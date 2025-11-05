Cuộc sống xáo trộn của nữ diễn viên phim giờ vàng có chồng đại gia bị bắt: “Tôi nặng đến 80kg...”

Sáng 5/11, tờ Osen đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sĩ Sung Yuri (cựu thành viên Fin.K.L) đã chính thức tái xuất trên sóng truyền hình sau hơn 2 năm vắng bóng vì chồng đại gia vướng vòng lao lý. Được biết, cựu thành viên Fin.K.L cùng tài tử Han Sang Jin đảm nhận vai trò chủ xị trong talk show Go All The Way vừa được lên sóng trên kênh truyền hình tvN. Trong tập đầu tiên của chương trình, Sung Yuri cùng các khách mời đã thảo luận về chủ đề hiện đang rất được công chúng quan tâm, đó là ăn kiêng và tập luyện thể dục thể thao.

Trước ống kính, Sung Yuri lần đầu tiết lộ cô đã tăng cân vùn vụt lên thành 80kg khi mang thai: "Tôi nặng đến 80kg ở thời điểm mang song thai. Điều khiến tôi bực bội là ngay cả khi không ăn gì, cân nặng của tôi vẫn cứ tăng đều đều khoảng 1kg mỗi ngày. Dĩ nhiên, tôi hiểu đó là do con mình đang dần lớn lên, nhưng điều đó vẫn mang tới những khó khăn nhất định".

Sung Yuri lần đầu chia sẻ chuyện cô tăng cân vù vù ở thời điểm mang bầu

Sung Yuri cho biết thêm, ban đầu cô cứ nghĩ số cân của mình sẽ tự hạ sau khi sinh con, nhưng rồi vẫn phải lao vào "cuộc chiến" ăn kiêng: "Sau khi nhìn thấy các nữ nghệ sĩ khác trở lại với vóc dáng thon gọn sau khi sinh em bé, tôi cứ tưởng mình cứ ngồi yên 1 chỗ thì cân nặng cũng sẽ tự giảm thôi, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cuối cùng, tôi đã phải nỗ lực giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn kiêng. Đối với tôi, ăn kiêng giống như 1 bài tập về nhà không có hồi kết. Tôi thực sự cảm thấy ngán ngẩm với điều này lắm rồi".

Màn xuất hiện trên sóng truyền hình mới đây của Sung Yuri đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng xứ kim chi. Nữ diễn viên đã ở ẩn trong suốt khoảng thời gian chồng đại gia bị bắt giữ và điều tra vì gian lận, lừa đảo qua sàn giao dịch tiền điện tử.

Nữ nghệ sĩ phải ở ẩn suốt 2 năm sau khi chồng đại gia bị bắt với cáo buộc lừa đảo

Còn nhớ cách đây 2 năm, chồng Sung Yuri - doanh nhân kiêm cựu vận động viên golf chuyên nghiệp Ahn Sung Hyun - bị cáo buộc nhận hối lộ và gian lận liên quan đến việc niêm yết tiền điện tử trên sàn Bithumb. Cụ thể, từ tháng 9-11/2021, Ahn Sung Hyun bị cáo buộc đã nhận hơn 3 tỷ won (khoảng 54,6 tỷ đồng) tiền mặt cùng quà tặng xa xỉ, trong đó có 2 chiếc đồng hồ đắt tiền trị giá 400 triệu won (7,3 tỷ đồng) để giúp 1 doanh nghiệp thúc đẩy việc đưa "Coin A" lên sàn.

Chồng Sung Yuri còn bị tố chiếm đoạt thêm 2 tỷ won (36 tỷ đồng) bằng thủ đoạn lừa đảo, vi phạm Đạo luật về tội phạm kinh tế nghiêm trọng. Trong phiên tòa sơ thẩm, Ahn Sung Hyun bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam vì. Ngay sau đó, nam doanh nhân đã tuyên bố kháng cáo. Đến giữa năm 2025, tòa phúc thẩm cho phép chồng Sung Yuri được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền 50 triệu won (910 triệu đồng), kèm điều kiện hạn chế di chuyển và tiếp xúc với nhân chứng.

Ahn Sung Hyun bị tuyên án tù và đã kháng cáo

Sung Yuri sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L. Sau đó, người đẹp 9X chuyển hướng sang diễn xuất và được đóng chính trong loạt phim giờ vàng ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Chuyện Tình Vượt Thời Gian, Bữa Tiệc Của Các Vị Thần, Hong Gil Dong,... Sung Yuri kết hôn với Ahn Sung Hyun hồi năm 2017. Tới tháng 1/2022, mỹ nhân họ Sung sinh đôi 2 bé gái sau 5 năm kết hôn.

Cô đóng chính trong nhiều phim giờ vàng nổi tiếng