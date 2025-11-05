Mỹ Tâm: "Tài sản âm nhạc của tôi có thể đem ra làm mấy liveshow cũng được"

Mới đây, tại chương trình On Set, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ về live concert 40 nghìn người sắp tới của mình. Cô nói: "Thế mạnh của tôi là gì thì tôi làm. Tôi mạnh về cảm xúc, giọng hát và tâm sự với khán giả thì tôi làm về cái đó. Tuy nhiên, với live concert lần này, tôi sẽ đầu tư mạnh hơn vì số lượng khán giả lớn.

Mỹ Tâm

Tôi sẽ làm sân khấu lớn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả màn hình cũng phải lớn nhất. Tôi theo dõi xung quanh thì thấy đây là lớn nhất hiện tại, về sân khấu, màn hình.

Tôi muốn mang đến một cái gì đó với khán giả của mình, đúng nghĩa sự sảng khoái, để khán giả đến là thấy hưng phấn ngay lập tức. Tôi muốn mang lại cảm giác đó cho khán giả.

Về âm nhạc, tôi sẽ làm mới lại. Nhiều ca khúc khán giả sẽ bất ngờ vì không nghĩ tôi hát. Nhiều bạn nói rằng, tài sản âm nhạc của tôi có thể đem ra làm mấy liveshow cũng được mà không bị trùng lặp.

Lần này, về cơ bản chắc chắn sẽ có những bài hit mà tôi phải hát. Bên cạnh đó, sẽ có những bài lâu rồi tôi chưa hát được làm mới lại với hơi thở mới, đúng như một bài hát mới hoàn toàn. Tôi nghĩ đây là cái đem lại sự thú vị cho liveshow lần này.

Tôi thấy mình may mắn khi giữ được cảm xúc từ ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp tới giờ, cũng như giữ được sợi dây kết nối giữa tôi và khán giả của tôi".

Về sự thay đổi của mình trong hơn 20 năm qua, Mỹ Tâm nói: "Tới tận bây giờ, mỗi khi gặp mọi người tôi vẫn như vậy, có những ứng xử như vậy. Tôi vẫn là tôi, y chang như ngày xưa thôi, không khác gì.

Tất nhiên, bây giờ tôi trưởng thành hơn thì cách nói chuyện cũng phải trưởng thành, không thể trẻ trâu như hồi xưa được. Mỗi người gặp tôi sẽ có cảm giác khác nhau nhưng tôi gặp mọi người sẽ có những cảm xúc y như vậy, không có gì khác.

Sau hơn hai thập kỷ, tôi cũng có những cái thay đổi, không thể nào giống như xưa được. Ví dụ, ngày xưa giọng tôi cao chót vót kiểu thiếu nhi mới lớn nhưng giờ giọng tôi trầm hơn, đầm hơn, có nhiều trải nghiệm hơn.

Về tính cách, tôi phải xử sự trưởng thành hơn, bớt trẻ trâu đi. Hồi xưa tôi trẻ trâu lắm".