cho mình cuộc sống độc thân giản dị và kín tiếng. Anh dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống, chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng niềm đam mê lớn nhất: du lịch.

Mới đây, nam ca sĩ thực hiện hành trình kéo dài 11 ngày dọc theo “con đường tơ lụa” dưới chân dãy Kavkaz hùng vĩ, đi qua ba quốc gia Tây Á là Azerbaijan, Armenia và Georgia. Trong chuyến đi này, anh xúc động khi được khoác lên mình tà áo dài truyền thống, mang theo quốc kỳ Việt Nam và chinh phục đỉnh núi Kavkaz cao hơn 5.000 mét trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt -5°C.

Bộ ba quốc gia nơi anh đặt chân đến là vùng đất đặc biệt nằm giữa hai châu lục Á – Âu, trải dài từ Biển Đen đến Biển Caspi, mang đến cho anh trải nghiệm độc đáo về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Theo Đoan Trường, với những ai yêu vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên và khao khát khám phá những miền đất bí ẩn, Kavkaz chính là điểm đến không thể bỏ qua.

Từ những dãy núi đá trùng điệp, đồng cỏ xanh mướt đến hồ nước ngọc bích và rừng thu vàng bạt ngàn… tất cả khiến anh choáng ngợp vì vẻ đẹp hoang sơ, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào anh từng đến.



Đoan Trường chia sẻ đã đặt chân đến gần 70 quốc gia và khoảng 250 tỉnh, thành phố lớn nhỏ trên khắp các châu lục.

Đến nay, Đoan Trường chia sẻ đã đặt chân đến gần 70 quốc gia và khoảng 250 tỉnh, thành phố lớn nhỏ trên khắp các châu lục. Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, anh luôn mang theo áo dài cùng lá cờ Việt Nam để chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Niềm đam mê khám phá đã đưa Đoan Trường trở thành một blogger du lịch đặc biệt. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hình ảnh và cảm nhận chân thực trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ dám bước ra thế giới, sống trọn với đam mê và niềm tự hào dân tộc.

