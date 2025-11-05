Buồn vì Mỹ Tâm

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức mở đợt bán vé sớm cho Mỹ Tâm Live Concert: See The Light tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình tháng 12/2025. Là một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đón nhất dịp cuối năm, See The Light nhanh chóng thể hiện sức hút mạnh mẽ. Mỹ Tâm thông báo đã bán hết 10.000 vé chỉ trong vòng 38 phút kể từ khi mở bán.

Nữ ca sĩ bày tỏ: “Cám ơn các Tri Âm, cám ơn quý khán giả thật nhiều! Cổng mở bán vé sớm sắp đóng. Những bạn đang trong quá trình thanh toán vui lòng đợi một chút để hệ thống xử lý và xác nhận nhé! Cổng thanh toán vẫn đang hoạt động hết công suất để đáp ứng lượng truy cập lớn của khán giả ngay lúc này”.

Dưới bài đăng của Mỹ Tâm, nhiều khán giả bày tỏ niềm vui khi săn được vé tham gia concert quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thần tượng. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng chia sẻ sự tiếc nuối khi không mua vé thành công, gặp khó khăn trong quá trình thanh toán dẫn đến vụt mất cơ hội sở hữu tấm vé sớm. Người hâm mộ để lại bình luận như sau:

“Buồn quá, không mua được vé chị Tâm ơi”

“Vé hết nhanh vậy bảo sao mình không mua được, khóc hết nước mắt”

“Trượt săn vé sớm đợt này phải cố gắng đợt sau thôi, cơ hội cuối cùng gặp chị Tâm”.

Trên thực tế, đợt mở bán hôm nay dành cho chủ thẻ SeASoul của nhà tài trợ cho concert SeABank. Khán giả vẫn còn cơ hội săn vé vào đợt mở bán chính thức với chủ thẻ SeABank vào ngày 16/11.

"Hoạ mi tóc nâu” gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ cho concert tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình của cô

Concert See The Light lần này của Mỹ Tâm được chia thành nhiều hạng vé, phù hợp với từng trải nghiệm khán giả với mức giá dao động từ 1,5-12 triệu đồng.

Trước đó, nữ ca sĩ từng có 2 show diễn kỷ lục tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của Mỹ Tâm thu hút 10.000 khán giả. 18 năm sau, chủ nhân bản hit “Ước gì” trở lại sân vận động này với liveshow Tri Âm, tạo nên cơn sốt với số lượng khán giả lên đến 30.000 người. Mỹ Tâm Live Concert See The Light 2025 được kỳ vọng là sự kiện âm nhạc bùng nổ, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của "Hoạ mi tóc nâu”.